Ministro israelí Ben Gvir genera indignación tras divulgar video en el que se burla de activistas que llevaban ayuda a Gaza

Por Hira Humayun y Dana Karni, CNN

Un video que muestra al ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, burlándose de activistas de la flotilla hacia Gaza detenidos, ha generado una contundente condena internacional, así como una inusual reprimenda pública por parte del primer ministro de Israel.

Dos videos difundidos por la oficina de Ben Gvir muestran a activistas que iban a bordo de una flotilla que buscaba entregar ayuda a Gaza siendo arrestados por agentes de policía, y a algunos se les ve inmovilizados en la posición de estrés en un espacio improvisado de detención en el puerto de Ashdod el miércoles.

En un video se ve a una mujer gritando en inglés: “Free Palestine!” antes de ser empujada al suelo, mientras se escucha a los agentes decirle: “silencio, silencio”.

“Buen trabajo”, dice Ben Gvir, y añade: “Bienvenidos a Israel. Nosotros somos los dueños aquí”.

Otro video muestra a decenas de personas con las manos sujetas detrás de la espalda mientras se arrodillan con la cabeza hacia el suelo.

“Vinieron con mucho orgullo, como grandes héroes. Mírenlos ahora. Miren, vean cómo se ven ahora. Ni héroes ni nada en absoluto. Partidarios del terrorismo”, dice Ben Gvir con la bandera israelí en la mano, señalando a los detenidos.

Los primeros barcos de la flotilla partieron de Barcelona el mes pasado, y los organizadores calificaron su acción como una “intervención civil en un momento de escalada de violencia y crisis humanitaria”.

Mientras los barcos avanzaban hacia Gaza, fuerzas israelíes lanzaron una serie de interceptaciones.

El portavoz de la flotilla, David Heap, dijo a CNN el miércoles que aproximadamente 60 de sus barcos habían sido interceptados y que más de 400 activistas habían sido detenidos.

Abogados de la organización israelí de derechos humanos Adalah pudieron ver a algunos de los detenidos en el puerto de Ashdod antes de que fueran trasladados a la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, en el sur de Israel.

La condena internacional por los videos de los detenidos fue rápida.

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, vista por Israel como una de las líderes más afines dentro de la UE, estuvo entre las primeras en reaccionar, y describió el incidente como una violación “inaceptable” de la dignidad humana de los activistas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, un duro crítico de la mortal campaña de Israel en Gaza, dijo que las imágenes mostraban a Ben Gvir “humillando a las personas de la flotilla internacional”, y añadió: “No toleraremos que nadie maltrate a nuestros ciudadanos”. El líder español dijo que presionaría a la Unión Europea para sancionar a Ben Gvir, emulando la prohibición de España de permitir la entrada del ministro al país.

La canciller británica Yvette Cooper dijo que estaba “verdaderamente horrorizada” y añadió que el Gobierno británico estaba en contacto con las familias de los ciudadanos británicos implicados. El Reino Unido también ha exigido una explicación a las autoridades israelíes, dijo Cooper.

Canadá, Portugal e Italia anunciaron que convocarían a los representantes israelíes en sus respectivos países por el incidente, mientras que Francia, Irlanda y Turquía también se sumaron a la creciente condena.

En una clara señal de que Ben Gvir, un político conocido por sus provocaciones, había ido demasiado lejos para sus colegas de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, seguido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, lo reprendió públicamente.

Saar acusó al ministro de Seguridad Nacional de montar un “espectáculo vergonzoso”, en el que “a sabiendas causó daño” al Estado de Israel.

Netanyahu, aunque fue claro en su defensa de la detención de los activistas, dijo que las acciones de Ben Gvir “no están en línea con los valores y las normas de Israel”, y agregó: “He instruido a las autoridades pertinentes para deportar a los provocadores lo antes posible”.

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, también criticó a Ben Gvir por sus “acciones despreciables”.

“La flotilla fue una maniobra estúpida, pero Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación”, dijo el embajador en X.

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Con información de Nada Bashir, Sharon Braithwaite, Tal Shalev y Max Feliu.