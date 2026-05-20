Cinco buceadores se sumergieron bajo las olas en las Maldivas. ¿Por qué no volvieron a la superficie?

Por Lex Harvey y Anna Chernova, CNN

En las profundidades de un mar cristalino de color turquesa, las playas de arena blanca y los bungalows con techo de paja de las Maldivas, se extiende un sistema de cuevas profundo y estrecho, desprovisto de luz y de la colorida vida marina que habita en aguas más hondas.

El mar estaba agitado y el viento arreciaba a última hora de la mañana del jueves cuando un equipo de cinco buceadores italianos experimentados se sumergió hacia estas cavernas completamente oscuras frente al atolón de Vaavu, a aproximadamente una hora al sur en lancha rápida de la capital, Malé.

El grupo estaba integrado por el instructor Gianluca Benedetti; Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; y la investigadora Muriel Oddenino.

Los buceadores se adentraron en la red de cuevas, que se abre a una profundidad de unos 47 metros (154 pies) y desciende hasta unos 70 metros (230 pies) en su punto más bajo.

Nunca regresaron.

Los cuerpos de los cinco buceadores solo fueron encontrados después de una búsqueda que duró varios días, un proceso arduo y peligroso que se cobró una sexta víctima, el sargento Mohamed Mahudhee, buceador militar local.

Según las autoridades locales, el grupo tenía permiso para bucear a mayor profundidad que los 30 metros (98 pies) que permite el límite de buceo recreativo en las Maldivas.

Pero no está claro si descendieron más de lo previsto o si contaban con el equipo adecuado para una expedición de tan alto riesgo.

Los buceadores se alojaban a bordo de un yate de lujo de 36 metros llamado Duke of York, que ofrece cruceros personalizados para hasta 25 huéspedes.

Este yate, un sueño para los amantes del océano, permite a los buceadores explorar de cerca las islas de coral de las Maldivas, mientras disfrutan de cenas de marisco y pasan los días descansando en las tumbonas de la cubierta superior.

Alrededor de la 1:30 de la tarde del jueves, alguien a bordo del barco emitió una señal de socorro, según declaró a CNN Mohamed Hussain Shareef, portavoz principal del Gobierno de Maldivas.

Los buzos llevaban aproximadamente dos horas bajo el agua y no habían logrado volver a la superficie.

Según Shareef, otro barco de buceo fue el primero en responder. En aproximadamente media hora, los buzos de ese barco localizaron el cuerpo de Benedetti en la entrada de la cueva.

La Guardia Costera de Maldivas inició una búsqueda por tierra y bajo el agua para encontrar a los cuatro buceadores restantes, pero una vez que se encontró el cuerpo de Benedetti, las autoridades comenzaron a trabajar bajo la suposición de que los cuatro buceadores restantes se encontraban dentro de la cueva.

Monica Montefalcone era una ecologista que había realizado investigaciones marinas en las Maldivas durante muchos años.

Su marido, Carlo Sommacal, padre de Giorgia, declaró que su esposa era “una de las mejores buceadoras del planeta”.

“Debe haber realizado 5.000 inmersiones”, declaró Sommacal al periódico italiano La Repubblica.

Antes de la inmersión, el Centro de Investigación Marina de las Maldivas había aprobado una propuesta de investigación de Montefalcone, Gualtieri y Oddenino para estudiar los corales blandos cerca del atolón de Vaavu, informó Shareef. Sommacal y Benedetti no figuraban en la solicitud.

Según Shareef, los investigadores italianos también habían obtenido permiso para realizar inmersiones técnicas, lo que significa que podían explorar a profundidades superiores a los 30 metros.

Pero las autoridades de Maldivas no sabían que los buceadores iban a practicar espeleobuceo, indicó Shareef, o habrían prestado el apoyo de la Guardia Costera u otros profesionales para ayudar con la compleja inmersión.

“Estamos seguros de que les habríamos podido dar instrucciones y consejos mucho más claros si nos hubieran dicho que se trataba de una tarea tan exigente a tales profundidades dentro de una cueva”, comentó.

La Universidad de Génova declaró que Montefalcone y Oddenino se encontraban en las Maldivas para estudiar los efectos del cambio climático en la biodiversidad, pero que la inmersión en sí “no formaba parte de las actividades previstas de la misión” y que “se llevó a cabo a título personal”, según la agencia de noticias Reuters.

El mal tiempo aumentó aún más el riesgo de la inmersión. El Servicio Meteorológico de Maldivas emitió una alerta blanca a media mañana del jueves, advirtiendo de fuertes vientos y mar agitado. No está claro si los buceadores estaban al tanto del aviso.

A media tarde, el nivel de alerta se elevó a amarillo, con fuertes vientos de hasta 48 km/h con ráfagas de 80 km/h y un mar muy agitado.

Pocos buceadores se han aventurado en este singular ecosistema submarino; Vladimir Tochilov, un experto ruso en buceo técnico, es uno de ellos.

“Esta cueva solo es accesible para buceadores técnicos especializados en cuevas que cuenten con la preparación y la experiencia adecuadas, y que planeen bucear correctamente en ella”, declaró Tochilov a CNN.

La cueva donde se encontraron los italianos tiene unos 200 metros de largo y consta de varias salas, según Tochilov, que buceó allí en 2014.

Un video publicado en YouTube por la empresa de buceo de Tochilov, Neva Divers, revela un ecosistema oscuro, árido y de otro mundo.

En algunos tramos, los buceadores, iluminando su ruta con linternas, deben nadar a través de estrechos pasillos. El ambiente resulta inquietante y claustrofóbico.

Tochilov afirma que el buceo en cuevas requiere no solo un entrenamiento técnico intensivo, sino también preparación psicológica para afrontar la sensación de miedo y desorientación.

Tochilov explicó que a medida que uno se adentra en la cueva de las Maldivas, llega a un punto donde la luz de la salida ya no es visible y es necesario orientarse en completa oscuridad.

“Cualquier persona, si intentas hacerla girar en la oscuridad y le pides que encuentre una salida en una habitación oscura, también tendrá dificultades”, indicó Tochilov.

A diferencia de otros destinos populares para el buceo, las Maldivas no son conocidas por el buceo en cuevas. La caverna que exploraban los buceadores podría ser la única de su tipo en la zona, afirmó Tochilov.

“Probablemente por eso atrajo la atención de buceadores, incluyendo científicos, biólogos e investigadores”, apuntó. “La cueva tiene su propia flora y fauna que no se puede ver fuera de ella”.

Tras el hallazgo del cuerpo del instructor de buceo el jueves, la localización de los cuatro buceadores restantes, en la tercera cámara de la cueva, no se produciría hasta el lunes, según las autoridades de Maldivas.

Según Shareef, en la operación de búsqueda multinacional participaron expertos locales, tres buceadores finlandeses del grupo mundial de seguridad submarina Divers Alert Network (DAN) y equipos especializados proporcionados por el Reino Unido y Australia.

Según Shareef, las fuertes corrientes impredecibles, los estrechos pasadizos de las cuevas y la oscuridad total hicieron que la operación fuera extremadamente difícil.

“Para este nivel de buceo hay que ser un experto”, añadió.

La búsqueda se suspendió durante un día después de que Mahudhee, el buzo militar de mayor rango, falleciera el sábado.

Las autoridades creen que murió a causa de la enfermedad por descompresión, que se produce cuando los buceadores ascienden demasiado rápido y se produce una rápida disminución de la presión a su alrededor.

Mahudhee fue enterrado con todos los honores militares en una ceremonia en Malé, donde miles de personas le rindieron homenaje, entre ellas el presidente Mohamed Muizzu, funcionarios de turismo y militares, y embajadores extranjeros.

Todavía no está claro qué les sucedió a los buceadores italianos.

El buceo en cuevas submarinas conlleva numerosos riesgos, afirmó John Volanthen, oficial de buceo del Consejo Británico de Rescate en Cuevas, quien desempeñó un papel clave en el rescate de un equipo juvenil de fútbol tailandés que quedó atrapado en una laberíntica red de cuevas submarinas en 2018.

Una docena de niños y su entrenador fueron rescatados sanos y salvos del sistema de cuevas inundadas de Chiang Rai tras un esfuerzo audaz y extraordinario para sacarlos uno por uno.

Uno de los peligros del buceo en aguas profundas es la narcosis por gases, un efecto anestésico que experimentan los buceadores al respirar gases comprimidos a gran profundidad.

Para prevenir esta afección, los buceadores suelen utilizar mezclas respiratorias especializadas, como nitrógeno y oxígeno.

Volanthen afirma que los buceadores italianos podrían haberse desorientado mientras se encontraban en las profundidades de la cueva.

“A medida que uno se adentra más, ese efecto de narcosis podría generar pánico, pero también podría dificultarles la tarea de encontrar la salida”, comentó Volanthen.

Shareef afirmó que las autoridades están centrando su investigación en el yate y han suspendido su licencia mientras continúan con la investigación.

“Sabemos con certeza que la embarcación no tenía toda su documentación en regla”, informó Shareef, y agregó que la embarcación carecía de una “licencia de escuela de buceo”.

“Si vas a dirigir una escuela de buceo, donde publicites y ayudes a los clientes en sus expediciones de buceo, ya sean recreativas o técnicas, necesitas tener una licencia de escuela de buceo”, apuntó.

CNN se puso en contacto con el operador del Duke of York, Abdul Muhsin Moosa, para obtener declaraciones. Moosa declaró a Reuters que la embarcación tenía permiso para realizar inmersiones de hasta 30 metros y que los buzos fueron informados sobre el límite a su llegada.

Orietta Stella, abogada de Albatros Top Boat, la empresa turística italiana que vendía viajes en el yate, afirmó que el operador del barco “desconocía” que el grupo planeaba descender más allá del límite de buceo recreativo y “nunca lo habría permitido”, según la agencia Associated Press.

También aclaró que Albatros solo se encargaba de la comercialización del crucero y que no era propietaria del barco ni empleaba a la tripulación, que fue contratada localmente. CNN se ha puesto en contacto con Albatros Top Boat para obtener más información.

Mientras las autoridades intentan determinar qué provocó la pérdida de cinco vidas, Sommaca se enfrenta al duelo por la pérdida de su esposa y su hija.

Montefalcone era una “persona concienzuda” que jamás habría puesto en riesgo la vida de los demás, declaró a La Repubblica.

“Algo debió haber ocurrido ahí abajo”, expresó.

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