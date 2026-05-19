Una nota de suicidio con inscripciones racistas en un arma: esto ocurrió en el caso del tiroteo en San Diego

Por John Miller, Helen Regan y Blake Ellis

Las autoridades están investigando qué llevó a un luchador de 17 años que estudiaba en casa y a un joven de 18 años a presuntamente abrir fuego contra la mezquita más grande de San Diego el lunes, matando a tres personas en lo que la Policía calificó de crimen de odio.

Según varios agentes de la ley, los sospechosos fueron encontrados muertos en un vehículo en una calle cercana a la mezquita, con aparentes heridas de bala autoinfligidas.

Como parte de su investigación, las autoridades están examinando un discurso de odio garabateado en una de las armas utilizadas en el ataque, y una nota de suicidio que contenía escritos sobre orgullo racial, según declararon los funcionarios.

El FBI está colaborando estrechamente con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, declaró Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, y añadió que los investigadores estaban entrevistando a familiares y amigos de los sospechosos y “recopilando todas las pruebas del lugar de los hechos para su revisión”.

Una fuente policial y un audio de la central de Policía identificaron al sospechoso de 17 años como Cain Clark, mientras que la identidad del segundo sospechoso no ha sido revelada.

Aproximadamente dos horas antes de que se reportara el tiroteo, la Policía recibió una llamada de la madre de Clark, quien denunció la desaparición de su hijo y su vehículo, junto con varias de sus armas, según informó el jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl.

La madre declaró que su hijo tenía tendencias suicidas y que estaba acompañado, ambos vestidos con ropa de camuflaje, según Wahl, lo que desencadenó una evaluación más exhaustiva de la situación. El número de armas que sustrajo de la casa llevó a los investigadores a creer que el adolescente podría representar una amenaza para los demás, añadió el jefe de Policía.

En un audio de la central de emergencias revisado por CNN, se escucha a los agentes informando alrededor de las 12:00 p.m. hora local del lunes sobre la búsqueda de “dos hombres blancos… vestidos completamente con ropa de camuflaje” que podrían estar armados con una pistola robada, una escopeta y un rifle.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a las tres víctimas fallecidas fuera de la mezquita, cuyas identidades aún no han sido reveladas por las autoridades. Una de las víctimas era un guardia de seguridad cuyas acciones fueron calificadas por la Policía como “heroicas” y que “salvaron vidas”.

Las fuerzas del orden iniciaron un operativo de respuesta ante un posible tiroteo y entraron en la mezquita y en una escuela adyacente antes de descubrir el vehículo con los dos sospechosos varones en su interior, ambos fallecidos.

Las autoridades están ejecutando órdenes de registro para seguir cualquier pista o información que permita determinar cómo se desarrolló el tiroteo y qué se podría haber hecho para prevenirlo, declaró Wahl. La investigación se ve facilitada por abundante evidencia, incluidas las cámaras de seguridad de la mezquita.

“Esta es la peor pesadilla que una ciudad y una comunidad pueden tener como sociedad libre”, dijo Wahl.

Una nota de suicidio encontrada en la casa de los padres de uno de los sospechosos contenía escritos sobre orgullo racial, según informaron a CNN varios agentes de la ley. Además, en una de las armas utilizadas en el tiroteo se encontraron inscripciones de odio, añadieron los agentes.

Los detalles del idioma no quedaron claros de inmediato.

Sin embargo, no existía ninguna amenaza específica contra ninguno de los lugares mencionados en la nota ni contra las armas de uno de los sospechosos que atacaron el Centro Islámico de San Diego, dijo Wahl.

“No hubo ninguna amenaza específica, y mucho menos una amenaza específica contra el Centro Islámico. Se trató simplemente de un discurso de odio generalizado que, en mi opinión, abarcó un amplio espectro”, declaró. “Reitero que seguimos investigando activamente este asunto, pero fue algo más generalizado”.

Según las autoridades, Clark era un luchador de instituto de 17 años cuya familia lo había matriculado en un programa de educación en línea en 2021.

Antes de recibir educación en casa, Clark asistió a la escuela primaria Kate Sessions y a la Escuela de Artes Creativas y Escénicas de San Diego, según James Canning, portavoz del Distrito Escolar Unificado de San Diego.

Dado que la escuela secundaria Madison era considerada la escuela del barrio de Clark, él pudo participar en actividades y deportes allí, y fue miembro del equipo de lucha libre de la escuela de 2024 a 2025, dijo Canning. Clark no había participado en ninguna actividad escolar este año, agregó.

En enero de 2024, el equipo de lucha libre de la escuela publicó en Instagram un mensaje felicitando a Clark por haber obtenido el primer lugar en un torneo y haber ganado un premio.

Según Canning, Clark estaba a punto de graduarse y no tenía antecedentes disciplinarios, salvo en la escuela primaria, cuando golpeó a alguien en la pierna en 2015.

Los familiares de Clark declararon a CNN que estaban conmocionados.

En una entrevista concedida a las afueras de su casa, David y Deborah Clark, sus abuelos, declararon a CNN: “Estamos intentando asimilar lo sucedido”, y añadieron que lamentaban profundamente lo ocurrido.

Un antiguo compañero de equipo de lucha libre, que pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza de la situación, declaró a CNN que recordaba a Clark como un estudiante que recibía educación en casa y que había estado intentando hacer amigos e integrarse en el equipo.

“Parecía un buen chico”, dijo su excompañero, que solo lo conocía de haber asistido juntos a entrenamientos y competiciones de lucha libre. “No parecía capaz de hacer algo así”.

Su compañero de equipo afirmó que nunca había oído a Clark expresar sentimientos islamófobos o racistas, ni lo había visto cometer ningún acto violento.

“El chico intentaba encajar”, ​​dijo. “Siempre se esforzaba al máximo; intentaba integrarse y hacer amigos”.

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Con información de Isabelle Chapman, Casey Tolan, Scott Glover, Karina Tsui, Elise Hammond, Zoe Sottile y Emma Tucker, de CNN.