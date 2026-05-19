Mueren al menos tres personas en tiroteo cerca del Centro Islámico de San Diego, según fuentes

Por Zoe Sottile, CNN

Tres personas murieron tras un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, según el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl.

Se encontró a dos sospechosos adolescentes muertos en un auto cerca de la mezquita, dijo en una conferencia de prensa Mark Remily, el agente especial a cargo del FBI en San Diego.

La policía está considerando el incidente, por ahora, como un crimen de odio.

El Departamento de Policía de San Diego respondió a un reporte de un atacante activo, dijo el departamento el lunes en una publicación en redes sociales.

Se vio a personas alejándose del edificio, algunas de ellas tomadas de la mano y siendo escoltadas por agentes de policía, en un video grabado por la afiliada de CNN KFMB.

El centro en Clairmont, un vecindario de San Diego, es la mezquita más grande del condado de San Diego, según su sitio web.

Los investigadores locales y federales aún enfrentan una serie de preguntas sin respuesta sobre el motivo del ataque, dijo el jefe de policía de la ciudad.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Víctimas aún no identificadas: tres hombres adultos murieron en el tiroteo, y sus identidades se darán a conocer en los próximos días, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Uno de los fallecidos era un guardia de seguridad cuyas acciones fueron descritas como “heroicas”. Las autoridades aún están determinando si el guardia de seguridad enfrentó a los sospechosos, pero sus acciones ayudaron a “salvar vidas hoy”, afirmó Wahl. El guardia era padre de ocho hijos, se preocupaba profundamente por su comunidad y sacrificó su vida para proteger a las personas dentro de la mezquita, según su amigo Sam Hamideh.

tres hombres adultos murieron en el tiroteo, y sus identidades se darán a conocer en los próximos días, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Uno de los fallecidos era un guardia de seguridad cuyas acciones fueron descritas como “heroicas”. Las autoridades aún están determinando si el guardia de seguridad enfrentó a los sospechosos, pero sus acciones ayudaron a “salvar vidas hoy”, afirmó Wahl. El guardia era padre de ocho hijos, se preocupaba profundamente por su comunidad y sacrificó su vida para proteger a las personas dentro de la mezquita, según su amigo Sam Hamideh. Sospechosos hallados muertos: los dos sospechosos, ambos hombres, de 17 y 18 años, fueron encontrados muertos en un auto cerca de la mezquita por “heridas de bala autoinfligidas”, informó Wahl. El vehículo fue encontrado “en medio de la calle” con los presuntos atacantes armados muertos en su interior, dijo Wahl.

los dos sospechosos, ambos hombres, de 17 y 18 años, fueron encontrados muertos en un auto cerca de la mezquita por “heridas de bala autoinfligidas”, informó Wahl. El vehículo fue encontrado “en medio de la calle” con los presuntos atacantes armados muertos en su interior, dijo Wahl. Discurso de odio en un arma: uno de los sospechosos del tiroteo tomó un arma de fuego de la casa de sus padres y dejó una nota de suicidio que contenía escritos sobre orgullo racial, dijeron a CNN varios funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre lo más reciente. En una de las armas utilizadas en el tiroteo había inscripciones con discurso de odio y, aunque los detalles de lo que decía no se divulgaron, Wahl dijo que “abarcaba una amplia gama”. Agregó que los escritos no incluían ninguna amenaza específica contra el Centro Islámico, y dijo que era “más generalizado”.

uno de los sospechosos del tiroteo tomó un arma de fuego de la casa de sus padres y dejó una nota de suicidio que contenía escritos sobre orgullo racial, dijeron a CNN varios funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre lo más reciente. En una de las armas utilizadas en el tiroteo había inscripciones con discurso de odio y, aunque los detalles de lo que decía no se divulgaron, Wahl dijo que “abarcaba una amplia gama”. Agregó que los escritos no incluían ninguna amenaza específica contra el Centro Islámico, y dijo que era “más generalizado”. Alerta por un menor fugado: la policía recibió por primera vez una llamada sobre un “menor fugado” el lunes por la mañana, lo que activó un “panorama más amplio de evaluación de amenazas”, dijo Wahl. La madre del adolescente informó que su hijo era suicida, que faltaban tres armas en la casa y que su hijo estaba con un “acompañante” vestido con camuflaje, afirmó. Mientras la policía de San Diego buscaba a dos adolescentes, se enteraron de que uno de ellos estaba asociado con la Madison High School y alertaron a la policía escolar, según Wahl.

la policía recibió por primera vez una llamada sobre un “menor fugado” el lunes por la mañana, lo que activó un “panorama más amplio de evaluación de amenazas”, dijo Wahl. La madre del adolescente informó que su hijo era suicida, que faltaban tres armas en la casa y que su hijo estaba con un “acompañante” vestido con camuflaje, afirmó. Mientras la policía de San Diego buscaba a dos adolescentes, se enteraron de que uno de ellos estaba asociado con la Madison High School y alertaron a la policía escolar, según Wahl. Segundo tiroteo: las fuerzas del orden recibieron llamadas desde un segundo lugar mientras respondían a la situación de atacante armado en la mezquita, dijo Wahl. Un jardinero allí pudo haber recibido un disparo, y la bala impactó en un casco y le salvó la vida, agregó.

las fuerzas del orden recibieron llamadas desde un segundo lugar mientras respondían a la situación de atacante armado en la mezquita, dijo Wahl. Un jardinero allí pudo haber recibido un disparo, y la bala impactó en un casco y le salvó la vida, agregó. Abundante evidencia: la investigación contará con abundante evidencia, incluidas cámaras de seguridad en la mezquita, según Wahl. Las fuerzas del orden están ejecutando órdenes de registro para seguir cualquier pista e información a fin de determinar cómo se desarrolló el tiroteo y qué se podría haber hecho para evitarlo, informó Wahl.

la investigación contará con abundante evidencia, incluidas cámaras de seguridad en la mezquita, según Wahl. Las fuerzas del orden están ejecutando órdenes de registro para seguir cualquier pista e información a fin de determinar cómo se desarrolló el tiroteo y qué se podría haber hecho para evitarlo, informó Wahl. El FBI en el lugar: el FBI está en el lugar con agentes especiales, agentes de fuerzas de tarea, personal de respuesta de evidencia, especialistas en víctimas y otros, dijo Mark Remily, de la oficina de campo del FBI en San Diego. Los técnicos en explosivos despejaron el vehículo donde los sospechosos fueron hallados muertos, dijo Remily. Los socios locales de las fuerzas del orden trabajan estrechamente con el FBI para reunir evidencia, señaló.

Así es como las autoridades dicen que se desarrollaron los hechos:

9:42 a.m.

Aproximadamente dos horas antes de que se reportara el tiroteo, la policía recibió una llamada de una madre que reportó a su hijo como desaparecido y que varias de sus armas y su vehículo habían desaparecido de su casa, informó el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. La madre dijo que su hijo tenía tendencias suicidas y estaba con otra persona, ambos vestidos con camuflaje, según Wahl.

9:42 a.m. – 11:40 a.m.

La policía eleva la situación a una evaluación de amenaza más amplia, y los investigadores usan lectores de placas para tratar de localizar al hijo de la mujer y a su acompañante. También se envía a agentes a la Madison High School debido a una posible conexión con uno de los sospechosos.

11:43 a.m.

La policía es notificada de un atacante armado en el Centro Islámico, y agentes que estaban cerca responden de inmediato.

11:47 a.m.

Agentes llegan al lugar y encuentran a tres víctimas muertas fuera de la mezquita. Comienza una respuesta por atacante armado y entran en la mezquita y en una escuela adyacente. Yendo de habitación en habitación, forzaron puertas en busca de sospechosos.

Alrededor del mismo momento:

A un jardinero le disparan desde un vehículo a unas pocas cuadras del Centro Islámico. Al parecer, una bala se desvió al impactar el casco del jardinero y le salvó la vida, dijo el jefe de policía.

Momentos después:

Agentes encuentran un vehículo con los dos sospechosos varones dentro, ambos muertos.

Posteriormente, las autoridades informaron que los sospechosos parecían haber muerto por heridas de bala autoinfligidas.

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