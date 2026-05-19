El brote de tormentas severas en el centro de EE.UU. se desplaza hacia el este, mientras la amenaza disminuye gradualmente

Por Taylor Ward, Briana Waxman, Chris Dolce y Kate S. Petersen, CNN

El lunes por la tarde se desató una tormenta de gran intensidad, con fuertes vientos que alcanzaron su punto máximo tras varios días de clima severo en el centro de Estados Unidos, amenazando con tornados intensos, granizo de gran tamaño, vientos peligrosos e inundaciones repentinas.

Las tormentas eléctricas supercelulares produjeron varios tornados y granizo del tamaño de un huevo en Kansas y Nebraska la tarde del lunes.

Un tornado con la clásica forma de tubo de estufa arrasó tierras de cultivo este lunes en el condado de Richardson, Nebraska.

Si bien causó algunos daños a las granjas a su paso, los primeros informes del director de Gestión de Emergencias, Brian Kirkendall, sugieren que los impactos fueron relativamente limitados y no se han reportado heridos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una rara emergencia por tornado en el sureste de Nebraska después de que se observara un tornado en el condado de Pawnee.

Según informaron funcionarios de gestión de emergencias a CNN, no se registraron daños en el condado de Pawnee a causa del tornado.

Las superceldas que se formaron el lunes se han fusionado en una sola línea de tormentas. La principal amenaza ahora son los vientos dañinos con ráfagas de hasta 120 km/h, pero aún existe la posibilidad de que se formen tornados breves.

Las tormentas eléctricas también han provocado inundaciones repentinas en algunas zonas de Kansas y Nebraska.

El riesgo de inundaciones persistirá durate la noche a medida que las tormentas se desplacen hacia el este. Se prevé que este fuerte temporal se prolongue hasta el martes.

El patrón meteorológico también está generando un importante riesgo de incendios forestales desde Nuevo México hasta el oeste de Texas y el suroeste de Kansas.

Se espera un brote generalizado de tormentas severas debido a que una fuerte oleada de energía de la corriente en chorro interactúa con abundante humedad sobre las Grandes Llanuras.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió un raro nivel 4 de 5 de riesgo por tormentas severas desde el centro de Kansas hasta el extremo noroeste de Missouri y el suroeste de Nebraska. Un nivel de amenaza tan alto se emite solo alrededor de 14 días al año.

La amenaza de tornados de mayor intensidad se vio atenuada en cierta medida por las supercélulas que rápidamente se fusionaron en una línea de turbonada.

La principal preocupación ahora son los fuertes vientos generalizados que causarán daños desde la tarde del lunes hasta la madrugada del martes, a medida que las tormentas se extienden hacia el este, hacia el valle inferior del río Misuri y el valle medio del Misisipi, aunque todavía existe la posibilidad de que se produzcan algunos tornados.

Las lluvias torrenciales también están aumentando la amenaza de inundaciones repentinas, especialmente desde el oeste de Missouri hasta el este de Kansas, incluyendo Kansas City, donde existe un riesgo de inundaciones de nivel 3 sobre 4.

El potencial de tormentas severas y tornados disminuirá el martes a medida que el sistema meteorológico se desplace hacia el este.

Sin embargo, existe un riesgo de nivel 2 de 5 de tormentas severas en una extensa área que abarca desde el norte de Texas hasta Michigan.

Los vientos fuertes y el granizo serán las principales amenazas, tanto de las tormentas remanentes del martes por la mañana como de las nuevas que se formen por la tarde.

El mismo sistema que provocó peligrosos tornados en las Grandes Llanuras centrales y el Medio Oeste es el responsable de la amenaza de incendio de nivel 3 sobre 3, extremadamente crítica, que se registró el lunes en la región sur de las Grandes Llanuras.

Vientos sostenidos de 40 kilómetros por hora a 56 kilómetros por hora mph, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y una humedad relativa por debajo del 10% se combinarán con la vegetación seca para hacer que cualquier incendio que se inicie se propague a un ritmo que ponga en peligro la vida, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Condiciones igualmente peligrosas provocaron varios incendios que crecieron rápidamente el domingo.

Se declararon emergencias estatales por desastre en respuesta a los incendios forestales en Colorado y Kansas.

El incendio Sharpe ha quemado más de 17.000 hectáreas desde Oklahoma, cruzando la línea estatal hacia Colorado, y está contenido en un 10 %.

El domingo por la tarde se emitió una orden de evacuación obligatoria para los residentes en y alrededor de Campo, en el condado de Baca, Colorado, ante el temor de que el incendio pudiera arrasar el pueblo, pero se levantó a última hora del domingo.

Los bomberos establecieron una línea de contención alrededor del pueblo que se mantenía y no se han perdido viviendas ocupadas, según una publicación en redes sociales del condado.

Más de 40.000 hectáreas se han quemado en una oleada de incendios forestales en el suroeste de Kansas.

El Meade County Complex 1 es el más grande, con más de 18.000 hectáreas, y está contenido en un 0%, según la agencia forestal estatal. El Complejo 1 del Condado de Meade es el más grande, con más de 30.000 hectáreas, y no está contenido en absoluto, según la agencia forestal estatal.

Las evacuaciones en Meade y Fowler, Kansas, que se ordenaron el domingo, ya han sido levantadas, según la Oficina del Sheriff del Condado de Meade.

Varios incendios forestales también están activos en la región del Panhandle de Texas.

En el condado de Potter, el incendio Stinky abarca 809 hectáreas con un 10 % de contención y actualmente amenaza 300 estructuras, según la página del incidente.

Al sur, en el condado de Randall, más de 2.200 hectáreas han sido arrasados ​​por los incendios Hunggate y Chocolate Chip. Un viaducto ferroviario de BNSF se perdió en el incendio Hunggate la semana pasada.

Las tormentas se desarrollaron rápidamente la tarde del domingo desde Kansas hasta Nebraska e Iowa y el sur de Minnesota.

Un tornado impactó al norte de Grand Island, Nebraska, en la localidad de St. Libory, en el condado Howard. Varias estructuras resultaron dañadas y videos desde el lugar mostraron a dos personas y un perro siendo rescatados del sótano de una vivienda colapsada.

De acuerdo con la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Howard, no hubo víctimas mortales ni heridos.

El tornado fue clasificado como EF3, con vientos máximos de hasta 257 kilómetros por hora (160 millas por hora), según el Servicio Meteorológico Nacional.

La tarde del domingo se emitió una emergencia por tornado —el nivel más grave de advertencia por tornado— para una tormenta cerca de Hebron, Nebraska, a poco más de 16 kilómetros al norte de la frontera con Kansas.

Las emergencias por tornado solo se emiten cuando los meteorólogos tienen certeza de que un tornado grande y destructivo está en camino.

No se reportaron viviendas dañadas ni destruidas, así como tampoco heridos hasta la tarde del lunes, dijo a CNN el director Colt Farringer, de la Gestión de Emergencias del condado de Thayer.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.