Así fue como Trump dio marcha atrás (por ahora) a su plan de reanudar los ataques contra Irán

Por Kevin Liptak, Jennifer Hansler, Zachary Cohen y Haley Britzky, CNN

Según el relato del presidente Donald Trump, el lunes estaba a una hora de ordenar nuevos ataques contra Irán cuando abruptamente anunció en redes sociales que permitiría más tiempo para la diplomacia.

“Están cargados hasta el tope”, dijo el martes sobre su armada de buques de guerra en la región, “y ya teníamos todo listo para empezar”.

Qué tan cerca estuvo exactamente la guerra de reiniciarse es, en cierto modo, una incógnita. Funcionarios de algunos países del Golfo, de quienes Trump afirmó que le pidieron que aplazara los ataques, dijeron que no estaban al tanto de una acción militar inminente.

Otras fuentes dijeron que se esperaba que los ataques se reanudaran al inicio de esta semana —el mismo calendario que Trump planteó—, mientras que dos fuentes adicionales señalaron que no se anticipaban hasta el final de la semana.

Sea cual haya sido el calendario, la decisión de Trump de dar marcha atrás fue el ejemplo más reciente de que el presidente amenaza con usar una fuerza devastadora contra Irán, solo retractarse de pronto.

Un día después de su más reciente marcha atrás, de pie frente a un enorme pozo de construcción en el South Lawn de la Casa Blanca, el presidente fijó un nuevo plazo para que Teherán produzca un acuerdo aceptable para poner fin a la guerra.

“Estoy diciendo dos o tres días, quizá viernes, sábado, domingo, algo así, quizá a principios de la próxima semana”, dijo. “Un periodo de tiempo limitado”.

Queda por ver si el nuevo plazo se mantiene. Funcionarios dicen que Trump es reacio a reanudar la guerra, y prefiere mucho más alcanzar un acuerdo. Las opciones militares que ahora tiene delante prolongarían un conflicto impopular y costoso que ha hecho que caigan sus índices de aprobación.

Sin embargo, pese a las afirmaciones de Trump sobre el avance de las negociaciones, Irán no se ha retractado públicamente de algunas de sus demandas fundamentales. Y con una reserva de uranio enriquecido aún enterrada a gran profundidad bajo tierra y parte de las capacidades de misiles de Irán todavía intactas, la guerra aún no ha cumplido por completo todos los objetivos de Trump.

Eso lo deja en una posición difícil mientras sopesa su próximo movimiento. Las opciones de ataque han estado en discusión en la Casa Blanca al menos durante la última semana, pero cualquier acción estaba en pausa mientras el presidente se encontraba en China. De regreso en EE.UU. durante el fin de semana, Trump revisó esos planes con asesores de alto nivel, incluidos el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el enviado especial Steve Witkoff en su club de golf junto al río en Virginia.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han detallado planes de batalla para una campaña aérea renovada y multifase contra Irán, incluidos los objetivos elegidos y sus coordenadas de cuadrícula y las fases desarrolladas de la campaña, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con los planes.

“No estaban bromeando”, dijo una fuente sobre el carácter avanzado de los planes militares.

Tras frustrarse cada vez más con el estado de las negociaciones, Trump había tomado medidas para atacar nuevos objetivos después de que se le entregara una lista de opciones por parte de asesores militares de alto rango, según una persona familiarizada con el asunto.

Pero mientras Trump se preparaba para dar su autorización final, su administración habló por separado con los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes presionaron a EE.UU. para que se abstuviera de lanzar una acción militar antes de ver si podía alcanzarse una resolución diplomática, dijo a CNN una fuente regional.

Una fuente regional dijo que la solicitud estaba vinculada a la expectativa de que Irán podía tomar represalias contra las naciones del Golfo si Trump reanudaba los bombardeos, como hizo Teherán al inicio de la guerra. Aunque las naciones de la región dicen que aún pueden defenderse, existe la sensación de que una renovación prolongada de los combates podría tensar los recursos y dejar a esas naciones —y su infraestructura energética crítica— vulnerables.

Presionado el martes sobre si los líderes del Golfo expresaron sus temores a represalias iraníes, Trump reconoció que eso seguía siendo un riesgo.

“Todavía tienen un poco”, dijo sobre la capacidad de Irán para atacar a otros en Medio Oriente. “No mucha, pero tienen un poco”. Arabia Saudita restringió brevemente el acceso de EE.UU. a bases y al espacio aéreo en respuesta al Proyecto Libertad —la breve operación estadounidense para guiar barcos a través del estrecho de Ormuz— y luego levantó la pausa cuando Trump suspendió abruptamente la operación, dijeron un funcionario estadounidense y otra fuente familiarizada con el asunto.

Varios países del Golfo han indicado que probablemente serán más restrictivos sobre cuándo las fuerzas estadounidenses pueden usar bases militares en sus países o sobrevolar su espacio aéreo si Trump finalmente avanza con ataques adicionales, dijo a CNN un funcionario estadounidense. Kuwait, Qatar y Arabia Saudita albergan bases aéreas clave de EE.UU. en la región y podrían restringir el acceso en adelante, dijo el funcionario.

Los EAU también han expresado su oposición a operaciones militares adicionales de EE.UU. y podrían, de manera similar, pasar a limitar el acceso de EE.UU. a sus bases si se reanudan los ataques, dijo el funcionario estadounidense. Cualquier restricción al acceso a bases o a los sobrevuelos por parte de esos países sin duda complicaría las operaciones de EE.UU. en adelante.

En sus recientes llamados a la moderación, los líderes del Golfo presentaron “un frente unificado” ante el Gobierno de Trump, dijo otro funcionario regional. Uno de sus puntos de referencia: es temporada del Hajj, un período significativo en el islam que tradicionalmente llama a la buena voluntad y ve a miles de peregrinos viajar a La Meca, en Arabia Saudita.

Los líderes del Golfo subrayaron a EE.UU. que hubo un “impulso positivo” en las gestiones de mediación lideradas por Pakistán y que sería prudente dar a los canales diplomáticos más tiempo para trabajar.

La presión pareció funcionar.

“Yo había tomado la decisión. Entonces llamaron, supieron que yo había tomado la decisión, y dijeron: ‘Señor, ¿podría darnos un par de días más? Porque creemos que están siendo razonables’”, dijo Trump el martes.

Cualquier impulso que haya en las negociaciones ha sido mayormente entre bastidores. En público, ninguna de las partes ha mostrado mucha disposición a ceder en posiciones firmes sobre el enriquecimiento nuclear o la capacidad de Irán de conservar su reserva de uranio cercano al grado para armas.

Después de semanas de intercambiar documentos, la propuesta más reciente de Irán no ofreció concesiones significativas en algunos puntos críticos de fricción, según una persona familiarizada con el asunto, quien dijo que las cuestiones del enriquecimiento nuclear siguen siendo centrales para el estancamiento.

Al hablar en una sesión informativa en la Casa Blanca el martes, Vance admitió que persistían preguntas sobre cuál era exactamente la posición negociadora de Irán en medio de facciones rivales en Teherán.

“Negocias con personas y a veces sientes que estás avanzando y otras veces sientes que no lo estás haciendo”, dijo. “Lo que yo creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo. Lo que yo creo es que los iraníes reconocen que un arma nuclear es la línea roja para Estados Unidos de América, que lo han interiorizado. Pero no lo vamos a saber hasta que realmente estemos poniendo la pluma sobre el papel para firmar un acuerdo”.

A pesar de la decisión de Trump de esperar, los planes contra Irán siguen disponibles para los comandantes y podrían ponerse en marcha en cualquier momento.

Se espera que la acción pase de llamarse Operación Furia Épica —que la administración ha dicho que ha terminado— a Operación Mazo, dijeron fuentes. NBC informó primero que se esperaba que el nombre cambie a Operación Mazo.

Cambiar el nombre de la operación podría equivaler a una iniciativa por eludir la Ley de Poderes de Guerra —que requiere autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar 60 días después de que los legisladores sean notificados de una acción militar— reiniciando el reloj de 60 días en una nueva operación.

Consultado sobre si la administración buscaría la aprobación del Congreso al reiniciar las operaciones militares, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que el alto el fuego, anunciado a principios de abril y luego extendido, había detenido efectivamente el reloj de 60 días. “Con el alto el fuego, el reloj se detiene. Si tuviera que reiniciarse, esa sería la decisión del presidente”, dijo Hegseth durante una rueda de prensa a principios de este mes. “Esa opción siempre está ahí, e Irán lo sabe”.

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