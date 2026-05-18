Se intensifica lucha mundial por contener nuevo brote de ébola mientras EE.UU. busca reubicar a “pequeño número” de afectados

Por Helen Regan

Se está llevando a cabo un esfuerzo internacional para contener un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda que ha infectado a cientos de personas y causado decenas de muertes sospechosas, mientras que Estados Unidos busca reubicar a un “pequeño número” de sus ciudadanos afectados.

El domingo, la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. El último brote aún no cumple con los criterios de una “emergencia pandémica”, pero la OMS advirtió que la alta tasa de positividad y el creciente número de casos y muertes en todas las zonas sanitarias apuntan a “un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando y notificando actualmente”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, hasta el sábado, se habían registrado al menos 80 muertes sospechosas, ocho casos confirmados por laboratorio y 246 casos sospechosos en la remota provincia nororiental de Ituri, en la República Democrática del Congo. En la vecina Uganda, se han reportado hasta el momento dos casos confirmados por laboratorio, incluyendo un fallecimiento, en la capital, Kampala, según informó la OMS.

Según la OMS, el último brote está siendo provocado por la cepa Bundibugyo, uno de los varios virus que pueden causar la enfermedad del Ébola. La OMS ha calificado el brote de “extraordinario”, ya que actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron el domingo que están apoyando a sus socios interinstitucionales en los esfuerzos para reubicar a “un pequeño número de estadounidenses directamente afectados” por el brote. Esto se produce después de que se creyera que varios estadounidenses en la República Democrática del Congo habían estado expuestos al virus, incluidos algunos considerados de alto riesgo, según informó el domingo el medio de noticias de salud STAT.

CNN no pudo verificar de forma independiente los informes y se ha puesto en contacto con los CDC y el Departamento de Estado de EE. UU. para obtener comentarios.

El Dr. Satish Pillai, responsable de la respuesta al ébola de los CDC, declinó el domingo confirmar si había estadounidenses entre los contagiados. En una rueda de prensa, declaró que los CDC estaban evaluando activamente la situación sobre el terreno y que no harían comentarios sobre casos individuales.

Los CDC informaron que están desplegando recursos de las oficinas de la agencia, que ya se encontraban en el país, para ayudar con las labores de vigilancia, rastreo de contactos y pruebas de laboratorio, y que movilizarán apoyo adicional desde la sede central de la agencia en Atlanta.

Pillai afirmó que los CDC desconocían cualquier caso de exposición en vuelos internacionales y señaló que ambos países cuentan con medidas de control a la salida para prevenir la propagación del virus a través de los viajes.

Se está intensificando la coordinación internacional para prevenir la propagación de la epidemia, mientras los expertos advierten de una situación “sumamente preocupante”.

Según la OMS, el domingo llegaron a Bunia, la capital de Ituri, unas siete toneladas métricas de suministros médicos de emergencia, incluidos equipos de protección, tiendas de campaña y camas, para “ayudar a intensificar los esfuerzos de respuesta en primera línea”.

Asimismo, organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras (MSF) se están preparando para lanzar respuestas a gran escala lo antes posible.

La respuesta se complica aún más porque el brote se produce en medio de una crisis humanitaria, donde el conflicto en las provincias orientales de la República Democrática del Congo ha desplazado a millones de personas y ha debilitado los sistemas de salud.

En Uganda, los dos casos confirmados en Kampala no tienen ninguna conexión conocida entre sí, lo que “suele ser una señal de alerta de que el brote en la RDC es mayor de lo que las autoridades sanitarias pueden percibir actualmente”, dijo Adrian Esterman, profesor y director de Bioestadística de la Universidad de Adelaida, en un comunicado.

Según la OMS, entre los presuntos fallecidos se encuentran cuatro trabajadores sanitarios.

El Dr. Matt Mason, profesor titular de la Facultad de Salud de la Universidad de Sunshine Coast, afirmó que esto “plantea serias preocupaciones sobre las deficiencias en la prevención y el control de infecciones y el potencial de propagación dentro de los centros de salud, lo que podría extenderse a la comunidad en general”.

Según la OMS, este es el decimoséptimo brote de ébola en la República Democrática del Congo desde que se identificó el virus por primera vez en 1976.

Según Médicos Sin Fronteras (MSF), la tasa de mortalidad asociada a la cepa Bundibugyo se estima entre el 25 % y el 40 %.

Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolor muscular y sarpullido. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales, incluyendo la manipulación de materiales contaminados o el contacto con una persona fallecida a causa de la enfermedad.

Ben Tinker, Nadia Kounang y Billy Stockwell de CNN contribuyeron con la información.

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