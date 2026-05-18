Se alcanza un acuerdo para poner fin a huelga en el mayor tren suburbano de EE.UU.

Por Chris Isidore, CNN

Una huelga de tres días en el mayor sistema ferroviario suburbano del país terminó después de que maratónicas negociaciones concluyeran el lunes con los sindicatos y el Long Island Rail Road (LIRR, por sus siglas en inglés) alcanzando un acuerdo tentativo.

El acuerdo fue anunciado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en una publicación en X, quien lo describió como uno que otorga aumentos a los trabajadores mientras protege a los usuarios y a los contribuyentes.

El acuerdo aún necesita ser ratificado por los miembros de base de los cinco sindicatos que se declararon en huelga. Si se rechaza, la huelga podría reanudarse.

Por ahora, 3.500 trabajadores volverán al trabajo el martes. Si bien el servicio no se reanudará a primera hora la mañana, se prevé que el servicio se reanude de forma escalonada al mediodía, dijo Hochul.

La huelga comenzó el sábado después de que fracasaran las conversaciones de última hora entre los sindicatos y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que opera el ferrocarril. Ambas partes se reunieron nuevamente el domingo y negociaron, con una breve pausa durante la noche, hasta que alcanzaron un acuerdo.

El LIRR transporta a casi 300.000 pasajeros en el área de la ciudad de Nueva York en un día laborable típico a través de 947 trenes suburbanos. Durante la huelga, la MTA instó a los clientes a trabajar desde casa. Los autobuses directos que transportan trabajadores esenciales a la ciudad solo podían acomodar a una pequeña fracción de la demanda.

Los términos del acuerdo no estuvieron disponibles de inmediato. Los sindicatos habían estado buscando su primer aumento desde 2022. Los últimos años registraron algunos de los mayores incrementos del costo de vida en décadas. Los trabajadores del LIRR viven en una de las regiones más caras del país.

La dirección de la MTA había insistido en que no podía satisfacer las demandas sindicales sin aumentar las tarifas hasta en un 8 % e incrementar el apoyo de los contribuyentes al ferrocarril. Hochul había condenado anteriormente la huelga como “imprudente”.

Pero dos paneles federales solicitados para considerar las posiciones de negociación se habían alineado con la propuesta de contrato del sindicato, dijeron los sindicatos. Los sindicatos culparon a la dirección de la MTA y al estado por la huelga.

El LIRR, como la mayoría de los sistemas de transporte masivo, no ha recuperado los niveles de usuarios que tenía antes de la pandemia. Actualmente, el ferrocarril transporta alrededor del 90 % de los clientes que tenía en 2019.

Los ingresos por tarifas del año pasado fueron de US$ 636 millones, lo que significa que el ferrocarril perdió alrededor de US$ 2 millones por día laborable durante la huelga. A los clientes con abonos mensuales se les reembolsará una parte prorrateada de esas tarifas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.