¡Neymar jugará el Mundial 2026! Ancelotti presentó a la lista final de 26 convocados, con sorpresas

Por Federico Leiva, CNN en Español

Habrá “último baile”. Neymar Jr. jugará su cuarto Mundial, al ser incluido por Carlo Ancelotti en la lista final de 26 futbolistas que aterrizarán en el torneo organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

Puede que Neymar no esté a un óptimo nivel físico, y ciertamente está lejos de su mejor versión, pero su presencia en el Mundial 2026 era más que necesaria en un equipo que durante los últimos cuatro años ha dado muchos pasos en falso. Brasil terminó en la quinta posición de las eliminatorias de la Conmebol, lo que hace cuatro años le hubiera obligado a jugar el repechaje para llegar al torneo más importante a nivel selecciones. Una situación casi que vergonzosa para la selección más ganadora de la Copa del Mundo, con cinco conquistas.

Por eso, al mejor jugador brasileño de los últimos 15 años no podía dejárselo sin abordar el avión, y así lo hizo saber el público que presenció el anuncio del italiano, interrumpiendo por más de un minuto el listado con cánticos a favor del astro del Santos.

Neymar, que no había sido convocado desde que el entrenador italiano asumió el cargo, es una de las tantas sorpresas que tiene la nómina brasileña. En el caso de los arqueros, sorprendió a varios la inclusión de Allison, quien no juega desde mediados de marzo por lesión, y la exclusión de Bento, quien fue convocado a prácticamente todos los partidos desde que está Ancelotti. El portero del Al Nassr incluso fue titular en el último partido de la selección de Brasil este año, en la victoria ante Croacia. Eso sí, viene de protagonizar un insólito gol en contra que impidió el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

En la defensa, llamó la atención la ausencia de un histórico como Thiago Silva. El marcador central de 41 años, que hoy juega en el Porto de Portugal, tiene más de 100 partidos con la Canarinha en la espalda y, si bien integró la prelista de 55, Ancelotti lo dejó afuera del Mundial. Lo que también se destaca la nómina de 26 es la presencia de tres defensores del Flamengo, el vigente campeón de la Copa Libertadores. La última línea de la Verdeamarela volverá a ser liderada por Marquinhos, de exquisito presente en el Paris Saint-Germain.

En el mediocampo hubo pocas, sino ninguna, sorpresas. Se sabe que el entrenador pregona un fútbol ofensivo, donde varios delanteros ocupan puestos que nacen en el mediocampo, y por eso a nadie le extrañó que la lista final solo tenga cinco nombres.

En el apartado de los delanteros está la sorpresa que para algunos tiene la convocatoria de Neymar (principalmente por las lesiones y porque todavía no jugó con Ancelotti en la selección), y algunos nombres muy obvios, como los de Vinícius Júnior y Raphinha. A ellos se suman algunos talentos de la Premier League, como Martinelli, Igor Thiago (de fantástica temporada en el Brentford), Rayan y Matheus Cunha. Endrick aportará el talento joven.

La ausencia que más llama la atención entre los atacantes es la de Joao Pedro, del Chelsea, quien había jugado los últimos amistosos de 2025 y los únicos hasta ahora de 2026. Puede que solo tenga ocho apariciones en total con el pentacampeón del mundo, pero esta temporada en los Blues mostró una gran versión: 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos.

A esa exclusión podría sumársele la de Richarlison, principalmente porque está teniendo mucha actividad en el Tottenham y porque también fue llamado por Ancelotti en el último año, pero el italiano decidió dejarlo afuera, al igual que a Pedro, del Flamengo,

Arqueros (3)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Gremio)

Defensores (9)

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas (5)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros (9)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

The-CNN-Wire

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