“Nadie quería que se fuera para allá”: familiares de los hondureños hallados muertos en un tren en Texas manifiestan su dolor

Por Elvin Sandoval, CNN en Español

“Cuando me dijeron, fue un golpe, no lo esperaba”. Así describe María Amanda Colindres el momento en el que se enteró de que su nieto, Nelson Davian Portillo Martínez, de 14, había fallecido. El joven fue una de las seis personas halladas muertas el 10 de mayo en un vagón de un tren de carga en Laredo Texas, en lo que las autoridades describen como un caso de tráfico de personas.

En diálogo con CNN, esta mujer de 72 años manifestó su dolor y lamentó no haber podido tener contacto con su nieto en los últimos años. La última vez que habló con é, dijo, fue hace tres años mediante un video llamada. “Es lo que me pesa, que no lo volví a ver”. Colindres dijo que ahora “se ha aferrado a Dios” porque es el único consuelo que tiene.

Los cuerpos de las seis personas, entre los que estaba el del adolescente, fueron descubiertos por un empleado de Union Pacific. Tanto el médico forense como el alcalde de Laredo informaron que sospechan que las muertes fueron causadas por hipertermia, o golpe de calor.

Además del adolescente, el resto de las víctimas fueron identificadas como otros dos hondureños y tres mexicanos. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que creía que el cuerpo de un mexicano de 49 años hallado en la región estaba vinculado al mismo tren.

Según el jefe de la policía de Laredo, las víctimas fueron introducidas en el contenedor de carga el sábado 9 de mayo en Del Rio, Texas, dos días después de que el tren partiera de Long Beach, California.

Colindres contó que su nieto llegó a Honduras junto a su madre y su hermano menor en noviembre de 2025, luego de que decidieron regresar voluntariamente al país tras haber vivido por más de nueve años de manera irregular en Estados Unidos.

Una vez en Honduras, en su ciudad natal “San Juan Pueblo”, en la zona Atlántica del país, “la madre decidió retornar de nuevo de manera irregular a Estados Unidos junto a sus dos hijos”, dijo Colindres.

Según sus familiares, a finales del pasado mes de marzo dejaron la ciudad y emprendieron de nuevo la travesía migratoria para volver a ingresar irregularmente a Estados Unidos.

“Como ella ya tenía varios años de estar allá, ya miraba diferente acá, pues, y entonces decidió irse otra vez. Ella no pensaba que el niño iba a fracasar”, comentó la abuela del adolescente.

Buenaventura Portillo, abuelo de Nelson, lamentó la muerte de su nieto y señaló que ahora lo único que queda es esperar a que sea repatriado el cuerpo para darle sepultura. “Es un

dolor muy fuerte perder a un ser querido, pero es la voluntad de Dios y hay que vivir con eso”, dijo a CNN.

Portillo hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que los ayuden en todos los trámites que se requieren para traer el cuerpo del adolescente a Honduras lo más pronto posible y así poder calmar la angustia que ahora vive su la familia.

En la ciudad de El Negrito, en la zona norte de Honduras, los familiares de Denis Isaías Anariba Herrera, el joven de 24 años identificado como otro de los hondureños que fallecieron en el tren, lamentan la muerte de su pariente.

Nahun García, tío de la víctima dijo a CNN que le habían pedido a Denis que no se fuera, que se quedara trabajando en Honduras.

“Nosotros no sabíamos nada que él se iba a montar en ese tren, la mamá no sabía qué se iba a ir en ese tren de allí para allá. Nos sentimos mal por la pérdida de este güiro, que nadie quería que se fuera para allá”.

Según sus familiares, Denis vivió cuatro años en Estados Unidos, donde dejó una esposa y una hija de un año, hasta que fue detenido por agentes de inmigración el pasado 24 de diciembre de 2025 y deportado a Honduras el 8 de enero.

El 9 de enero, Denis decidió reingresar de manera irregular a los Estados Unidos, siempre según sus familiares, pero fue detenido en su intento y deportado otra vez el 25 de febrero.

Ada Marina García, tía del joven, contó a CNN que Denis intentó regresar de manera irregular a Estados Unidos el 10 de marzo. Y lo que supo luego fue el hallazgo de su cuerpo en Laredo.

“La mujer le mandó el dinero para que él se fuera, pero nunca pensamos esto”, dijo García, y agregó que ella tenía un mal presentimiento. “Yo sí presentía que le iba a pasar algo, pero cómo son que no le hacen caso a uno”.

Un tercer hombre de Honduras está entre los fallecidos en el tren. CNN no ha logrado contactar a familiares de esta persona.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), declaró en un comunicado que se investiga activamente este hecho como posible tráfico de personas.

Las investigaciones se realizan con la colaboración del Departamento de la policía de Laredo y la división policial de los Rangers de Texas.

Hasta ahora se desconoce el historial de desplazamiento del vagón (un contenedor de carga) donde se encontraron a los fallecidos.

Según las autoridades a cargo la investigación criminal, aún no se ha determinado por qué las personas no salieron del contenedor.

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