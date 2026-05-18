El plan de compensación de Trump es una metáfora de una presidencia osada

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El nuevo fondo de US$ 1.776 millones del presidente Donald Trump para compensar a los aliados que afirman haber sido objeto de un trato injusto por parte de la administración Biden es el tipo de plan que en otro tiempo podría haber manchado irreparablemente una presidencia.

Sin embargo, Trump ha pasado años destrozando las expectativas éticas que rodean su cargo. Su liderazgo descarado hace tiempo que perdió su capacidad de impactar.

El plan, anunciado el lunes por el Departamento de Justicia y denunciado por los críticos como un fondo discrecional, es un estudio en miniatura de su proyecto político.

Esto ejemplifica varias de las reglas fundamentales de Trump a lo largo de sus dos presidencias: guardar rencor, nunca admitir la derrota y buscar siempre la venganza.

La creencia de Trump de que fue perseguido de forma singular debido a su ideología política sigue siendo una fuerza motivadora imperiosa, a pesar de que al recuperar la presidencia logró desviar las investigaciones penales en su contra.

En su trayectoria empresarial, Trump fue un litigante prolífico y participó en innumerables demandas.

Durante sus procesos penales en los últimos años, aprovechó al máximo sus derechos para retrasar con éxito los juicios en su contra.

Ahora, en su autoproclamado cargo como máximo responsable de la aplicación de la ley en el país, está llevando el sistema legal al límite de una manera nueva y sumamente controvertida.

El fondo también ejemplifica otra característica prominente de la administración Trump: el deseo, demostrado en numerosas ocasiones, de usar el poder de la presidencia para castigar a los adversarios y recompensar a los amigos.

Refleja una creencia arraigada en el reducido círculo íntimo de Trump: que fue víctima de las investigaciones sobre los contactos de su primera campaña con rusos; de su negativa a reconocer la derrota en las elecciones de 2020; y de las actividades comerciales de su familia y la Organización Trump.

En definitiva, la idea no es más que otra de las enormes extralimitaciones de poder ejecutivo que definen su segundo mandato: Trump se arroga la autoridad para utilizar ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes para distribuirlo según sus propios deseos.

El plan tiene una apariencia de legitimidad. Incluirá una comisión de cinco miembros para resolver las reclamaciones. Pero Trump tendrá la potestad de destituir a cualquiera de ellos.

Esta estructura emula su maniobra de nombrar a las entidades que aprobaron sin objeciones la transformación del Centro Kennedy y sus planes para construir un enorme salón de baile en el solar del ala este de la Casa Blanca, ahora destruida.

Pero el presidente insistió en que solo le interesaba compensar un “período terrible” de la historia de Estados Unidos.

“Esto es para compensar a las personas que fueron tratadas horriblemente”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Se les están reembolsando sus honorarios legales y las demás cosas que tuvieron que sufrir”.

Si el plan sale adelante, los críticos lo verán como otro intento más de Trump de desmantelar las instituciones y tradiciones de la democracia estadounidense.

Esto se debe a que parece probable que los partidarios de Trump que fueron condenados por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y que perturbaron la certificación de una elección democrática no solo sean elegibles para una disculpa del Gobierno de Estados Unidos, sino que también puedan recibir una compensación económica de los contribuyentes que cumplen con la ley.

En su primer día en el cargo, Trump concedió un indulto generalizado a más de 1.000 personas acusadas del ataque, e indultó o conmutó las sentencias de todos los condenados por delitos relacionados con el 6 de enero, incluidos cientos que fueron declarados culpables de agredir a policías u otros delitos violentos.

Trump ha pasado años intentando borrar de la historia aquel día infame. Ahora podría enriquecer a quienes contribuyeron a perpetrarlo.

El fondo de compensación, al igual que muchas de las políticas de Trump, casi con toda seguridad desencadenará una batalla legal inmediata y encarnizada que podría llegar hasta la Corte Suprema.

Y, como suele ocurrir, parece ignorar el principio constitucional fundamental de que el Congreso decide cómo gastar el dinero público. No es competencia del presidente.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump solía decir a los asistentes a sus mítines: “Yo soy su venganza”. Así pues, esta es una promesa de campaña cumplida.

El plan surgió de un acuerdo extrajudicial en una audaz demanda de US$ 10.000 millones que el presidente interpuso contra el Gobierno estadounidense, alegando que el IRS no lo protegió a él ni a la Organización Trump tras la filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos y las de su empresa.

Por absurdo que parezca para sus críticos, puede argumentar que él mismo ha asumido un coste económico para recompensar a quienes lo apoyaron.

Esto también recuerda las numerosas maniobras de Trump diseñadas para provocar a la clase dirigente de Washington y a la prensa.

Permitirá a los medios conservadores crear una imagen del presidente desafiando una vez más a los centros de poder arraigados que sus seguidores detestan.

Utilizar este recurso para movilizar a su base —como Trump debe hacer antes de las elecciones de mitad de mandato— ha dado resultado en el pasado.

Sin embargo, la presentación del fondo en un momento crítico del segundo mandato de Trump, cuando sus índices de aprobación están en mínimos históricos, supone un gran riesgo político.

Podría ser el último indicio de una administración atrincherada que ha perdido su otrora infalible capacidad para conectar con la opinión pública. O podría revelar a un presidente que utilizará todo su poder, mientras lo tenga, para obtener beneficios políticos.

Este último movimiento poco convencional pone de manifiesto otro rasgo clásico de Trump.

A menudo, el presidente plantea preguntas que otros no se atreven a hacer, aunque con frecuencia aniquila el debate honesto con una respuesta política contundente.

En cierto modo, cabe preguntarse si Trump y la Organización Trump fueron objeto de un escrutinio más riguroso en un caso de fraude que perdieron, en comparación con otras empresas neoyorquinas, debido a su posición social. (El año pasado, un tribunal de apelaciones anuló una sentencia de aproximadamente US$ 500 millones contra el presidente, sus hijos y la empresa, pero no revocó el veredicto).

El caso estuvo hiperpolitizado desde el principio, dado que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no había ocultado su desdén por los Trump.

Los historiadores también podrían debatir si el Departamento de Justicia de Biden fue demasiado celoso al acusar a los simpatizantes de base de Trump que entraron al Capitolio el 6 de enero, en contraposición a los cabecillas, activistas de extrema derecha y otros que fueron captados por las cámaras cometiendo actos delictivos.

Sin embargo, estos casos fueron resueltos mediante un proceso legal legítimo. No cabe esperar una legitimidad equivalente de la junta de compensación del Departamento de Justicia.

De hecho, el fondo ejemplifica la transformación del departamento, que pasó de ser una agencia policial casi independiente a una herramienta de las aspiraciones políticas de Trump.

Está dirigido por el secretario de Justicia interino Todd Blanche, quien fue abogado personal de Trump durante dos casos federales presentados contra su jefe por el fiscal especial Jack Smith por injerencia electoral y acaparamiento de documentos clasificados.

El tiempo se agotó antes de que se hiciera justicia en cualquiera de los casos, ya que quedaron archivados cuando Trump regresó a la presidencia.

Trump se ha declarado inocente en todos los casos penales y civiles en su contra.

La forma en que el Departamento de Justicia podría intentar utilizar el nuevo plan podría estar anticipada por sus esfuerzos previos para ofrecer compensación a los partidarios de Trump.

En marzo, acordó pagar más de un millón de dólares en un acuerdo con Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional que lo demandó por procesamiento injusto.

En un caso penal iniciado en 2017, Flynn admitió haber mentido al FBI sobre sus interacciones con el entonces embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, y en una declaración del Departamento de Justicia sobre el trabajo de su firma de cabildeo para Turquía un año antes.

En ese momento, accedió a cooperar con la investigación de Mueller. Trump lo indultó en 2020.

El Departamento de Justicia también llegó a un acuerdo con el exasesor de la campaña de Trump, Carter Page, quien demandó al Departamento y al FBI por la vigilancia gubernamental defectuosa a la que fue sometido debido a sus contactos con Rusia en 2016.

Blanche declaró el lunes que “la maquinaria del Gobierno nunca debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este departamento es enmendar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder”.

El departamento afirmó que no habría “ningún requisito partidista para presentar una reclamación” antes de la fecha límite del 15 de diciembre de 2028, un mes antes de que finalice el segundo mandato de Trump.

Sin embargo, es poco probable que una comisión bajo la amenaza de destitución por parte de Trump recompense a alguien que no sean sus allegados.

Norm Eisen, cofundador y presidente ejecutivo de Democracy Defenders Fund, criticó duramente lo que calificó de “extorsión a todos los contribuyentes”. Añadió: “Se trata de una transacción corrupta y circular que podría permitir al presidente, en esencia, pagar a sus amigos con dinero público”.

El anuncio del lunes ya está provocando una enorme reacción política.

Los demócratas están reforzando la imagen que proyectan de lo que ellos consideran un presidente sin ley que lidera una administración sumida en la corrupción.

Los demócratas de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes presentaron una demanda para bloquear el acuerdo entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos, del cual proviene el fondo de compensación.

Entre sus argumentos figuraba la afirmación de que solo el Congreso tiene la facultad de asignar fondos federales.

El senador demócrata de Oregón, Ron Wyden, acusó a Trump de crear un fondo de US$ 1.700 millones para financiar la violencia política de la derecha. Escribió en X que, si Trump cumple su promesa, será el robo más descarado de dinero de los contribuyentes cometido por un presidente en la historia.

Todo esto coloca a los republicanos en una situación ya conocida.

¿Defienden a un presidente adorado por sus bases, pero que sigue tomando medidas que perjudican aún más su propia carrera política? ¿O rompen con él y se arriesgan a su furia, que todavía tiene el poder de destruir carreras republicanas?

La historia sugiere que solo hay una respuesta.

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