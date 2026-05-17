Quién es y qué promete Roberto Sánchez, el izquierdista que se enfrenta a Fujimori en Perú

Por Anabella González, CNN en Español

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, con una propuesta que reivindica al detenido expresidente Pedro Castillo, pasó a la segunda vuelta en las elecciones en Perú, donde se enfrentará a la conservadora Keiko Fujimori.

El postulante y presidente del partido Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial Castillista”. Busca reivindicar, con sombrero incluido, la figura del expresidente Castillo, que gobernó el país entre 2021 y 2022, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, acusaciones que él rechaza.

Esa es, justamente, una de sus promesas centrales de campaña: liberar a Castillo —a quien considera víctima de un “complot golpista”— recuperar el Gobierno “para el pueblo” y crear una nueva Constitución.

“Ha llegado el momento de la verdadera refundación de la patria: una patria soberana, justa y construida desde las bases del pueblo peruano”, dice Sánchez.

El candidato logró el segundo puesto con apenas 21.000 votos de ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que rechazó los resultados.

Sánchez, de 57 años, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ejerció como psicoterapeuta individual y grupal en la década del 1990. Tiene experiencia en la gestión pública administrativa en el Ministerio de Salud y otras áreas del Gobierno peruano, al igual que como consultor privado, según consta en su perfil profesional.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Castillo, de quien tiene un apoyo explícito, y electo diputado en las elecciones de 2021 para el periodo hasta 2026.

En un contexto de voto fragmentado y con muchas incógnitas, el candidato de Juntos por el Perú ha buscado captar el voto rural, un segmento que fue clave para remontar la desventaja inicial en el conteo de votos.

En su primera conferencia tras la votación de abril, con proyecciones que ya lo ubicaban en el segundo puesto, prometió recorrer “todos los pueblos para convocarlos a la refundación de la patria”.

Añadió que “como movimiento social de la izquierda provinciana”, promoverá una Asamblea Constituyente basada en igualdad de derechos.

Sánchez también dijo que tendrá como prioridades la lucha contra la pobreza y hacer que la modernidad llegue a todos los puntos del país. Además, recordó que su programa electoral apuesta por nacionalizar recursos naturales “que son del pueblo” y también elaborar una nueva ley que proteja a los mineros informales.

Este viernes, luego de que la ONPE alcance el 100 % del conteo de votos (y antes de la proclamación formal del Jurado Nacional de Elecciones), Sánchez responsabilizó en un evento de campaña a Fujimori por la “corrupción enquistada” y pidió el apoyo de los dirigentes populares “para compartir las luchas y esperanzas, asumiendo como propias las luchas del pueblo”.

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