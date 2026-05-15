Trump y los principales CEO dejan a una China más autosuficiente con pocos acuerdos que mostrar

Análisis de Stephanie Yang, CNN

Antes de abandonar una cumbre de dos días en Beijing, el presidente Donald Trump dijo que había cerrado muchos acuerdos comerciales con China, acompañado por una cohorte de “brillantes” multimillonarios tecnológicos.

Pero los detalles de esos acuerdos —al menos el viernes por la tarde en Beijing, cuando el Air Force One despegó— eran vagos, lo que señalaba un posible cambio en la correlación de fuerzas entre las dos mayores economías del mundo desde la última visita de Trump hace casi nueve años.

Los inversores, denunciando la falta de detalles, se deshicieron de acciones. Los futuros del Dow bajaban más de 300 puntos, o un 0,6 %. Los futuros del S&P 500, más amplio, cayeron un 1 % y los futuros del Nasdaq estaban un 1,4 % más bajos. Sin una resolución firme para reabrir el estrecho de Ormuz, los futuros del Brent subieron un 3 %, por encima de los US$ 108 por barril. Los futuros de la soja se desplomaron después de que Estados Unidos hablara de un compromiso nebuloso por parte de China para comprar productos agrícolas. Y los rendimientos de los bonos subieron a medida que los operadores se volvían cautelosos ante el aumento de la inflación.

El viaje, muy esperado, fue la primera vez que un líder estadounidense se reunió con Xi Jinping en la capital china desde noviembre de 2017. Trump había pospuesto el evento, originalmente programado para abril, mientras navegaba una crisis energética histórica provocada por su decisión de iniciar una guerra con Irán.

Aun así, Trump llegó a Beijing el miércoles por la noche con una mano notablemente más débil en muchos sentidos que China. El presidente de EE.UU. enfrenta un creciente rechazo en casa a medida que suben los precios de la gasolina y de muchos bienes de consumo, y la confianza del consumidor cae a mínimos históricos. También enfrenta elecciones intermedias más adelante este año, algo por lo que su homólogo chino no necesita preocuparse.

En el último día de la cumbre, Trump anunció que China compraría 200 aviones de Boeing y que estaba interesada en comprar más petróleo estadounidense, ya que el conflicto en Medio Oriente había interrumpido el suministro global. Trump también dijo que consideraría levantar sanciones a empresas chinas que compren petróleo iraní.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también dijo que Estados Unidos esperaba un compromiso de compra de bienes agrícolas por “decenas de miles de millones” de dólares, pero no dio más detalles.

China aún no ha confirmado ninguna de las declaraciones de Estados Unidos.

Los analistas habían albergado bajas expectativas de acuerdos significativos, dado el lamentable estado de las relaciones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la falta de acuerdos sustantivos de gran calado contrastó marcadamente con la última visita de Trump en 2017.

Hace nueve años, Trump llevó consigo a casi 30 ejecutivos estadounidenses. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció 37 acuerdos por un total de más de US$ 250.000 millones antes de que el líder estadounidense siquiera abandonara Beijing, incluido un compromiso de China para comprar 300 aviones de Boeing que nunca se cumplió.

Esta vez, estuvo acompañado por 17 ejecutivos, en su mayoría de empresas tecnológicas y financieras, incluidos el CEO de Nvidia, Jensen Huang, el CEO de Apple, Tim Cook, y el CEO de Tesla, Elon Musk.

Kent Kedl, fundador de la firma de asesoría en riesgos y estrategia Blue Ocean Advisors en Shanghái, dijo que el grupo de 2017 estaba más enfocado en asegurar acuerdos específicos de exportación, mientras que este año el grupo parecía priorizar el acceso al mercado chino y al propio Trump.

Los ejecutivos que viajaron a Beijing buscando abrirse paso en el mercado chino se enfrentan ahora a una venta mucho más difícil.

Eso se debe al éxito de China en nutrir y desarrollar empresas nacionales como parte de un impulso nacional para aumentar la autosuficiencia en tecnología, manufactura y consumo interno. Ese impulso recibió un fuerte impulso por la guerra comercial iniciada por el primer Gobierno de Trump.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, una incorporación de último minuto al viaje, ha presionado al Gobierno de Estados Unidos para que apruebe la venta de sus chips menos avanzados a China. Sin embargo, China ha pospuesto las compras en parte debido a su preferencia por apoyar a sus propios fabricantes de chips.

Tesla, cuyo CEO Elon Musk también viajó a Beijing, ha estado perdiendo terreno dentro de China y en gran parte del mundo frente a su rival chino de vehículos eléctricos BYD. Según Counterpoint Research, la cuota de mercado de vehículos eléctricos de Tesla en China cayó al 10 % en el último trimestre de 2025, frente al 14 % de un año antes. Tesla también perdió el año pasado su estatus como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo frente a BYD.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, también en el séquito de Trump rumbo a China, está viendo cómo su empresa es desafiada por fabricantes chinos de smartphones como Huawei y Xiaomi. Apple mantenía alrededor del 22 % de la cuota del mercado de smartphones en China a finales del año pasado, según Counterpoint Research, y aún tiene importantes operaciones de ensamblaje de productos electrónicos en China.

A falta de anuncios de inversiones estadounidenses en China, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves que las dos naciones debatieron establecer una junta de inversión para la inversión china en sectores no sensibles en EE.UU. Dijo que también se habló de crear una junta de comercio que podría facilitar la derogación de algunos aranceles sobre unos US$ 30.000 millones en bienes.

Pero Trump dijo que el tema de los aranceles ni siquiera surgió durante sus negociaciones con Xi.

Los analistas dijeron que los dos países también podrían concretar más acuerdos en los próximos días, incluidos los de exportaciones agrícolas y energéticas estadounidenses.

“Para que la reunión sea considerada un éxito por los electores rurales de Trump, sigue existiendo la esperanza de que China esta semana anuncie nuevas mega compras estadounidenses plurianuales de productos agrícolas, incluidos maíz y carne, al tiempo que confirma los compromisos de compra de soja asumidos el pasado octubre”, escribió Wendy Cutler, vicepresidenta sénior del Asia Society Policy Institute.

Pero incluso las declaraciones firmadas podrían tardar meses en materializarse, si es que lo hacen.

Según Leah Fahy, economista sénior para China en Capital Economics, varios proyectos anunciados en 2017 nunca se materializaron, incluida una inversión de US$ 84.000 millones en el desarrollo de gas de esquisto y la fabricación de productos químicos en Virginia Occidental, y una inversión de US$ 43.000 millones en instalaciones en Alaska para licuar y exportar gas natural.

“Una mirada retrospectiva a la última visita de Trump a China pone de relieve por qué cualquier acuerdo de titulares debería mirarse con un saludable grado de escepticismo”, escribió Fahy.

En última instancia, la economía de China necesita a EE.UU. menos que antes, y eso parece incluir también a sus mayores empresas.

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