La falta de personal y las políticas del DHS impulsan el aumento de muertes en los centros de detención del ICE

Por Casey Tolan, Rob Kuznia, Priscilla Alvarez, Audrey Ash, Catherine Shoichet, Michael Williams y Rhyannon Bartlett-Imadegawa, CNN

Los compañeros de celda de Jose Guadalupe Ramos dentro de un remoto centro de detención del ICE en el sur de California podían ver que necesitaba ayuda desesperadamente.

Ramos, que tenía dificultades para respirar, se puso morado y sus ojos se le fueron hacia atrás en la cabeza, recordó Marco Martinez, quien dijo que dormía en la litera junto a Ramos.

Pero mientras los demás detenidos de Ramos gritaban pidiendo ayuda, el personal médico tardó 10 minutos en responder, dijo Martinez. Cuando finalmente llegaron, las enfermeras tuvieron problemas con un tanque de oxígeno que no funcionaba mientras intentaban, sin éxito, reanimar a Ramos, dijo.

El hombre de 52 años, que había vivido en Estados Unidos durante casi tres décadas, fue cubierto con una manta y sacado en una camilla, dijo Martinez sobre el incidente del 25 de marzo. Poco después fue declarado muerto.

“No quiero aceptarlo”, dijo su viuda, Antonia Tovar, que vive con sus dos hijos en la misma casa del área de Los Ángeles donde ella y Ramos se casaron hace 29 años. “Todavía siento que algún día va a volver.”

Ramos es uno de casi 50 fallecimientos de detenidos del ICE desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo el año pasado y comenzó a impulsar deportaciones masivas. En 2025 murieron más personas bajo custodia que en cualquier año en al menos dos décadas, y 2026 va camino de ser aún más alto.

Muchas de las muertes parecen haber sido prevenibles, encontró una investigación de CNN. Los desenlaces mortales en más de una docena de casos podrían estar vinculados, en parte, a un tratamiento deficiente por parte de equipos médicos a veces con falta de personal que lidian con poblaciones en aumento, según una revisión de informes de autopsia, registros judiciales y entrevistas con detenidos y expertos.

CNN también encontró que las fallas del Departamento de Seguridad Nacional y sus contratistas han contribuido a impulsar esa tendencia mortal. Incluso cuando las políticas de Trump inflaron las poblaciones de detenidos por encima de los límites de capacidad planificados en algunos centros de detención, las cifras de personal médico no aumentaron en algunas instalaciones clave del ICE.

El DHS y sus contratistas han sido opacos respecto a la atención médica dentro de los centros de detención, a menudo negándose a divulgar información como el número de personal médico disponible a investigadores estatales, legisladores o la prensa. El DHS y los dos mayores contratistas, GEO Group y CoreCivic, rechazaron la solicitud de CNN de esas cifras.

Un nuevo informe de la oficina del fiscal general de California, compartido en exclusiva con CNN, arroja luz sobre las condiciones dentro de algunos centros, incluido el Adelanto ICE Processing Center, que albergó a Ramos y a otros tres detenidos que murieron desde principios de 2025. Aunque Adelanto y una instalación vecina alojaron a más de 2.000 detenidos en julio, allí trabajaban menos médicos y profesionales avanzados que en febrero de 2021, cuando albergaban a menos de 100 detenidos, dijo el informe.

Un equipo de inspección estatal también encontró “falta de personal de atención médica a nivel de crisis” en otro centro de detención del estado y concluyó que el personal médico en múltiples instalaciones a menudo no realizó las evaluaciones requeridas y no dio a los detenidos con afecciones crónicas y agudas derivaciones para la atención adecuada.

Esas carencias de personal se vieron agravadas por políticas del DHS, incluida una directiva que desalentaba la liberación temprana de detenidos ancianos y enfermos, y el desmantelamiento de oficinas de supervisión destinadas a señalar riesgos de seguridad y ayudar a responsabilizar a funcionarios de inmigración y a contratistas por errores.

En un comunicado, un portavoz del DHS dijo que el ICE proporciona a todos los detenidos el tratamiento médico adecuado y que los centros de detención no están superpoblados. Argumentaron que no ha habido un aumento en las muertes bajo custodia.

“A medida que el espacio de camas se ha expandido rápidamente, hemos mantenido un estándar de atención más alto que la mayoría de las prisiones que albergan a ciudadanos estadounidenses, incluida la provisión de acceso a la atención médica adecuada”, dijo el portavoz. “Para muchos extranjeros ilegales, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida.”

Un portavoz de GEO Group no respondió a preguntas sobre la muerte de Ramos y su tratamiento médico, pero dijo en un comunicado que las instalaciones de la empresa brindan a los detenidos “acceso a atención médica las 24 horas” y están “acreditadas de manera independiente” por grupos del sector. CoreCivic dijo que está “comprometida a brindar una atención segura, humana y respetuosa” y que se adhiere “a todas las normas federales de detención aplicables”, y que siguió todas las reglas sobre la capacidad de las instalaciones.

Mientras el DHS se prepara para aumentar los arrestos y las detenciones este año, expertos advierten que es probable que las muertes prevenibles en instalaciones de ICE sigan aumentando a menos que se realicen cambios radicales.

“Cuando se expande el sistema en general, simplemente se está poniendo más presión sobre todo”, dijo Claire Trickler-McNulty, una exfuncionaria de ICE que ayudó a elaborar políticas de detención en administraciones anteriores. “Llenar cualquier instalación hasta su capacidad va a exacerbar muchos problemas, y estaban llenando muchas de ellas por encima de su capacidad”.

Mientras la administración Trump ha informado de un aumento de arrestos migratorios, también ha hecho cambios para garantizar que menos de esos detenidos puedan ser liberados mientras sus casos se prolongan.

Administraciones anteriores habían limitado el tiempo de detención de inmigrantes con problemas graves de salud. Un memorando de ICE de la administración Obama decía que la agencia solo debía detener a inmigrantes ancianos o enfermos en “circunstancias extraordinarias”, y las directrices de ICE de la administración Biden decían que los funcionarios podían considerar “no emprender acciones de cumplimiento” debido a “edad avanzada o temprana” o “una condición física o mental que requiera atención o tratamiento”.

Pero Trump el año pasado firmó rápidamente una orden ejecutiva destinada a acelerar las detenciones que rescindió directivas anteriores de ICE.

En julio, un memorando del director interino de ICE instruyó al personal de la agencia a detener a los inmigrantes “durante la duración de sus procedimientos de expulsión”. El número de inmigrantes liberados bajo libertad condicional o fianza ha caído precipitadamente en los meses siguientes, dicen expertos.

Mientras que antes el liderazgo local de ICE tenía discreción para liberar a detenidos, ahora el director de la agencia debe dar su aprobación, dijeron a CNN empleados actuales y anteriores de ICE. “La presión es mantener a la gente detenida por más tiempo”, dijo Trickler-McNulty.

En respuesta a preguntas sobre los cambios de política, el portavoz del DHS dijo que la administración “ahora está haciendo cumplir la ley tal como fue realmente escrita para mantener a Estados Unidos seguro”. Argumentaron que “estar en detención es una elección” porque los inmigrantes indocumentados podrían autodeportarse.

El resultado ha sido una población detenida de mayor edad y con peor salud, según el análisis de CNN de datos de ICE obtenidos y publicados por el Deportation Data Project. Solo unas 800 personas estimadas de 65 años o más fueron ingresadas en detención de ICE durante el último año de la presidencia de Biden, en comparación con unas 2.500 personas en el primer año del segundo mandato de Trump.

George Zoley, el director ejecutivo y presidente de GEO Group, reconoció durante una llamada de resultados la semana pasada que las instalaciones de la empresa estaban albergando a más detenidos con mala salud.

“Estamos viendo una población que, según me dicen, está más enfermiza de lo que históricamente hemos tenido, y estas personas requieren más visitas fuera de las instalaciones, requieren más participación del personal, más gasto en horas extra”, dijo Zoley.

A medida que el impulso de deportación masiva de Trump cobró fuerza, el número de personas en detención de ICE se disparó a más de 55.000 en junio —el más alto registrado desde al menos 2008, según datos de la agencia. Superó las 70.000 para enero.

Las poblaciones en algunas instalaciones de ICE se han más que cuadruplicado en el transcurso de apenas días o semanas.

Sin embargo, a medida que el número de detenidos aumentó precipitadamente este año, grandes contratistas como GEO Group y CoreCivic no han detallado cómo o si invirtieron en más personal médico para atender a esa población.

El director interino de ICE, Todd Lyons, dijo a principios de este mes que la agencia ha “invertido casi medio billón de dólares en atención médica para detenidos solo este año”, aunque no detalló cómo se gastó ese dinero.

“Reciben mejor atención que algunas personas en nuestras comunidades más pobres en algunos de nuestros estados”, dijo Lyons.

Las instalaciones de ICE están obligadas, según las normas de la agencia, a contratar suficiente personal médico para proporcionar evaluaciones de salud, atención de emergencia y otro apoyo médico a los detenidos, aunque los estándares no establecen una proporción específica de personal médico por detenido.

La oficina del fiscal general del estado de California examinó siete centros de detención en el estado: cuatro operados por GEO Group, dos por CoreCivic y uno por Management & Training Corporation (MTC).

El informe encontró que algunos centros de detención de ICE habían registrado aumentos de personal médico en 2025 en comparación con años anteriores, pero otras instalaciones lidiaban con una drástica falta de personal y habían incumplido de manera rutinaria la prestación de atención suficiente.

El informe señaló que la dotación de personal médico de Adelanto en julio de 2025 fue inferior a la de febrero de 2021, cuando la instalación albergaba apenas 79 detenidos, pero empleaba a tres médicos de tiempo completo y cinco profesionales avanzados.

En entrevistas con inspectores estatales, el personal de Adelanto dijo que los había “tomado por sorpresa” el aumento de detenidos. El director regional de servicios de salud de GEO Group dijo al equipo de revisión de California que habían contratado a cinco enfermeros titulados y cinco enfermeros vocacionales con licencia, y que tenían a 20 enfermeros adicionales en proceso de verificación de antecedentes.

Los inspectores estatales señalaron que solo alrededor de una cuarta parte de los detenidos entrevistados informó haber recibido una evaluación de salud integral dentro de los 14 días posteriores a su llegada, como lo exigen los estándares de ICE. Los detenidos describieron esperar semanas para recibir tratamiento por problemas como una infección de oído y una muñeca rota.

En una demanda colectiva presentada en enero, los detenidos en Adelanto plantearon preocupaciones similares. Un detenido, Andrei Karamychev, describió haber esperado dos meses para ser atendido por enfermeros, quienes le dijeron que solo tenían a tres personas para tramitar más de 500 solicitudes de atención por enfermedad. Otro detenido, Josue Jeison Pereira Amaya, dijo que un médico de Adelanto le dijo que solo podía recibir ibuprofeno después de experimentar molestias por una cirugía que normalmente requería analgésicos más fuertes.

“No es seguro estar enfermo en Adelanto”, escribió el Dr. Altaf Saadi, un neurólogo que se desempeñó como experto médico para los demandantes.

Un ex alto funcionario de ICE, que pidió no ser identificado para poder hablar con franqueza sobre la situación, reconoció a CNN que algunas instalaciones habían “tenido dificultades para poder mantenerse con la dotación completa de personal médico”.

El 23 de enero de 2025, Genry Ruiz Guillen, un inmigrante hondureño de 29 años, se convirtió en el primer detenido en morir bajo custodia durante el segundo mandato de Trump. Para finales de año, 31 detenidos habían muerto, y este año el ritmo se ha acelerado, con 18 muertos desde enero.

El aumento de muertes no se debe solo al salto en la población de detenidos. La tasa de muertes de detenidos aumentó en el año fiscal 2025, que abarca de octubre de 2024 a septiembre de 2025, y va camino de aumentar aún más en el año fiscal actual, según un estudio publicado el mes pasado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense.

El portavoz del DHS objetó las conclusiones del estudio, argumentando que “en consonancia con los datos de la última década, al 30 de abril, las tasas de muerte bajo custodia durante la administración Trump son del 0,009% de la población detenida”. La agencia había afirmado previamente una tasa aún menor, escribiendo en redes sociales en enero que la tasa de muertes era del 0,00007%.

CNN obtuvo informes del médico forense del condado para la gran mayoría de las muertes desde principios de 2025, con ayuda del Project on Government Oversight (POGO), un organismo de vigilancia independiente y no partidista, y del American University Investigative Reporting Workshop. A través de estos informes y de entrevistas con familiares y expertos, CNN encontró al menos una docena de muertes que una mejor atención podría haber evitado potencialmente mediante un diagnóstico más temprano, respuestas más rápidas a emergencias u otros factores.

Huabing Xie, de 53 años, le dijo a una enfermera durante su examen de admisión en el Imperial Regional Detention Facility en Calexico, California, en septiembre, que tenía antecedentes de hipertensión. Sin embargo, según el informe de ICE, pasaron 11 días antes de que un miembro del personal médico le recetara medicación a Xie, quien murió de un ataque cardíaco masivo cinco días después de que se le recetaran los medicamentos.

El informe del fiscal general de California señaló que Imperial, que es operado por MTC, no realizó evaluaciones de salud integrales a la mayoría de los reclusos entrevistados por los investigadores, y que allí solo trabaja un médico a tiempo parcial.

MTC dijo en un comunicado que sus instalaciones se adhieren a “estándares reconocidos a nivel nacional para la atención médica y las operaciones de las instalaciones”, así como a las regulaciones de ICE, y remitió las preguntas sobre la muerte de Xie al DHS.

En algunos casos, las investigaciones del médico forense obtenidas por CNN parecían contradecir declaraciones en los informes de ICE de maneras cruciales.

Maksym Chernyak, un hombre de 44 años que inmigró desde Ucrania bajo un programa humanitario de la era Biden para personas desplazadas por la invasión de Rusia, fue arrestado en Fort Lauderdale, Florida, en enero tras una disputa doméstica con su esposa de hecho, que ella describió como un malentendido, agravado por una barrera idiomática con los agentes de policía.

Después de aproximadamente dos semanas dentro del centro de detención de Krome, Chernyak tuvo una emergencia médica que ICE describió posteriormente como “actividad similar a una convulsión”. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde las pruebas revelaron que tenía un posible derrame cerebral. Chernyak fue declarado muerto dos días después. El informe de ICE dijo que la enfermera de admisión en Krome anotó el “historial negativo de cualquier afección médica” de Chernyak y solo señaló una “presión arterial ligeramente elevada”.

Pero la investigación del médico forense del condado de Miami-Dade, completada el día de la muerte de Chernyak, reveló que tenía antecedentes de hipertensión y dijo que previamente había tomado medicamentos para tratar el colesterol alto y prevenir ataques cardíacos o derrames cerebrales. Ni la hipertensión ni la medicación se mencionaron en el informe de ICE. No hay indicios de que se le administrara medicación para su afección en el centro de detención.

Emmanuel Damas, un solicitante de asilo haitiano de 56 años, se quejó con familiares de un dolor de muelas el 17 de febrero mientras estaba detenido en el Florence Correctional Center en Arizona, operado por CoreCivic, dijo a CNN su hermano, Presly Nelson. Dos días después, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió de shock séptico el 2 de marzo debido a la infección, dijo Nelson.

ICE no mencionó el dolor de muelas en su declaración inicial, emitida unos días después de su muerte, diciendo que fue enviado al hospital tras reportar falta de aire. Posteriormente emitió un informe revisado que mencionaba dolor dental y que, además de informar que mostró “confusión y dificultad para seguir preguntas” durante su evaluación de admisión, dijo que recibió evaluaciones médicas y dentales regulares.

Nelson lo cuestiona. Dijo a CNN que se enteró por otro detenido de que Damas se había estado quejando de su diente durante dos semanas antes de ser enviado al hospital y que el personal médico del centro de detención solo le proporcionó ibuprofeno.

“Podrías esperar ese tipo de cosas en un país … pequeño”, dijo. “Pero aquí, tener acceso a un dentista no es gran cosa.”

Un portavoz de CoreCivic, Ryan Gustin, dijo que la empresa no podía “compartir información específica sobre la atención médica de un detenido debido a las leyes federales de privacidad”, pero que estaba profundamente entristecida por “el fallecimiento de cualquier persona bajo nuestro cuidado” y “comprometida a brindar una atención segura, humana y respetuosa a todos los que se nos confían”.

El análisis de CNN también mostró que los detenidos de edad avanzada están muriendo con mayor frecuencia bajo la administración Trump: cinco han muerto en detención desde enero, ya más que en los mandatos de Biden y Obama combinados. Isidro Perez, quien murió a los 75 años en junio tras sufrir problemas cardíacos dentro de Krome, fue el de mayor edad entre todos los detenidos que han muerto bajo custodia de ICE desde 2006.

CNN también encontró que al menos la mitad de quienes murieron desde enero o bien tenían una afección médica crónica o eran ancianos; durante los cuatro años de la administración Biden, solo el 15% de las muertes encajaban en esos parámetros.

Ramos fue arrestado por ICE en febrero después de presentarse en un tribunal como parte de un programa de desvío por una citación por robo y posesión de una sustancia controlada. Antes de ese caso, había vivido casi tres décadas en EE. UU. sin antecedentes penales, trabajando en una lavandería industrial para mantener a su familia.

Martinez, su compañero de celda, dijo que Ramos había estado recibiendo inyecciones diarias de insulina y otros medicamentos para tratar su diabetes y su presión arterial alta.

Según el informe público de ICE sobre muertes de detenidos, una enfermera titulada llegó un minuto después de que un guardia notara por primera vez que Ramos estaba en dificultad médica y comenzó a brindar asistencia médica, y el personal de emergencias llegó 10 minutos después. Ramos fue trasladado a un hospital cercano, y un médico lo declaró muerto tres minutos después de su llegada, dijo el informe.

Pero Martinez alega que el personal no pudo proporcionar adecuadamente atención de emergencia a Ramos. Dijo que un guardia ignoró las llamadas de ayuda durante unos cinco minutos, y que las enfermeras tardaron otros 10 minutos en llegar, para entonces Ramos parecía estar en estado grave. Los empleados intentaron usar un tanque de oxígeno para ayudar a Ramos, pero no pudieron abrir la válvula, dijo, calificando el equipo de anticuado. Finalmente le practicaron RCP a Ramos sin éxito.

Martinez también dijo que Ramos parecía estar muerto en la celda antes de que lo llevaran al hospital.

El portavoz del DHS dijo que el personal de seguridad de Adelanto “llamó de inmediato al personal médico en el lugar, que inició medidas para salvarle la vida, incluida la RCP”, y que el personal “llamó de inmediato a los servicios de emergencia, que respondieron rápidamente al lugar e iniciaron intervenciones avanzadas de soporte vital”. Un portavoz de GEO declinó responder preguntas específicas sobre la muerte de Ramos y las afirmaciones de Martinez.

Martinez, quien dijo que consideraba a Ramos como un padre para él en el centro de detención, dijo que aún estaba lidiando con la pérdida.

“Cada día me despierto solo mirando su cama y pienso, oh, hombre; todavía puedo verlo allí acostado”, dijo Martinez. “Si me da un ataque al corazón o si me da un derrame cerebral, eso es prácticamente todo. Incluso tengo escritas mis cartas de despedida”.

Mientras continúa el impulso de deportaciones masivas de Trump, el DHS adquirió casi una docena de nuevos almacenes masivos en todo el país para convertirlos en nuevos centros de detención y procesamiento, un plan que los críticos advierten podría derivar en una serie de desafíos en el tratamiento médico. El esfuerzo se pausó el mes pasado a la espera de una revisión adicional por parte de funcionarios del DHS.

La representante Delia Ramirez, demócrata que representa un distrito del área de Chicago, dijo que si el plan sigue adelante, podría llevar a “miles y miles de personas almacenadas sin atención médica, sin personal suficiente, en condiciones inhumanas.”

Ramirez dijo que funcionarios del DHS han obstaculizado sus intentos de obtener más información sobre los estándares de tratamiento médico de la agencia. Pidió investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia de ICE, argumentando que la oleada de muertes está “ocurriendo porque el DHS no tiene interés en una verdadera rendición de cuentas y transparencia”.

Jonathan White, excomandante del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE. UU., dijo que dotar de personal a centros de detención a gran escala es difícil, y requiere que los contratistas contraten y capaciten rápidamente a nuevo personal para mantener a los detenidos a salvo.

“Crea un riesgo para la salud, peligro físico, riesgo para quienes están alojados, expandir rápidamente la capacidad de emergencia”, dijo White. “Es una actividad increíblemente de alto riesgo expandirse rápidamente cuando se recibe presión desde arriba, desde la Casa Blanca, para crecer mucho y rápido”.

La familia de Ramos dijo que todavía están en shock por la pérdida de un padre a quien recordaban por su amor por la cocina y sus inventivas recetas de ceviche, y esperan que su muerte pueda ayudar a impulsar cambios en las prácticas de detención de ICE.

“Queremos justicia”, dijo Tovar, su viuda. “Que se haga justicia, porque mi esposo no merecía morir”.

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