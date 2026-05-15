Israel lleva a cabo un ataque contra el líder militar de mayor rango de Hamas en Gaza

Por Eugenia Yosef y Ibrahim Dahman, CNN

A pesar de un frágil alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, Israel llevó a cabo un ataque contra el líder militar de mayor rango de Hamas, según un comunicado conjunto del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

Israel responsabilizó a Izz al-Din al-Haddad de ser uno de los “arquitectos” del ataque liderado por Hamas del 7 de octubre de 2023 y de retener rehenes tras el ataque. Israel también acusó a al-Haddad de negarse “a implementar el acuerdo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Hamas se desarme y para la desmilitarización de Gaza”.

Los servicios de emergencia en Gaza dijeron que Israel atacó un edificio residencial en el barrio de al-Rimal, cerca de Ciudad de Gaza, la tarde del viernes. El director del Hospital Al-Shifa dijo a CNN que al menos una mujer murió en el ataque y otras seis personas resultaron heridas, incluida una en estado crítico.

El hermético al-Haddad es considerado una de las figuras más importantes de Hamas, conocido como el “Fantasma de al-Qassam” por el bajo perfil que mantiene. Es el jefe de las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, el ala militar de Hamas. Después de que Israel matara a otros líderes de Hamas, incluidos Yahya Sinwar, su hermano Mohammed Sinwar y Mohammed Deif, al-Haddad era considerado uno de los principales responsables de la toma de decisiones del grupo extremista.

Un alto funcionario de seguridad israelí dijo que los indicios iniciales apuntaban a que la operación contra al-Haddad había sido exitosa.

CNN no puede confirmar de forma independiente si al-Haddad murió en el ataque y se ha puesto en contacto con Hamas para solicitar comentarios.

El ataque se produce pese a un aparente alto el fuego que está en vigor desde octubre. Israel ha llevado a cabo ataques regulares en Gaza que, según afirma, tienen como objetivo a Hamas o lo que funcionarios describen como amenazas inminentes para las fuerzas israelíes que ocupan más de la mitad del enclave destruido.

De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, los ataques israelíes han matado a más de 850 personas en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor a mediados de octubre.

El jueves, el funcionario encargado de implementar el acuerdo de alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos reconoció que la tregua estaba “lejos de ser perfecta”, aunque dijo que había aportado “estabilidad relativa”.

Nickolay Mladenov, quien anteriormente se desempeñó como coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, dijo en una rueda de prensa que el desarme de Hamas sigue siendo un obstáculo clave. “El plan está claro: Hamas necesita apartarse de la gobernanza de Gaza, sus armas deben ser desmanteladas y Gaza debe ser desradicalizada”, dijo. Mladenov condicionó la retirada total de Israel de Gaza al cumplimiento de otros elementos del plan, principalmente el desarme de Hamas y el establecimiento de una gobernanza civil en Gaza.

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