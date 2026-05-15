Fijan en US$ 1,2 millones la fianza de Chud the Builder, streamer conocido por contenidos racistas detenido tras tiroteo

Por Emma Tucker, Caroll Alvarado y Rebekah Riess, CNN

Un streamer conocido por publicar videos con contenido racista en línea compareció este viernes por la mañana ante un tribunal, donde enfrenta cargos que incluyen intento de homicidio tras un tiroteo ocurrido a las afueras de un tribunal en Tennessee.

Dalton Eatherly, quien se hace llamar “Chud the Builder” en Internet, fue detenido después de que un enfrentamiento con otro hombre —cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades— derivara en un tiroteo frente al Tribunal del Condado de Montgomery, en Clarksville, el miércoles, según informó la Oficina del fiscal general del distrito de Tennessee.

Eatherly, de 28 años, enfrenta cargos adicionales que incluyen el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave peligroso, agresión con agravantes y puesta en peligro imprudente con un arma letal, señaló la Oficina del sheriff del condado de Montgomery.

Durante su lectura de cargos y la audiencia para fijar la fianza, el juez del Tribunal de Sesiones Generales, Reid Poland III, estableció una fianza de US$ 1,25 millones, “basándose en el hecho de la cantidad de personas que se encontraban en el patio del tribunal y en la gravedad de todos estos delitos”.

Eatherly, quien vestía el uniforme reglamentario de la cárcel del condado de Montgomery, fue visto cerrando los ojos por un momento cuando el juez anunció el monto de la fianza.

El intento de homicidio criminal conlleva una posible pena de entre 15 y 60 años en una penitenciaría estatal de Tennessee, indicó el juez.

Se fijó una audiencia preliminar para Eatherly para el 26 de mayo.

El abogado Jake Fendley fue designado para representar a Eatherly en la audiencia. Los registros judiciales indican que ya había representado a Eatherly en el pasado. CNN ha solicitado comentarios al respecto.

El historial de Eatherly en las redes sociales revela un patrón de publicación de videos en los que utiliza insultos racistas contra personas negras y otras minorías, y al menos una instancia en la que usó la fuerza física contra una persona negra. El streamer a menudo se refiere a las personas negras como “chimpancés” en sus videos en línea.

Tras el incidente del miércoles, Eatherly transmitió en vivo el momento en que hablaba con los equipos de emergencia. Relató que había pasado caminando junto a un grupo de personas que, según él, se estaban “riendo” y “señalándolo”. Eatherly afirmó que un hombre no identificado del grupo le ordenó que se marchara; acto seguido, dicho hombre se acercó a Eatherly diciéndole: “Tengo TEPT” (trastorno de estrés postraumático). “Él dijo: ‘Empieza a decirme toda esa mierda de “chimp out” y te voy a pegar’; y me pegó, comenzó a darme una paliza, incluso después de que yo tuviera que defenderme disparándole”, relató Eatherly en el video.

Ambos hombres recibieron disparos y fueron trasladados a hospitales cercanos, donde se encuentran en condición estable, informó la Oficina del sheriff del condado de Montgomery. Si bien ambos hombres fueron detenidos inicialmente, el individuo no identificado involucrado ya no permanece bajo custodia y fue entregado al personal médico más tarde, añadió la oficina del sheriff.

Aunque las autoridades no proporcionaron una descripción de la víctima, una testigo que afirmó haber visto cómo subían al otro hombre a la ambulancia lo describió como una persona de raza negra ante la Associated Press.

No está claro cuántas armas de fuego estuvieron involucradas, cómo se desarrolló el tiroteo ni qué circunstancias lo desencadenaron.

Su detención anterior se produjo tras otro incidente ocurrido el sábado, cuando Eatherly fue expulsado de un restaurante en Nashville y posteriormente detenido y acusado de robo de servicios, alteración del orden público y resistencia a la autoridad, según consta en una declaración jurada.

Los fiscales de ese caso lo describieron como un creador de contenido en directo que “grababa contenido, incluido material con connotaciones raciales” para las redes sociales, según indicaba la declaración jurada.

El personal del restaurante le había solicitado a Eatherly que no transmitiera en directo ni causara disturbios dentro del establecimiento; sin embargo, él hizo caso omiso, señala el documento. Cuando se le pidió que dejara de transmitir, Eatherly adoptó una actitud “perturbadora y comenzó a proferir comentarios de índole racial, gritando y vociferando”, provocando un escándalo, añade la declaración jurada.

Acto seguido, se negó a pagar su consumición —cuyo importe ascendía a US$ 371,55 — tras haber declarado supuestamente: “No voy a pagar si me están echando”, según consta en el documento.

Eatherly fue puesto bajo custodia policial unas horas más tarde. Inicialmente, forcejeó retirando el brazo cuando los agentes intentaron esposarlo; no obstante, fue detenido sin que se produjeran más incidentes, señala la declaración jurada. Posteriormente, se le concedió la libertad bajo fianza, fijada en US$ 5.000, según una orden judicial.

Según los registros judiciales, se había programado una audiencia para la mañana del miércoles en el Tribunal del Condado de Montgomery —lugar donde se produjo el tiroteo—, en el marco de una causa civil entre Eatherly y la empresa Midland Credit Management Inc.; sin embargo, no está claro si el acusado compareció en dicha audiencia. Al parecer, Eatherly mantenía una deuda de US$ 3.300 con la mencionada compañía de crédito, según los registros judiciales del condado, tal como informó la agencia AP.

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