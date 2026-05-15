Explosión en una planta de PDVSA deja al menos seis heridos, dice la empresa estatal

Por CNN en Español

Al menos seis trabajadores de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) resultaron heridos luego de que este viernes se registró una explosión en una planta lacustre de la compañía, dijo PDVSA en un comunicado.

La explosión ocurrió en la mañana de este viernes en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, estado Zulia, de acuerdo con la información oficial.

En el lugar se activaron protocolos para el control de lo sucedido, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en la instalación. Por la explosión, seis trabajadores resultaron heridos y recibieron atención médica, dijo la empresa estatal, que no dio más información sobre las lesiones de estas personas.

CNN intenta contactarse con la compañía para conocer más detalles sobre lo sucedido.

Dos de los heridos fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia) y otros cuatro fueron enviados a un muelle en una embarcación, sin que se conozcan hasta el momento sus condiciones de salud, según reporta EFE.

“La estatal ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la Planta afectada”, señala el comunicado de PDVSA.

Hasta el momento no hay información de cómo se originó la explosión. Las autoridades anunciaron que un comité técnico investigará las causas de lo sucedido, mientras que las operaciones petroleras y gasíferas siguen su curso.

Días atrás, el Gobierno de Venezuela anunció que iniciaría un proceso para reestructurar la deuda pública externa del país y la de PDVSA, algo que calificó como un “nuevo capítulo” para su economía, con los objetivos de promover el financiamiento, atraer inversiones y estabilizar la economía, entre otros.

La deuda externa total del país, incluidas las obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, asciende a entre US$ 150.000 y US$ 170.000 millones, según estimaciones citadas por Reuters meses atrás.

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