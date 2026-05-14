Visitas discretas y quejas solapadas rodean la tumba del Mencho, abatido líder de uno de los carteles más violentos de México

Por CNN Español

Una carpa blanca permanente y de gran tamaño sobresale en la decena de hectáreas de jardín que conforman el cementerio “Jardines de la Paz”, ubicado en el área metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, en el occidente de México.

La carpa, de unos 20 metros cuadrados, protege de la luz solar y de las inclemencias la tumba de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, fundador del violento Cártel Jalisco Nueva Generación, por el que los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían recompensas millonarias.

El capo, conocido como el Mencho, fue abatido por fuerzas federales el 22 de febrero en Tapalpa, un destino turístico en la región montañosa de Jalisco.

Su deceso provocó actos de violencia y enfrentamientos armados en al menos 20 estados del país, donde se quemaron vehículos, comercios, supermercados y tiendas de conveniencia, según el reporte de las autoridades locales y federales.

Aunque nació en Michoacán, un estado aledaño a Jalisco, el funeral y el entierro del capo, que no pasaron desapercibidos, se llevaron a cabo entre Guadalajara y Zapopan una semana después de su muerte.

El velorio fue en un populoso barrio del oriente de la ciudad, resguardado por vigilancia militar para evitar posibles episodios de violencia, mientras decenas de arreglos florales ostentosos y de gran tamaño, principalmente de rosas rojas, llegaban al sitio.

El cortejo fúnebre atravesó la zona metropolitana de Guadalajara de oriente a poniente, escoltado por las fuerzas del orden y llamando visiblemente la atención.

La tumba donde fue depositado el ataúd dorado del Mencho está cubierta con tres losetas: una blanca, al parecer de mármol, y dos negras que contrastan con las sencillas lápidas de granito que ofrece el recinto fúnebre a quienes adquieren una propiedad en el cementerio.

Uno de los vendedores de servicios funerarios del lugar dijo a CNN que las lápidas las ofrece la administración para garantizar la uniformidad y que, según el contrato, los deudos no pueden cambiarlas, aunque sufran algún daño, ya que ese servicio es prestado exclusivamente por la empresa.

CNN consultó al cementerio por los motivos de las diferencias en la tumba del Mencho y está a la espera de una respuesta.

La loseta superior tiene grabado el nombre del capo, el año de su nacimiento (1966) y de su muerte (2026), así como una fotografía en la que se le ve sosteniendo en brazos un gallo, ave que fue uno de sus sellos distintivos, al ser conocido también como “El señor de los gallos”.

A modo de epitafio, se lee: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillada”, una frase atribuida al líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata. También tiene escrito: “Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y, sobre todo, nuestro mejor amigo”.

CNN visitó en varias ocasiones el lugar y constató que los cientos de rosas frescas que rodean la tumba y tapizan una cruz de gran tamaño en la cabecera se cambian con cierta frecuencia; a veces son blancas y otras rojas.

También hay algunos ramos de flores frescas sin identificación. Solo uno con una pequeña tarjeta en la que se alcanza a leer: “Espero que le gusten sus florecitas; le mando un fuerte abrazo”.

En una de las visitas que hizo este medio, se observó a una mujer y dos hombres que no parecían empleados del cementerio, pues no portaban el uniforme, dando mantenimiento a la tumba y cambiando algunas flores.

En el sitio no se observaron turistas ni otras personas que acudieran exclusivamente a visitar la tumba o a tomarse una fotografía.

Las pocas personas que se acercan a curiosear son deudos de familiares enterrados ahí. Se trata de visitas discretas y rápidas, mirando a los alrededores, y pocos son los que toman fotografías.

En apariencia, nadie vigila ni resguarda permanentemente la tumba, aunque varios trabajadores y deudos dijeron a CNN que, de cuando en cuando, se ven hombres a bordo de motocicletas merodeando por la zona.

Una mujer de avanzada edad coloca flores a su hijo, fallecido hace tres años. Su mirada de recelo no pasa desapercibida. La tumba que visita está a pocos metros de la del Mencho.

Ella, como otros deudos con los que CNN pudo hablar y quienes pidieron el anonimato aduciendo temor su seguridad, manifiestan su malestar e inconformidad porque sus seres queridos compartan espacio con “un delincuente despiadado que tanto daño causó”, dice la mujer.

Un hombre dice que es una “afrenta” para la sociedad y las víctimas de “este sujeto” permitir a su familia un espacio para recordarlo, cuando miles tienen a sus seres queridos desaparecidos como consecuencia del grupo criminal que él dirigía.

El recinto fúnebre se presenta como uno de los más vanguardistas de México al imitar el modelo estadounidense de lápidas a ras de suelo en un espacioso jardín de pasto verde y árboles frondosos.

En su publicidad dicen que pretenden caracterizarse por el concepto de igualdad, “al solo existir lápidas iguales que descansan en el pasto, que evitan esos contrastes en ocasiones ofensivas”, lo cual contraviene visiblemente la tumba del Mencho.

Han pasado poco más de dos meses desde la muerte del Mencho y Jalisco, estado donde el capo fortaleció su poderíovive una tensa calma, en contraste con el escenario de violencia que se registró en los días que siguieron a su deceso, coincidieron fuentes consultadas por CNN.

“Se esperaba una revuelta mayor; se tenía pensado un reajuste violento que pudiera haber comenzado prácticamente de inmediato, pero la realidad es que no ocurrió como tal”, dijo a CNN un alto funcionario de seguridad de Jalisco.

Una apreciación con la que coincide David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, al señalar que el escenario más complejo esperado era una revancha violenta del cartel contra las autoridades estatales y federales para vengar la muerte de su líder.

“Esperábamos una continuidad de los actos de narcoterrorismo que se desataron el mismo día enque se anunció la muerte de su líder: bloqueos, ataques a comandantes policiacos, quizá a integrantes del gabinete.; es decir, una embestida global del cártel Jalisco en contra del gobierno federal producto de este operativo. Esto, afortunadamente, no ocurrió”, dijo Saucedo.

Para el analista, un segundo escenario era una tregua que le permitiera al grupo criminal embestir con fuerza, como, dice, ocurrió en Sinaloa tras la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, lo que desató una guerra interna entre cárteles y generó altos niveles de violencia en la zona.

“Pareciera que estamos ante una especie de paz narco que permitiera al cártel armarse, contratar más sicarios y reorganizarse. Pero tampoco hay indicios de que esto esté ocurriendo”, agregó.

Para el experto en seguridad, todo parece indicar que el CJNG dio la vuelta a la página, aceptando la desaparición de su líder, buscando un sucesor y continuando con las actividades delictivas a las que se ha dedicado durante años.

“No podemos cantar victoria por el hecho de que el cártel Jalisco ya no esté buscando la venganza por la muerte de su líder; esto no significa que deje de realizar actividades de alto impacto; esto va a continuar de acuerdo a los intereses del propio grupo”, advirtió el analista.

Para el funcionario de alto nivel vinculado al área de seguridad en Jalisco, aún es temprano para tener indicios de cuál pudiera ser el camino que tome el cartel.

Ciudadanos entrevistados por CNN también se muestran expectantes y poco optimistas ante la premisa de que ‘muerto el líder del CJNG, se acabó la violencia’.

“Desgraciadamente, después de la muerte del Mencho, percibimos la ciudad igual de insegura y la desconfianza en el otro persiste. No sabes si se trata de alguien vinculado a la delincuencia. Como sociedad, vamos para abajo”, dijo a CNN una habitante de Guadalajara, que también pidió mantener el anonimato. Hasta marzo de este año, Jalisco estaba entre los 12 estados más violentos del país, con 64 homicidios dolosos en ese mes.

Un vecino de Zapopan, en contraparte, dice que esperaba que el escenario de violencia que se vivió tras la muerte del capo persistiera, “pero la autoridad supo ponerle freno y actualmente todo está muy tranquilo y en paz”.

Fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo, en municipios más pequeños y con menos vigilancia, la percepción de inseguridad y temor no ha cambiado, dicen algunos ciudadanos entrevistados.

Los operativos en contra del cartel no han cesado. El 28 de abril, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó la detención de Audias Flores Silva, alias el Jardinero, uno de los líderes del CJNG, señalado como posible sucesor del Mencho.

Oseguera Cervantes “descansa” ya en la tranquilidad del panteón de una ciudad marcada por la violencia y el miedo que el propio capo sembró.

Afuera del recinto, la vida sigue con el aire contenido que describen los ciudadanos y con miles de víctimas que aún reclaman el regreso de sus seres queridos, desaparecidos o muertos por el cártel que el Mencho fundó.

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