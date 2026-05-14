Shakira da por iniciado el Mundial 2026 con el estreno de “Dai Dai”, su tercera canción para una Copa del Mundo

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Shakira dio por iniciada la Copa del Mundo a través de sus redes sociales con el estreno de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026. La colombiana escribió “la Copa del Mundo empieza ahora” en la publicación con la que compartió este jueves 14 de mayo la canción, una colaboración junto a Burna Boy, cantante originario de Nigeria.

“Dai Dai” combina sonidos tropicales y diversas percusiones que la convierten en una producción alegre y festiva, con toques latinos. La letra habla principalmente de resiliencia y empoderamiento, al transmitir un mensaje que anima a dejar atrás el pasado y creer en uno mismo.

El coro principal está interpretado en cinco idiomas, con expresiones relacionadas con el término “vamos”: “dai” en italiano, “ikou” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés. Además, incluye frases en español como: “Dale, no olvides lo que vales. Juega como tú sabes”.

En otra parte de la canción se hace referencia a varios ídolos del fútbol. Shakira y Burna Boy mencionan nombres como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah, en alusión a distintas generaciones de figuras destacadas de este deporte. También se enumeran varios países, entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos.

“Dai Dai” marca la tercera ocasión en que Shakira participa en una canción vinculada oficialmente a una Copa del Mundo. Para Sudáfrica 2010, la superestrella lanzó “Waka Waka (This Time for Africa)” junto a Freshlyground, uno de los mayores éxitos de su carrera. Cuatro años después, para Brasil 2014, presentó “Dare (La La La)” en colaboración con Carlinhos Brown.

Además, “Hips Don’t Lie” quedó asociada al ambiente mundialista tras la presentación de la colombiana en la ceremonia de clausura del Mundial de Alemania 2006, aunque en esa edición el tema oficial fue “The Time of Our Lives”, interpretado por Il Divo y Toni Braxton.

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