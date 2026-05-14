Rubio dice que EE.UU. quiere transición en Venezuela pero “tampoco hay que ir demasiado rápido”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que su Gobierno quiere que se lleve a cabo una transición política en Venezuela como consecuencia del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro, pero en el camino a ese proceso “tampoco hay que ir demasiado rápido”.

Rubio hizo estas declaraciones en una entrevista con la cadena Fox News cuyo contenido fue divulgado por el Departamento de Estado, en la que habló sobre la situación en Venezuela tras la captura de Maduro y lo que Estados Unidos espera que ocurra en el país sudamericano.

Aseguró que en los últimos meses ha habido “avances constantes” para mejorar las condiciones de Venezuela, principalmente en términos económicos, y eventualmente se avanzará hacia cambios políticos.

En enero, después de que Maduro fuera capturado y llevado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas —cargos que él rechaza—, Rubio trazó un plan para Venezuela que incluye tres fases: estabilización, recuperación y transición.

Durante la entrevista con Fox News, dijo: “Tendrá que haber un proceso legítimo que la gente vea y diga: ‘Esto es, esto es un Gobierno legítimo y permanente: presidencia, elecciones, cosas de esa índole’. Ese momento tiene que llegar, pero tiene que ser… no queremos esperar demasiado. Queremos que suceda. Pero tampoco hay que ir demasiado rápido porque todo podría desmoronarse”.

“Es algo difícil de gestionar, pero solo han pasado cuatro meses y estoy muy… Creo que deberíamos estar satisfechos. Venezuela es hoy un lugar mejor de lo que era hace cuatro meses, pero tiene que seguir por ese camino”, insistió.

CNN contactó al Gobierno de Venezuela y a la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a las principales fuerzas de oposición, para pedir comentarios sobre las declaraciones de Rubio.

Tras la captura de Maduro, la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Desde ese momento, Rodríguez ha criticado el operativo contra Maduro pero al mismo tiempo se ha declarado dispuesta a tener una buena relación con Estados Unidos, que a su vez ha dicho que ve en ella disposición para cooperar.

Las fuerzas de oposición, en tanto, celebran que Maduro fuera sacado del Gobierno, pero señalan que Rodríguez representa al mismo grupo que estuvo en el poder por años y urgen a que pronto haya una transición.

Este ha sido uno de los exhortos más frecuentes de la líder opositora María Corina Machado, quien el año pasado salió de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz y dice que espera poder regresar pronto. En abril, en una entrevista en España con la agencia EFE, Machado dijo que no hacer elecciones pronto “conlleva un riesgo mucho mayor”.

Analistas consultados por CNN ese mismo mes consideraron que el escenario de que se realice una transición política en Venezuela es poco probable sin la presión de Estados Unidos.

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