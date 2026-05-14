Los hijos de Kouri Richins querían que ella recibiera cadena perpetua. Su deseo les fue concedido

Por Nicki Brown, CNN

Antes de que un juez sentenciara a Kouri Richins por envenenar mortalmente a su esposo, los tres hijos pequeños de la pareja dejaron claros sus sentimientos.

Instaron al juez Richard Mrazik a sentenciar a su madre —a quien dos de ellos se refirieron simplemente como “Kouri”— a cadena perpetua, afirmando que temerían por su seguridad si ella llegara a ser puesta en libertad.

“No quiero que salgas de la cárcel, porque no me sentiré seguro si estás fuera”, escribió el hijo del medio, identificado como A.R., en una declaración leída en voz alta ante el tribunal el miércoles. “Nunca has pedido perdón por nada de lo que nos has hecho a mí y a mis hermanos. No quiero que vuelvas a lastimar a nadie”.

El hijo menor, W.R., dijo que quería que ella fuera a la cárcel “para siempre”.

“Si ella saliera, estaría muy asustado, realmente enojado, y no querría ir con ella a ninguna parte”, escribió.

Tras escuchar las declaraciones de los hijos de la pareja y de los seres queridos tanto de Kouri Richins como de la víctima, Eric Richins, el juez Mrazik finalmente sentenció a la madre de tres hijos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional: la pena más severa que enfrentaba.

Los abogados defensores de Richins comunicaron al tribunal que planean apelar la sentencia y presentar una moción para solicitar un nuevo juicio.

A principios de este año, un jurado compuesto por ocho personas declaró culpable a Kouri Richins, de 36 años, del delito de asesinato con agravantes por envenenar mortalmente a Eric en marzo de 2022.

Durante el juicio, varios testigos declararon sobre los problemas en el matrimonio de la pareja, la relación extramatrimonial que ella mantuvo durante años y su creciente endeudamiento; todas ellas razones por las que, según la Fiscalía, ella lo mató. Kouri Richins también fue declarada culpable de intento de asesinato por haber intentado matarlo semanas antes —el Día de San Valentín—, así como de fraude al seguro y falsificación en relación con la póliza de seguro de vida de la víctima.

“Una persona declarada culpable de tales actos es, sencillamente, demasiado peligrosa como para volver a estar en libertad”, dijo el juez durante la audiencia de sentencia.

Antes de que el juez Mrazik dictara la sentencia, tres terapeutas leyeron las declaraciones de impacto de las víctimas redactadas por los niños, explicando que cada uno de los chicos había decidido de qué manera se compartirían sus testimonios ante el tribunal. “Nuestra función consiste en leer sus palabras exactamente tal como las escribieron”, explicó una de las terapeutas, Jessica Black. “Los chicos quieren que el tribunal y el mundo escuchen su versión de los hechos”.

Todos los niños tenían menos de 10 años cuando su padre fue hallado muerto en su hogar familiar en Utah, con una cantidad de fentanilo en su organismo que rondaba las cinco veces la dosis letal.

Su madre, Kouri Richins, publicó un libro infantil sobre el duelo aproximadamente un año después de la muerte de su esposo, afirmando que lo había escrito para ayudar a sus hijos a sobrellevar la pérdida. Fue arrestada poco después de la publicación del libro.

“Me quitaste a mi papá sin más motivo que la codicia; solo te importabas a ti misma y a tus estúpidos novios”, escribió A.R. en su declaración. “No mostraste cuidado ni velaste por mí ni por mis hermanos”.

Los dos hijos mayores relataron que sentían la necesidad de cuidarse mutuamente; uno de ellos describió cómo solían acompañar al hermano menor hasta la parada del autobús y darle de comer. El hijo mayor, identificado como C.R., afirmó que su madre estaba “siempre borracha o ausente”, y que con frecuencia lo encerraba en su habitación.

“Kouri me encerraba si le decía que estaba borracha”, escribió. “Esto ocurría prácticamente a diario”.

Tanto C.R. como A.R. lamentaron que sus animales no recibieran los cuidados adecuados, señalando que algunos de ellos terminaron muriendo.

“No me dejaste meter a mi gatito en el garaje por la noche para ponerlo a salvo, y al día siguiente lo encontramos devorado por unos mapaches”, escribió A.R. “No nos dejaste encender ni utilizar la lámpara calefactora para las gallinas y los conejos, y murieron congelados”.

El hijo menor, que asistía al preescolar cuando falleció su padre, expresó sentirse “lleno de odio y vergüenza” cada vez que alguien menciona a su madre.

“Ella me quitó a mi papá”, escribió W.R. “Eso ha hecho que me resulte muy difícil confiar en la gente”.

Los chicos —quienes actualmente están siendo criados por sus tíos paternos— afirmaron sentirse más felices y seguros con Kouri Richins tras las rejas.

“Extraño a mi papá, pero no extraño cómo solía ser mi vida”, escribió el hijo mayor. “No extraño a Kouri; eso sí que te lo digo”.

Un portavoz del equipo de la defensa de Richins no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las declaraciones de los hijos contrastan marcadamente con las de la madre, la hermana y la cuñada de Kouri Richins, quienes la describieron, todas ellas, como una madre abnegada que amaba inmensamente a sus hijos.

“No minimizo lo que los hijos de Kouri están diciendo hoy. Entiendo que es contradictorio con lo que otras personas dicen con respecto a Kouri como madre”, declaró la abogada defensora Wendy Lewis durante la audiencia de sentencia. “No sé por qué dicen estas cosas, pero lo que piensan y sienten hoy, tienen derecho a pensar y sentir esas cosas”.

En una extensa declaración dirigida a sus hijos, Kouri Richins les reiteró en repetidas ocasiones cuánto los amaba y afirmó que tenían derecho a sentirse confundidos y tristes por la muerte de su padre.

“Por mucho que hayan sido influenciados para pensar que papá fue asesinado, que yo les arrebaté a su padre, eso es completamente erróneo. Una mentira absoluta”, dijo Richins ante el tribunal el miércoles. “Y la sola idea de ello sigue siendo tan absurda hoy como lo era hace cuatro años”.

En su declaración, Richins reconoció que es posible que los chicos no le crean.

“Todavía los amo, y siempre los amaré; les pido, por favor, que no se den por vencidos conmigo”, dijo. “Volveré a casa. No hoy, no este año, pero vamos a arreglar esto”.

Lewis argumentó que el juez debería imponer una sentencia menor, con la posibilidad de libertad condicional, en caso de que los hijos cambien de opinión y decidan más adelante que desean tener una relación con su madre.

“No permita que sus declaraciones, hechas a los 9, 12 y 13 años de edad, se conviertan en otra tragedia, en otro trauma que terminen sufriendo cuando sean adultos”, expresó.

Mrazik reflexionó sobre los posibles efectos que las distintas sentencias tendrían en los jóvenes hijos de la pareja antes de condenar a Kouri Richins a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Sentado aquí hoy, simplemente no es posible para nadie —ni siquiera para esos jóvenes— saber cómo evolucionará su visión de este caso a lo largo de las próximas décadas”, señaló. “Mi esperanza es que cada persona afectada por la muerte de Eric Richins encuentre, con el paso del tiempo, el camino hacia un estado de paz”.

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