Los estadounidenses están pagando más por la gasolina mientras reducen las compras de algunos bienes duraderos

Por Bryan Mena, CNN

La guerra con Irán está obligando a los estadounidenses a pagar más por la gasolina mientras las personas reducen las compras de algunos bienes duraderos.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,5 % en abril frente al mes anterior, informó este jueves el Departamento de Comercio, por debajo del 1,6 % de marzo y marcando el tercer incremento mensual consecutivo. La cifra estuvo ligeramente por debajo del aumento del 0,6 % proyectado por economistas consultados por la firma de datos FactSet. Las cifras están ajustadas por variaciones estacionales, pero no por inflación.

El gasto minorista aumentó en la mayoría de las categorías el mes pasado, pero cayó en las tiendas de muebles (-2 %), concesionarios de automóviles (-0,5 %), tiendas por departamentos (-3,2 %) y tiendas de ropa (-1,5 %). Mientras tanto, las ventas en las gasolineras aumentaron apenas un 2,8 % en abril, muy por debajo del fuerte incremento del 13,7 % registrado en marzo, lo que redujo la cifra general.

Una medición de las ventas minoristas que excluye categorías volátiles —como materiales de construcción y gasolina— aumentó un 0,46 % en abril, por encima del 0,2 % proyectado por economistas. Esa cifra es conocida como “grupo de control”, que los economistas consideran una buena medida de la demanda subyacente de los consumidores.

Varias encuestas muestran que los consumidores de EE.UU. se han mostrado frustrados por los aumentos de precios asociados con el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, los estadounidenses podrían seguir gastando mientras la tasa de desempleo siga baja y las empresas continúen creando empleos. Los datos más recientes de empleo correspondientes a abril mostraron precisamente eso: el desempleo se mantuvo estable en un bajo 4,3 % y los empleadores añadieron 115.000 puestos de trabajo ese mes, una cifra superior a la esperada. El gasto de los consumidores está estrechamente ligado a la salud del mercado laboral.

“Las ventas minoristas de abril reflejaron lo que hemos escuchado durante semanas en las conferencias corporativas: el consumidor estadounidense sigue siendo resiliente pese al aumento de los precios de la gasolina”, escribió Bret Kenwell, analista de inversiones en EE.UU. de eToro, en una nota publicada este jueves.

“Los aumentos en los precios del combustible suelen tardar un par de meses en reflejarse en los presupuestos de los hogares, por lo que si los costos de la energía siguen elevados, la segunda mitad del año podría presentar un panorama más complicado para los consumidores, la economía y la Reserva Federal”, agregó.

Aun así, el sentimiento de los consumidores en niveles históricamente bajos probablemente está obligando a los estadounidenses a cambiar sus hábitos de gasto.

Según la más reciente encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, la percepción de las personas sobre la situación económica actual se desplomó a comienzos de este mes “debido al aumento de las preocupaciones por los altos precios, tanto para las finanzas personales como para las condiciones de compra de adquisiciones importantes”.

El informe de este jueves mostró que los estadounidenses redujeron su gasto en abril en dos categorías clave de bienes: muebles y automóviles. Las ventas en tiendas de electrónicos y electrodomésticos aumentaron un 1,4% en abril, según el informe, aunque un importante fabricante del sector advirtió recientemente sobre una débil demanda de ese tipo de productos.

Whirlpool reportó la semana pasada resultados del primer trimestre por debajo de las expectativas de los analistas, lo que provocó que las acciones de la empresa cayeran hasta un 20 %.

En una entrevista con Yahoo Finance, la directora financiera de Whirlpool, Roxanne Warner, dijo que la demanda de electrodomésticos “ha alcanzado niveles de recesión”, y señaló el bajo nivel de confianza de los consumidores como una de las principales razones.

“La industria se contrajo alrededor de un 7,4 %”, dijo. “Estos son niveles que no se veían desde la gran crisis financiera”.

Pero otras cifras muestran que la situación de los bienes duraderos no es tan grave.

Los nuevos pedidos de computadoras y productos electrónicos aumentaron un 3,7 % en marzo, según datos del Departamento de Comercio, liderando el incremento general de pedidos de bienes duraderos ese mes y registrando aumentos en 11 de los últimos 12 meses.

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