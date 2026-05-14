La Corte Suprema permite por ahora el acceso a la mifepristona por telesalud y por correo

Por John Fritze y Devan Cole, CNN

La Corte Suprema permitió el jueves que las mujeres sigan accediendo a la píldora abortiva mifepristona mediante consultas de telesalud, manteniendo el statu quo mientras funcionarios en Louisiana continúan presionando para limitar la disponibilidad del fármaco en tribunales inferiores.

La Corte Suprema conservadora impuso una suspensión a una decisión del 1 de mayo del Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito de EE.UU. que exigía abruptamente que las mujeres obtuvieran el fármaco mediante visitas presenciales. Ahora la atención volverá al tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans, que decidirá sobre el fondo de la impugnación de Louisiana.

El tribunal no explicó su razonamiento ni reveló la votación. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon de la decisión.

La orden se emitió casi media hora después de que expirara a las 5 p.m. (hora de Miami), una suspensión “administrativa” anterior que extendía el acceso generalizado al fármaco.

“La orden sin razonamiento del tribunal que concede suspensiones en este caso es notable”, escribió Alito en su disenso.

“Lo que está en juego”, añadió, “es la ejecución de un plan para socavar nuestra decisión” que revocó Roe v. Wade hace cuatro años.

Thomas escribió en un breve disenso en solitario que consideraba que una ley del siglo XIX, largamente inactiva, que prohíbe el envío por correo de fármacos usados para abortos, así como la estricta prohibición del aborto del estado, impedían que los fabricantes lograran que los tribunales intervinieran en su nombre.

Las compañías, escribió, “no tienen derecho a una suspensión de una orden judicial adversa basada en las ganancias perdidas de su empresa criminal. No pueden, en ningún sentido legalmente relevante, sufrir un daño irreparable por una orden judicial que les dificulta cometer delitos”.

También llamó la atención que el tribunal no aceptara escuchar argumentos en el caso, como ambas partes le habían pedido que hiciera. En su lugar, la decisión significa que el fondo del caso ahora se dirimirá en un tribunal federal de apelaciones y es probable que el asunto llegue nuevamente a la Corte Suprema en el futuro.

El caso es el más significativo relacionado con el aborto que llega al máximo tribunal desde la revocación de Roe v. Wade, el precedente de 1973 que estableció un derecho constitucional al aborto. Y tanto el caso como la mifepristona están estrechamente vinculados a esa decisión. Tras la caída de Roe en 2022, muchos estados conservadores prohibieron los abortos en clínicas, lo que aumentó la demanda de mifepristona.

Las mujeres han podido obtener mifepristona —uno de los dos fármacos utilizados en el aborto con medicamentos— mediante citas de telesalud desde la pandemia de covid-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos del presidente Joe Biden formalizó esa situación en 2023, poniendo fin al requisito de que el medicamento se obtenga mediante una visita presencial al médico.

A medida que los estados conservadores respondieron a la decisión de la Corte Suprema prohibiendo o limitando el acceso a abortos en clínicas, aumentó la demanda del uso de la telesalud para acceder a la mifepristona. Los abortos con medicamentos ya eran la opción más común —representan más del 60 % de los abortos en EE.UU., según investigaciones del Instituto Guttmacher. Y la Society of Family Planning, un grupo de investigación que se ha opuesto a las restricciones a la mifepristona, estima que aproximadamente uno de cada cuatro abortos a nivel nacional se realizaron mediante telesalud en 2025, frente a menos de uno de cada 10 en 2022.

Datos analizados por CNN muestran que la mifepristona es más segura que otros medicamentos recetados comunes y de bajo riesgo, incluidos la penicilina y Viagra. Hubo cinco muertes asociadas con el uso de mifepristona por cada 1 millón de personas en EE.UU. que han usado el fármaco desde su aprobación en 2000, según la FDA, hasta 2023. Louisiana demandó a la FDA por esa política el año pasado, alegando en parte que la regulación de la era Biden socavaba su propia estricta prohibición del aborto. Un tribunal federal de distrito en abril dio parcialmente la razón al estado, al concluir que la nueva política de la FDA es arbitraria porque, según dijo, la agencia no cuenta con datos adecuados para evaluar la seguridad del fármaco. Pero el tribunal de distrito bloqueó la entrada en vigor de su decisión para darle a la FDA tiempo de completar una revisión en curso del medicamento.

Pero un panel del 5º Circuito de tres jueces, todos designados por presidentes republicanos, suspendió de inmediato a principios de este mes, la norma de la FDA sobre la mifepristona. Eso significó que las mujeres que buscaban acceder al fármaco de repente se vieron obligadas a hacerlo mediante visitas en persona. Proveedores médicos que hablaron con CNN describieron las horas posteriores a esa orden como algunas de las “más caóticas” y más “frenéticas” que han vivido.

Danco Laboratories, el fabricante de la mifepristona, acudió rápidamente a la Corte Suprema el 2 de mayo con una apelación de emergencia, advirtiendo del caos. GenBioPro, que fabrica una versión genérica del fármaco, presentó su propia apelación afirmando que el fallo del 5º Circuito corría el riesgo de “cortar el acceso a los pacientes en todo el país”.

La apelación es en gran medida la repetición de un asunto que los jueces abordaron hace apenas dos años. En 2024, un tribunal unánime rechazó una demanda que impugnaba la misma regulación de la FDA relativa al mismo fármaco. Pero el tribunal resolvió esa disputa al concluir que un grupo de médicos y organizaciones antiaborto que impugnaban el acceso al fármaco no tenía legitimación para demandar. Esa decisión técnica y limitada significó que era casi seguro que futuras impugnaciones volverían a llegar ante los jueces.

“Reconocemos que muchos ciudadanos, incluidos los médicos demandantes aquí, tienen preocupaciones y objeciones sinceras respecto de que otros usen la mifepristona y obtengan abortos”, escribió el juez Brett Kavanaugh en nombre del tribunal. “Pero los ciudadanos y los médicos no tienen legitimación para demandar simplemente porque a otros se les permite participar en ciertas actividades, al menos sin que los demandantes demostraran cómo resultarían perjudicados por la supuesta subregulación por parte del gobierno de terceros”.

Ya se están planteando preguntas similares sobre si Louisiana tiene legitimación para demandar por una decisión de la FDA de regular un fármaco a nivel nacional. El estado ha formulado dos argumentos para sostener que puede presentar su demanda: primero, que ha sufrido un “daño soberano” porque el uso del fármaco permite a las mujeres eludir de hecho la prohibición estatal del aborto. Pero esa teoría se basa en la idea de que el estado puede detener actividades más allá de sus fronteras para hacer cumplir sus leyes.

Louisiana también dice que ha sufrido un perjuicio económico debido a los costos de Medicaid financiados por el estado para mujeres que toman mifepristona y sufren complicaciones costosas. Pero la Corte Suprema rechazó la idea de que las partes puedan alegar perjuicios económicos “derivados” de un fármaco aprobado por la FDA hace apenas dos años en el caso anterior sobre la mifepristona.

La dinámica de defender la norma de la FDA sobre la mifepristona —por ahora— ha colocado al Gobierno de Trump en la inusual posición de enfrentarse a grupos antiaborto, que quieren que la Casa Blanca revierta la ampliación del acceso al fármaco impulsada por Biden. Hasta ahora, la administración se ha negado a hacerlo y se opuso a la demanda de Louisiana en el 5º Circuito. Aunque la disputa legal ante la Corte Suprema se refiere a una decisión de la FDA, la agencia no ha dicho nada, dejando que venciera sin comentarios el plazo para presentar un escrito.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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Con información de Tierney Sneed y Jamie Gumbrecht, de CNN.