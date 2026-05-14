Al igual que Biden, Trump tiene un problema de inflación. A diferencia de Biden, el de Trump es autoinfligido

Análisis de Allison Morrow, CNN

Las pruebas, tanto anecdóticas como cuantitativas, se acumulan: la inflación ha vuelto con fuerza.

Dos informes consecutivos publicados esta semana revelaron dolorosos aumentos de precios en toda la economía, y no parece que vayan a desaparecer pronto. Los consumidores están agotados, castigados por años de precios elevados y la sensación de que a nadie en el poder le importa realmente.

“No pienso en la situación financiera de los estadounidenses”, dijo el presidente Donald Trump a los periodistas cuando se le preguntó si la difícil situación económica de los estadounidenses era un factor a considerar en sus negociaciones con Irán. “No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear, eso es todo”.

Al igual que su predecesor, Joe Biden, Trump tiene un problema de inflación. La diferencia radica en que el aumento vertiginoso de los precios durante su mandato está indiscutiblemente vinculado directamente a sus decisiones políticas: concretamente, los aranceles y la guerra contra Irán. Ni siquiera los críticos más acérrimos de Biden pueden argumentar con fundamento que él provocó una pandemia mundial antes de asumir el cargo o que sus políticas impulsaron la invasión rusa de Ucrania.

Por supuesto, existen numerosas críticas justificadas a la gestión de Biden tras esos dos episodios inflacionarios. Su administración inyectó casi US$ 2 billones en la economía afectada por el covid-19, lo que impulsó la demanda de los consumidores y probablemente empeoró la inflación. Su emblemática Ley de Reducción de la Inflación de 2022 fue, sin duda, insuficiente y tardía para tener un impacto significativo en los votantes, quienes, obviamente, no le dieron una segunda oportunidad.

Trump regresó a la Casa Blanca tras haber basado su campaña en las quejas económicas de los estadounidenses de a pie, en un momento en que la inflación mostraba una tendencia a la baja constante. El Índice de Precios al Consumidor rondaba el 3 % a principios de 2025 —superior al objetivo del 2 % de la Reserva Federal, pero mucho menor que el pico alcanzado durante la pandemia que superó el 9 % en 2022— y se mantuvo mayormente por debajo de ese umbral durante el resto del año.

Luego llegó la guerra con Irán, un conflicto impopular desde el principio, que no hace sino agravar la frustración económica de los estadounidenses.

Por si te interesa: El informe del Índice de Precios al Consumidor publicado el martes mostró que los precios subieron un 3,8 % interanual, un aumento considerable con respecto a la tasa anual del 2,4 % de febrero, antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar a Irán.

Luego llegó el caos aún mayor del Índice de Precios al Productor, que registra los precios mayoristas que las empresas se pagan entre sí y suele anticipar los cambios en los precios al consumidor. Este indicador de inflación alcanzó una tasa anual del 6 % en abril (frente al 4 % en marzo).

Mensualmente, el índice mayorista aumentó un 1,4 %, el doble de lo que esperaban los economistas y el segundo mayor incremento mensual registrado. (El mayor aumento mensual se produjo en marzo de 2022, tres meses antes de que la inflación al consumidor alcanzara su punto máximo).

“Nuestra inflación es solo a corto plazo”, dijo Trump el martes, sonando un poco como Biden en 2021 cuando dijo que “se espera que la mayoría de los aumentos de precios que hemos visto sean temporales”.

Ojalá con solo desearlo se hiciera realidad.

Si bien es cierto que los precios de la energía son volátiles, y gran parte de la crisis de abril se puede atribuir al hecho de que la guerra dejó fuera de servicio al 20 % del suministro mundial de petróleo prácticamente de la noche a la mañana, estos informes de inflación van más allá de una simple crisis puntual.

Si quieres profundizar en el tema con los economistas, tienes que fijarte en la inflación “básica”, es decir en las estadísticas que excluyen factores volátiles como la energía.

La gran sorpresa del IPC de abril provino del sector “servicios”, es decir los precios del alquiler, la atención médica, el seguro de automóviles, los billetes de avión, los hoteles, los restaurantes, etc.

Como era de esperar, el informe del martes mostró un repunte inusualmente alto en los precios de la vivienda, que en realidad fue consecuencia de los problemas metodológicos derivados del último cierre del Gobierno federal. Pero incluso si se elimina este factor, la inflación de los servicios se muestra persistente, como suelen decir los economistas.

Los servicios básicos, excluidos la energía y la vivienda, aumentaron un 3,3 % interanual y un 0,5 % entre marzo y abril.

Eso es mucho más difícil de ignorar que un aumento considerable en los precios de los bienes debido a la subida del precio de la gasolina, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “No sé cómo se puede presentar una situación tan optimista si tenemos otro mes, o dos, de inflación de servicios del 0,5 % mensual”.

La presión que impulsa el sector servicios es un signo de una economía que se está “sobrecalentando”, declaró Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, en una entrevista con NPR el martes. “La Reserva Federal debe pensar en cómo romper la cadena de inflación creciente”.

De hecho, las expectativas de Wall Street sobre un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal este año se han desvanecido. Los operadores de bonos impulsaron al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense el miércoles, teniendo en cuenta la preocupación por la inflación a largo plazo que podría obligar al banco central a subir los tipos. Los inversores ahora ven una probabilidad superior al 30 % de que se produzca una subida de tipos antes de que finalice el año.

El costo económico de la guerra choca frontalmente con el de la otra medida política emblemática de Trump: los aranceles, que actúan como un impuesto para las empresas estadounidenses.

El Gobierno estadounidense recaudó más de US$ 340.000 millones en aranceles durante el segundo mandato de Trump. Sin embargo, debido a que las empresas han tenido que asumir parte de los costos adicionales, ahora cuentan con menos recursos financieros para absorber el impacto de la guerra en los precios de la energía.

Al menos una parte de los costos adicionales terminará recayendo sobre los consumidores. Y la situación de los consumidores no es buena.

Una encuesta de CNN/SSRS publicada el martes reveló que el 77 % de los estadounidenses, incluyendo a la mayoría de los republicanos, afirma que las políticas de Trump han incrementado el costo de vida en sus comunidades. Además, el 75 % de los estadounidenses considera que la guerra contra Irán ha perjudicado sus finanzas.

Según la encuesta, el presidente tiene un índice de aprobación en materia económica del 30 %, el más bajo de su carrera.

“El hecho de que la insatisfacción en materia económica alcance el 70 % sugiere que algunos republicanos, así como demócratas e independientes, están enfadados con Trump”, escribe mi colega Stephen Collinson. “En tan solo dos años, la asequibilidad —el arma que Trump utilizó contra sus rivales demócratas, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, en 2024— se ha convertido en una maldición para el presidente en ejercicio. Muchos votantes recurrieron a Trump para aliviar sus dificultades económicas. Los últimos datos y encuestas sugieren que no ha cumplido sus promesas”.

En resumen: a Biden le tocó una mala racha y ni él ni el Partido Demócrata supieron comunicar correctamente el mensaje sobre una economía que, de hecho, se estaba recuperando. A Trump le tocó una racha mucho mejor. Pero en lugar de centrarse en convencer al pueblo estadounidense de su plan para Irán y mostrar su solidaridad ante las dificultades, se dedica a divagar en las redes sociales, a pedir al Congreso US$ 1.000 millones para mejorar la seguridad de su salón de baile de la Casa Blanca y a esperar la entrega de un nuevo y lujoso Air Force One —un regalo de Qatar, pero adaptado con dinero de los contribuyentes—, entre otras extravagancias.

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