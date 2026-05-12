En una frenética oleada de publicaciones, Trump ataca a Obama con cita imaginaria y teorías de conspiración falsas

Daniel Dale

La noche del lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se embarcó en una de sus habituales oleadas de publicaciones en redes sociales a altas horas de la noche. Como de costumbre, sus decenas de publicaciones y reposteos estaban llenos de teorías de conspiración desacreditadas y otras afirmaciones tremendamente inexactas, muchas de ellas sobre elecciones presidenciales pasadas y sus oponentes demócratas, notablemente incluyendo al expresidente Barack Obama.

Las publicaciones de Trump continuaron la mañana del martes. Y también sus declaraciones falsas.

A continuación, un breve análisis de verificación de datos de solo algunos de los contenidos que vieron los seguidores de su cuenta Truth Social entre aproximadamente las 10 p.m. del lunes y las 8 a.m., hora de Miami, del martes.

El presidente compartió una publicación en redes sociales de un comentarista pro-Trump que presentaba un supuesto ataque a Obama del senador republicano John Kennedy de Louisiana. Pero la cita de “Kennedy” es completamente imaginaria.

En la cita falsa, “Kennedy” exigía que Obama devolviera US$ 120 millones que se suponía que el expresidente había ganado (pero en realidad no lo hizo) en relación con la ley de atención médica Obamacare. El sitio web de verificación de hechos Lead Stories informó en febrero que la cita falsa “se originó con un editor web de sátira que suele provocar a conservadores para publicar historias falsas” y que la acusación, redactada de forma confusa, contra Obama que la publicación atribuía a Kennedy, —“Asignó dinero bajo sus propias leyes utilizando el prestigio generado por los contribuyentes”— también ha sido atribuida sin fundamento a varios otros personajes públicos, desde el director del FBI Kash Patel hasta los cantantes Vince Gill y Madonna.

Kennedy declaró a la publicación NOTUS luego de la publicación de Trump: “Alguien me dijo que había algo circulando en internet sobre mí acusando al presidente Obama de robar US$ 120 millones o algo así. No dije eso. No conozco la base de eso”.

Las teorías de conspiración falsas sobre Obama han sido desde hace mucho tiempo una constante en los reposteos de Trump en redes sociales. Esta oleada de publicaciones presentó muchas más.

Trump compartió una publicación de una cuenta que usaba el nombre e imagen del fallecido John F. Kennedy Jr. —que decía: “Barack Hussein Obama interceptar las comunicaciones de la Torre Trump durante la elección de 2016 fue un millón de veces peor que cualquier cosa que Nixon haya hecho durante Watergate. Es hora de arrestar al Renegado”. (“Renegado” es el nombre en clave del Servicio Secreto de Obama).

Pero no hay evidencia de que alguien haya interceptado las comunicaciones de la Torre Trump durante la elección de 2016, y mucho menos de que Obama lo haya hecho. En 2017, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia dijo en una presentación ante un tribunal que no tenía registros que respaldaran la afirmación de Trump a principios de ese año sobre que la Torre Trump fue interceptada en 2016.

Durante esta oleada de publicaciones, Trump también compartió otra publicación de conspiración falsa que incluía un enlace a una página web llena de mentiras sobre el Gobierno de Obama. Estas incluían afirmaciones falsas de que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton había usado su servidor de correo electrónico privado para vender información altamente secreta a entidades extranjeras, que Obama había ordenado un encubrimiento, y que nueve de los 13 agentes de la policía de Nueva York que intentaban revelar la verdad “se suicidaron o murieron en circunstancias sospechosas”. Como medida adicional, la página añadió una mentira de que Obama tenía un “Escándalo del Certificado de Nacimiento” que demostraba que nunca fue elegible para ser presidente.

Además, Trump compartió un video en el que Tulsi Gabbard, quien es ahora la directora de Inteligencia Nacional, afirmaba sin fundamento en 2024 que Obama y Clinton, entre otros, tomaban decisiones para el Gobierno del expresidente Joe Biden. Trump compartió otra publicación que alegaba sin fundamento que Obama había “encargado a la Comunidad de Inteligencia falsificar inteligencia” y sugería sin fundamento que es culpable de traición. Y Trump compartió un video en el que un comentarista conservador afirmaba sin fundamento que Obama era un “caballo de Troya para los marxistas” y había hecho un intento deliberado “de destruir Estados Unidos desde dentro”.

Ninguna andanada de teorías conspirativas de Trump estaría completa sin abundantes mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió.

Entre otros posts llenos de falsedades en esta ocasión, Trump compartió uno de su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn en el que Flynn afirmaba falsamente “Las Elecciones de 2020 fueron Robadas”. (Trump perdió de manera justa y clara ante Biden). Trump compartió otro post que, citando un reportaje deficiente de la red de derecha One America News, afirmaba falsamente que la tecnología de voto de Dominion había “BORRADO 2,7 MILLONES DE VOTOS DE TRUMP A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO MÁS DE 1 MILLÓN DE VOTOS DE PENSILVANIA CAMBIADOS DE TRUMP A BIDEN.” (Ninguna de estas cosas ocurrió). En otro post compartió que basaba su falsa afirmación de una “elección de 2020 robada” en las falsas afirmaciones de la abogada pro-Trump Sidney Powell sobre Dominion y otras entidades.

En un post criticando un artículo de The New York Times sobre cómo el costo de su proyecto del Lincoln Memorial Reflecting Pool es más de siete veces mayor que la cifra “alrededor de US$ 1.8 millones” que citó la semana pasada, Trump afirmó sin fundamento que el Times está perdiendo rápidamente suscriptores: “El Fallido New York Times, que es uno de los peores periódicos en cualquier parte del Mundo, y está perdiendo suscriptores cada hora, está actuando de nuevo”.

Trump tiene derecho a su opinión sobre la calidad del Times, pero es un hecho que el Times ha estado ganando suscriptores de manera constante en un balance neto, no perdiéndolos, aunque ciertamente tiene algunas cancelaciones. El periódico informó la semana pasada: “El Times ha añadido un promedio de 330.000 suscriptores totales por trimestre, incluyendo la versión impresa, desde el comienzo del año pasado” y “ahora tiene 13,1 millones de suscriptores… después de haber añadido alrededor de 310.000 suscriptores solo en digital en el primer trimestre del año”.

No tenemos acceso a cifras hora por hora, pero no hay evidencia disponible que respalde la sugerencia de Trump de que el periódico está perdiendo clientes a un ritmo acelerado.

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