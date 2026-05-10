Padres que fueron deportados a México se reencontraron con su hijo un día antes de que muriera de cáncer

Por Maria Santana, Fidel Gutierrez, Caroll Alvarado, Marlon Sorto y Zoe Sottile, CNN

Una pareja mexicana detenida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) logró reunirse con su hijo, un ciudadano estadounidense de 18 años, apenas un día antes de que él muriera de cáncer.

La pareja, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, viajó a Durango, México, para estar con su hijo Kevin González el sábado por la noche en Durango, México. El adolescente falleció el domingo por la tarde, según informó su familia a CNN.

Kevin, quien nació en Estados Unidos pero creció en México, se enfermó mientras visitaba a su familia en Chicago durante la Navidad, de acuerdo con la afiliada de CNN, WLS. Fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 4.

“Lo que quiero decirle a la gente es gracias por ayudar a mi familia a poder tener la opción”, dijo el joven de 18 años —con el rostro demacrado— a CNN en Durango poco después de reunirse con sus padres.

Avilés y Amaya estaban llorando mientras abrazaban a Kevin después de tomar un autobús a Durango, un estado en el noroeste de México.

Sus padres, ciudadanos mexicanos, habían sido deportados previamente de Estados Unidos después de ingresar “ilegalmente”, dijo el DHS a CNN el viernes.

En un intento desesperado por ver a su hijo de nuevo después de su diagnóstico, la pareja intentó reingresar a Estados Unidos en abril, informó WLS. Ambos fueron detenidos el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona, según el DHS. Dicen que pasaron semanas detenidos antes de ser deportados y poder reunirse con su hijo.

DHS le dijo a CNN que la pareja había solicitado visas B1/B2 —visas temporales de no inmigrantes— “que fueron denegadas debido a su presencia y entradas ilegales previas en los Estados Unidos”.

La pareja fue deportada a México el viernes, dijo el DHS. Un juez de distrito de Estados Unidos en Tucson, Arizona, ordenó la liberación de los padres de González el jueves por la mañana, según WLS.

Su hijo voló a México hace alrededor de una semana, según WLS, con la esperanza de reunirse con sus padres antes de morir.

“Logramos hacer realidad el sueño de mi hijo: estar con él de nuevo, amarlo, darle el amor que no pudimos darle durante estos meses en los que no estuvo con nosotros”, dijo Avilés tras reunirse con su hijo.

“Buscamos todas las opciones. Nos negaron las visas. Nos detuvieron en la frontera”, dijo.

Mostró sus tatuajes con el nombre de su hijo, así como de San Judas, el santo patrón de las causas perdidas y situaciones desesperadas.

Kevin, dijo su padre, es “muy fuerte”.

Hablando con CNN el viernes previo a que sus padres fueran liberados, Kevin González le dijo a CNN que estaba “emocionado” y agradeció a todos los que le ayudaron a reunirse con su familia.

“Tengo mucha fe en él, y sé que va a sanar de esto y de muchas cosas más”, añadió.

Amaya lloró mientras sostenía a su hijo.

“Estas lágrimas son de emoción, de volver a verlo, de volver a tocarlo, de decirle cuánto lo quiero”, dijo.

El DHS dijo que Avilés fue arrestado y acusado en varias ocasiones por diferentes delitos y fue deportado en 2011. El DHS no respondió a preguntas sobre dónde o cuándo tuvieron lugar los supuestos cargos.

Entrevistado antes de reunirse con su hijo, Avilés dijo el viernes que era “un trabajador humilde” que se ganaba la vida como taxista y camionero en Durango.

Dentro del centro de detención, dijo, fueron tratados “como delincuentes” y estuvieron encadenados de manos y pies para sus apariciones en la corte.

También dijo que a él y a su esposa se les habían negado visas humanitarias para ver a su hijo. “Pasamos por mucho, y al final, todo lo que quiero es estar con él”, dijo.

El DHS dijo: “Anabel ingresó ilegalmente a Estados Unidos por primera vez en 2005 y luego fue deportada de regreso a México en 2011”.

La legisladora Delia Ramirez, quien representa al distrito donde González está recibiendo tratamiento en Chicago, expresó su apoyo a la familia en una declaración el jueves.

“Rechazar las visas a la familia de Kevin no protege a nuestras comunidades”, dijo. “Hacer pasar a las familias por el dolor, el estrés, y el miedo a la separación no está haciendo que nuestros seres queridos estén más seguros. Detener a inmigrantes durante meses en detenciones inhumanas con fines de lucro no está asegurando nuestra nación”.

Kevin dijo que celebraría el Día de la Madre este domingo dándole a su madre “muchos abrazos, una y otra vez.”

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Con información de Ever Hernández y de José Álvarez, Graham Hurley y Sarah Dewberry, de CNN.