Barcelona bicampeón: entre la base sólida, el talento joven y la deuda pendiente en Europa

Por Max Feliu, CNN

El FC Barcelona ganó LaLiga 2025/2026 de una manera de ensueño: arrollando al Real Madrid con un contundente 2-0 y levantando un título histórico. Primero fue Marcus Rashford, con un golazo de tiro libre, el que encendió la fiesta, y luego llegó Ferrán Torres para firmar el resultado definitivo con una jugada colectiva que resumió todo lo que es este equipo culé. Nadie pudo frenar la euforia en el Spotify Camp Nou.

Dos Supercopas, una Copa del Rey y ahora un campeonato liguero: ganar títulos delante del Madrid se ha convertido en una costumbre insólita bajo las órdenes de Hansi Flick. El entrenador alemán, que este domingo por la mañana perdió a su padre y aun así eligió quedarse con el equipo, ha sabido levantar los pedazos de un conjunto sin rumbo y transformarlo en una fuerza joven, vertical y fiel a su fútbol de ataque.

Un equipo cuajado, participativo, con los mecanismos bien engrasados, incluso cuando faltan piezas. Pero, entre los cánticos de celebración y las danzas dentro del terreno de juego, persiste una espinita que el barcelonismo no logra quitarse: 11 años sin levantar la Champions League. Y a este Barça, por mucho que ilusione, todavía le quedan varios pasos para volver a rozar la gloria europea.

Con 91 puntos en 35 jornadas, el Barça está a una victoria de convertirse en el primer equipo de la Liga de España en ganar todos sus partidos como local en una misma temporada. Y si gana los tres encuentros que le quedan, igualará el récord histórico de 100 puntos, que ya marcaron el Madrid de Mourinho y el blaugrana de Tito Vilanova.

Lo que caracteriza a este Barcelona, más allá de los números, es ser un equipo que presiona alto, que ataca con convicción y verticalidad, y que mantiene su estilo sin importar el marcador.

En nueve ocasiones esta temporada remontó partidos donde empezó por detrás. La confianza de Flick en varios jóvenes canteranos, como Cubarsí, Lamine Yamal y Marc Bernal, ha sido clave para que el equipo tenga identidad propia y no dependa de nombres, sino de un sistema. A eso se le sumó la incorporación de Joan García en la portería y las estrellas ya presentes en el equipo, y juntos le dieron al equipo la solidez necesaria para conquistar el título doméstico.

La Champions League sigue siendo la gran cuenta pendiente y este título no hace más que alimentar la exigencia. Para el barcelonismo, 11 años sin levantar un título europeo pesa, y este equipo ha demostrado que tiene calidad para competir contra cualquier grande.

El Barça buscará reforzar la posición de central en defensa este verano, una de las líneas más castigadas de la temporada tras la salida de Íñigo Martínez el verano pasado, y ya ha sondeado varios nombres en Europa.

En ataque, la incógnita es Lewandowski, que a sus 37 años y con un contrato que vence en junio, el Barça aguarda su decisión. Si el polaco se va, se abre la puerta a un delantero como Julián Álvarez —el gran objetivo de Deco— y un atacante con olfato, verticalidad y el perfil parecido a lo que pide el sistema de Flick. En cuanto a la cesión de Rashford, su futuro en Barcelona sigue sin estar claro, y todo apunta a que regresará al Manchester United.

Lo que sí está claro es que este Barça llega al verano como campeón, con el viento a favor y con un proyecto que tiene más base que en años anteriores.

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