El jefe de la OMS busca calmar a los residentes “preocupados” de Tenerife ante la llegada del crucero afectado por hantavirus

Por Adam Cancryn, Brenda Goodman, Jennifer Hansler y Deidre McPhillips, CNN

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, buscó tranquilizar a los residentes alarmados de Tenerife ante la llegada, prevista para la madrugada del domingo, del crucero afectado por hantavirus.

En una carta dirigida este sábado a los residentes de la isla española, Adhanom Ghebreyesus dijo que comprende que muchos estén “preocupados” por la llegada del buque MV Hondius, en el que han fallecido tres pasajeros tras contraer la enfermedad.

Sin embargo, el jefe de la OMS subrayó que el brote de hantavirus —que suele propagarse a través del contacto con excrementos de roedores— “no es otro covid-19”.

“El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, afirmó, y añadió que la OMS no había llegado a esa conclusión “a la ligera”.

Tedros escribió que las autoridades españolas habían preparado un “plan cuidadoso y detallado” para cuando el barco llegara a Granadilla en la madrugada del domingo. Los pasajeros serán trasladados a tierra y viajarán en “vehículos sellados y custodiados”, y se les mantendrá alejados de las zonas residenciales antes de ser repatriados directamente a sus países de origen.

“Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco”, afirmó.

Adhanom Ghebreyesus agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por aceptar acoger el barco, calificando la decisión de “acto de solidaridad y deber moral”. Aseguró que se eligió Tenerife para acoger el barco porque cuenta con la infraestructura y la capacidad médica necesarias para ayudar a los pasajeros a “garantizar la seguridad”.

El director general de la OMS añadió que tiene previsto viajar a Tenerife para observar la operación y rendir homenaje a la isla, que ha respondido «con dignidad» a la “situación difícil”.

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) enviarán epidemiólogos y profesionales médicos para encontrarse con el barco cuando llegue al archipiélago español, donde llevarán a cabo una evaluación de riesgos para cada pasajero estadounidense, informó la agencia el viernes.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. declaró este sábado que, según la evaluación actual, el riesgo para la población estadounidense en general sigue siendo “extremadamente bajo”. El funcionario señaló que el brote está relacionado con la variante Andes del hantavirus, sobre la que los CDC tienen “una amplia experiencia”.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que los estadounidenses serán repatriados a bordo de un vuelo chárter equipado con una unidad de biocontención, similar a las utilizadas durante las evacuaciones por covid-19.

El barco anclará a cierta distancia del muelle, dentro del puerto español, en un lugar determinado por las autoridades marítimas y portuarias como “el más seguro” para llevar a cabo la operación, según declaró el viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias de España, Virginia Barcones. Luego, los pasajeros desembarcarán en pequeñas lanchas neumáticas, agrupados según su nacionalidad.

Una vez que se permita a los pasajeros abandonar el buque en las Islas Canarias, 14 pasajeros españoles serán trasladados a un hospital militar tras ser examinados, mientras que el resto de pasajeros serán repatriados, según la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

En el hospital militar, los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales, no se les permitirán visitas y se les realizará una prueba PCR a su llegada y otra al cabo de siete días, señaló el viernes el Ministerio de Sanidad de España.

“Además, se llevará a cabo un seguimiento activo, que incluye la toma de temperatura dos veces al día para detectar rápidamente cualquier síntoma compatible”, indicó el Ministerio en un comunicado.

La llegada del crucero ha provocado tensiones en España, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, declaró anteriormente esta semana que se oponía a que el barco atracara allí. El viernes, los trabajadores portuarios de Tenerife organizaron protestas para expresar su preocupación por la falta de comunicación sobre los posibles riesgos.

Otro equipo de los CDC fue enviado a Nebraska para reunirse con los pasajeros cuando regresen al país, dijo la agencia. Nebraska Medicine y el Centro Médico de la Universidad de Nebraska anunciaron que se les solicitó recibir y supervisar a los ciudadanos estadounidenses del MV Hondius en la Unidad Nacional de Cuarentena, un centro de cuarentena financiado con fondos federales.

Según Oceanwide Expeditions, se calcula que hay unos 17 estadounidenses a bordo del crucero. Nebraska Medicine informó que todos se encuentran bien y no presentan síntomas de la enfermedad.

“Estamos preparados para situaciones exactamente como esta”, declaró el Dr. Michael Ash, director ejecutivo de Nebraska Medicine, en un comunicado. “Nuestros equipos llevan décadas capacitándose junto con socios federales y estatales para garantizar que podamos prestar asistencia de forma segura, al tiempo que protegemos a nuestro personal y a la comunidad en general”.

El Departamento de Estado de EE.UU. está organizando el vuelo de repatriación en coordinación con los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y el gobierno de España, confirmó un portavoz del Departamento de Estado.

El departamento “está en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y está preparado para brindar asistencia consular tan pronto como el barco llegue a Tenerife, España”, agregó el portavoz del Departamento de Estado.

Se esperaba que la administración de Donald Trump detallara públicamente su plan el viernes, según una fuente cercana al asunto, aunque advirtió que el plazo aún no estaba definido.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a las solicitudes de comentarios.

El jueves, el presidente Trump indicó que la administración pronto publicaría más información sobre sus labores para contener la enfermedad, y declaró a la prensa que está “muy bien controlada, esperamos”.

Cinco estados —Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia— ya están monitoreando a siete pasajeros que previamente desembarcaron del barco. Funcionarios de salud informaron a CNN que ninguno presenta síntomas. Nueva Jersey también informó que está monitoreando a dos personas que pudieron haber estado expuestas a una persona infectada con hantavirus tras desembarcar del MV Hondius. Estas personas no presentan síntomas de hantavirus.

El brote se notificó por primera vez a la OMS el 2 de mayo y, según la organización, sigue representando un riesgo bajo para la población en general.

Tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde que el buque zarpó de Argentina el mes pasado, mientras que otras han sido evacuadas del barco para recibir tratamiento médico.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.