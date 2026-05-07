Las sillas de Bad Bunny están conquistando el mundo del arte

Por Jacqui Palumbo, CNN

Generalmente, no se puede sentar en las obras de arte de un museo. Pero en una galería del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago —que actualmente está ambientada para parecerse a un bar de karaoke, completo con bola de discoteca, escenario y una rockola— tres sillas de plástico, tapizadas con el rostro de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny, te esperan para que descanses entre canciones.

Como parte de la exposición “Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón”, las sillas son obra de la artista Edra Soto, quien transforma los objetos de su infancia y el diseño y la arquitectura cotidianos de Puerto Rico en obras de arte y espacios que evocan la vida en la pequeña isla. Ha montado ventiladores de caja plana que mantienen frescas a las familias con formas de cruces cristianas; ha interpretado las coloridas y omnipresentes verjas de hierro que delimitan el hogar y la calle en esculturas imponentes; y ha colocado pequeñas mirillas en sus esculturas que revelan discretas fotos de casas puertorriqueñas en su interior.

“Todos estos objetos tienen sus raíces en el hogar”, dijo en una videollamada desde su casa en Chicago, explicando que siempre piensa en ellos “de una manera que va más allá de su función asignada”.

En conjunto, sus obras suelen crear espacios contemplativos y, últimamente, ha profundizado más en lo espiritual, con su propia educación católica influyendo en el atrio “tipo tabernáculo” que es central en su exposición actual en el Museo de Arte Contemporáneo Kemper en Kansas City, así como en su más reciente exposición en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Su serie de sillas de Bad Bunny, entonces, o “sillas BB”, hechas durante el último año y medio, son quizás representativas de un tipo diferente de devoción, ya que el cantante puertorriqueño ha alcanzado niveles asombrosos de fama. (Su álbum de 2022, “Un verano sin ti”, es el álbum más reproducido en la historia de Spotify en sus 20 años de existencia). En “Dancing the Revolution”, él aparece varias veces en la muestra, que está dedicada a la historia visual y el poder político de la música y el baile caribeños. La exposición surgió tras el verano de 2019, cuando protestas masivas por años de corrupción gubernamental llevaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló; manifestaciones en las que Bad Bunny se convirtió en una figura central al pausar su gira para unirse al movimiento. En una fotografía monumental de la exposición, él se yergue sobre la multitud en San Juan ondeando la bandera puertorriqueña, evocando “La Libertad guiando al pueblo” de Delacroix, explicó la curadora Carla Acevedo-Yates durante un recorrido por la exposición.

Para Soto, le ha impresionado la manera inteligente y significativa en que Bad Bunny se comunica con los puertorriqueños; literalmente, como recordó su aparición en las noticias locales el año pasado, donde presentó las principales noticias e incluso el pronóstico del tiempo. Sus “sillas BB”, tapizadas con telas piratas que muestran al cantante con gafas de sol y cortes de cabello rapados, han sido un guiño irónico tanto a la silla plástica blanca omnipresente en la isla como a la profunda conexión del artista con su hogar. Además de sus apariciones en el Museo Kemper y el MCA de Chicago, las dispuso sobre un pedestal con ventiladores de caja en la feria de arte EXPO Chicago el año pasado, atrayendo multitudes y cámaras de noticias.

“Tuve esta idea un año entero antes de hacerlas”, dijo. “Estaba dudando de mí misma. Pensaba que tal vez era demasiado obvio”.

Pero los amigos se comunicaron emocionados con Soto cuando Bad Bunny lanzó el ahora histórico y galardonado álbum con un Grammy “Debí tirar más fotos”. La portada del álbum mostraba dos sillas de jardín blancas vacías, un símbolo evocador del hogar y la pertenencia en Puerto Rico, y también tenían un significado para la práctica de Soto. Durante la última década, ella tapizó sillas de plástico con toallas vibrantes de tigres y selvas exuberantes que se habían exhibido en muestras y sobre las que habían escrito publicaciones de arte. Sus sillas estaban inspiradas en el propio negocio de muebles de su esposo, pero con la idea de que sus materiales serían diferentes.

“El mobiliario con el que crecí era de mimbre y plástico”, explicó. “Me pregunté cómo se vería mi silla si yo hiciera una silla”. Dijo que no podía identificarse con materiales de alta gama, y comenzó a pensar en la fantasía del lujo tanto en la práctica de la tapicería como en las imágenes coloridas, aunque culturalmente inexactas, asociadas con los trópicos.

No demasiado obvio, entonces, decidió ella, poner la cara de la estrella más grande de Puerto Rico en las sillas. Después de todo, rápidamente se habían vuelto centrales en su propia iconografía visual, y representativas de la mercadería kitsch que inspiran las celebridades cuando su fanaticada se vuelve ferviente. Recordó una tienda cerca de su estudio que estaba llena “de arriba a abajo” con imágenes de su rostro en toda la mercancía. “Era (como) alucinar; era increíble”, dijo.

Pero esa tienda ya no existía, y Soto compró las telas en línea para su conjunto de sillas, unas 15 en total. Desde entonces no ha podido encontrar más de las mismas, tal vez por la popularidad de Bad Bunny, o quizás por cuestiones de derechos de autor. Por eso, el conjunto es, sin querer, una edición limitada por ahora, y en el MCA Chicago, las tapizó de nuevo con plástico para mantenerlas seguras. Los visitantes pueden sentarse mientras recorren la exposición, o durante las noches de karaoke que planea el museo.

“No puedo recrearlas tal como son. Me encanta la calidad de la tela barata, simplemente como una estética muy específica”, dijo. En un momento, pensó que las había encontrado de nuevo, solo para decepcionarse al final. “De hecho, volví a pedirlas y nunca llegaron. No sé qué pasó con mi dinero”, explicó, riendo.

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