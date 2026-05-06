Trump tiene una “opción nuclear” para recortar los precios de la gasolina. Podría resultar contraproducente

Por Matt Egan, CNN

Estados Unidos produce tanto petróleo que millones de barriles de crudo se envían al extranjero cada día.

Esos barriles estadounidenses se han vuelto extremadamente valiosos para el resto del mundo desde que la guerra en Medio Oriente dejó atrapados casi mil millones de barriles de petróleo en el Golfo.

Las naciones asiáticas y europeas se han apresurado a reemplazar el crudo que quedó varado debido al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de la demanda de exportaciones de petróleo estadounidense.

Esto plantea una pregunta obvia: si Estados Unidos tiene suficiente petróleo para exportar, ¿por qué no almacenar más crudo, gasolina y combustible para aviones en el país para frenar el rápido aumento de los precios?

Después de todo, Estados Unidos exporta más crudo del que importa. Y algunos otros países, incluido China, comenzaron a limitar sus propias exportaciones de petróleo hace semanas.

Expertos del sector reconocen que los controles a las exportaciones podrían contener los precios a corto plazo.

Sin embargo, a largo plazo, temen que tales restricciones arruinen a las refinerías estadounidenses y dañen la reputación de Estados Unidos como proveedor confiable de energía, lo que podría sumir a sus aliados en una recesión.

La administración Trump afirma que reducir las exportaciones no es una opción que se esté considerando.

El secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, han asegurado repetidamente, tanto en público como en privado, que la Casa Blanca no está considerando imponer restricciones a las exportaciones.

Pero algunos legisladores esperan que la Casa Blanca reconsidere su postura.

El representante demócrata Ro Khanna presentó recientemente un proyecto de ley que prohibiría la exportación de gasolina durante los períodos de precios elevados del combustible.

“Es de sentido común”, declaró Khanna a Fox Business el mes pasado. “¿Por qué enviaríamos nuestro petróleo al extranjero cuando a los estadounidenses les están estafando en las gasolineras?… Deberíamos tener nuestro propio suministro de petróleo para los estadounidenses… Eso bajaría el precio”.

Si bien prohibir las exportaciones de energía podría reportar réditos políticos, algunos analistas advierten que no tendrá el resultado deseado.

El problema radica en que la compleja cadena de suministro energético de Estados Unidos depende de una combinación de importaciones y exportaciones.

Matt Smith, analista principal de petróleo en Kpler, destaca que, si bien Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, aún importa 6,5 ​​millones de barriles de crudo al día.

Las refinerías estadounidenses, ya obsoletas, han agotado su capacidad de producción de crudo ligero y dulce procedente de la cuenca Pérmica, en el oeste de Texas y Nuevo México.

A menudo, necesitan combinar este petróleo de esquisto estadounidense con mezclas más pesadas procedentes de Canadá, Oriente Medio y Latinoamérica para producir gasolina y diésel. El crudo estadounidense sobrante se exporta.

En otras palabras, Estados Unidos no es una isla energética aislada.

Prohibir las exportaciones de energía podría resultar contraproducente, según afirman los expertos del sector.

Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group y exasesor energético del presidente George W. Bush, afirmó que cualquier descenso de precios provocado por las restricciones a las exportaciones sería temporal.

La preocupación radica en que obligar a las refinerías a operar exclusivamente con petróleo estadounidense podría reducir sus márgenes de beneficio.

“Las refinerías producirán menos gasolina, y eso, a la larga, provocará un aumento de los precios”, dijo McNally.

Sin embargo, McNally no descarta la posibilidad de limitar las exportaciones si la crisis energética se agrava, como sospecha que sucederá.

Su firma estima una probabilidad del 35 % de que los precios se disparen lo suficiente como para que la administración Trump implemente algún tipo de restricción al petróleo.

“He estado en la Casa Blanca cuando las paredes se cierran. Es una idea terrible, pero podría ser difícil resistirse a medida que suba el precio”, declaró McNally.

De hecho, la peor crisis de suministro energético de la historia ha llevado a algunos analistas a replantearse creencias arraigadas sobre los controles a las exportaciones.

Vikas Dwivedi, estratega energético global de Macquarie Group, afirmó que una prohibición temporal de las exportaciones de petróleo y productos derivados probablemente provocaría una caída drástica de los precios de la gasolina y el petróleo en Estados Unidos, aliviando la presión sobre los consumidores justo a tiempo para las elecciones de mitad de mandato.

Argumentó que las refinerías podrían superar los problemas derivados de la pérdida de acceso al crudo extranjero más pesado.

“No puedo creer que esté diciendo esto. Durante toda mi carrera, habría dicho: ‘Una prohibición no funcionará. No lo hagan. Esto es una tontería’”, comentó Dwivedi.

Robert Auers, gerente de combustibles refinados de RBN Energy, afirmó que prohibir las exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo podría reducir temporalmente los precios del gas, pero a un costo enorme a largo plazo.

Auers argumentó que sería un “caos total” que obligaría a las refinerías a reducir la producción, e incluso algunas acabarían cerrando definitivamente sus puertas.

“La semana que viene se podrían reducir mucho los precios. Pero ese efecto se desvanecería con el tiempo. Dentro de un año, los precios podrían no ser muy diferentes a los de hoy”, señaló Auers.

Y las grandes petroleras seguramente se opondrían a tal medida.

“Sería una política muy desacertada y generaría una oposición muy enérgica y manifiesta por parte de la industria”, declaró a CNN una fuente del sector del petróleo y el gas.

El consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, advirtió esta semana que las prohibiciones a las exportaciones, los topes de precios y políticas similares no funcionarán.

Wirth, en su intervención en la Conferencia Global del Instituto Milken, afirmó que dichas políticas pueden tener “buenas intenciones”, pero la historia demuestra que tienen “consecuencias no deseadas que pueden empeorar las cosas, en lugar de mejorarlas”.

Limitar el suministro de petróleo estadounidense al resto del mundo perjudicaría la economía global, y eso probablemente tendría repercusiones negativas para Estados Unidos.

Dwivedi afirmó que los precios mundiales del petróleo, la gasolina, el combustible para aviones y otros productos energéticos se dispararían.

“De repente, podríamos estar arriesgándonos a una recesión global. Y no podemos aislarnos de eso. Sería un círculo vicioso”, advirtió.

Auers predijo severas represalias contra Estados Unidos, incluyendo posibles aranceles. “Se desataría una nueva guerra comercial, peor que la del año pasado”, afirmó.

Y parte de esos precios globales desorbitados los pagarían los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, naciones que dependen de la energía estadounidense durante una crisis.

“Arruinaríamos para siempre nuestra reputación como arsenal energético”, señaló McNally.

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