En Londres, las elecciones locales llegan con una sorpresa: nunca hubo tantos candidatos latinos

Por Claudia Rebaza, CNN en Español

Cae la noche de un sábado, días antes de las elecciones locales en la capital británica y, luego de los nervios iniciales por las cámaras, ocho candidatos de origen latinoamericano culminan un foro electoral con el grito en conjunto: “¡Voto latino!”.

Ellos son parte de un grupo de 26 candidatos latinos que buscan un lugar como concejal en alguno de los 32 distritos de Londres; es un número sin precedente en comicios municipales. Unas seis millones de personas elegirán a más de 1.800 concejales para la ciudad el 7 de mayo, como parte de las elecciones locales que se realizan en todo Inglaterra.

El foro, organizado por Express News, la iniciativa Latin American History Month UK y la Coalición de Latinoamericanos en el Reino Unido (CLAUK), fue transmitido en vivo por redes sociales, buscando llegar a toda la comunidad latina en el país. Una comunidad que aumenta cada vez más y que sueña con ser representada políticamente y reconocida oficialmente como minoría étnica.

En Westminster, el corazón político de la capital, la ecuatoriana Luisa Sofía Brands, candidata del partido verde en el distrito de Haringey en el norte de la ciudad, cuenta a CNN que la falta de presencia política es lo que la animó a postularse por primera vez.

“Pidiendo favores a los concejales de uno u otro partido, me di cuenta de que definitivamente sin poder político es muy difícil poder desarrollar en este país cuando perteneces a una minoría”, asegura Brands.

Brands fundó una organización de caridad que trabaja para lograr la inclusión digital de adultos mayores procedentes de minorías.

“No hemos podido lograr que las organizaciones latinoamericanas tengan un espacio que más o menos compense el esfuerzo que ellos hacen en el día a día de la vida de las personas”, añade.

La boliviana Claudia Turbet-Delof llegó a Inglaterra hace 24 años, donde formó una familia y se involucró en trabajo comunitario y con sindicatos. Luego de cuatro años como concejal en el vibrante distrito de Hackney, en el este de la ciudad, busca la reelección con el colectivo Socialista Independiente del distrito luego de salir del partido Laborista.

Turbet-Delof recuerda que al convocar a su primer taller en el distrito no estaba segura del número de latinoamericanos que podrían asistir, pero se sorprendió luego que 160 personas llegaran y el número fuera subiendo para los siguientes talleres.

“La comunidad ya tenía sed de tener liderazgo, que te traigan y te den información sobre tu derecho migratorio, tu derecho de vivienda, tu derecho de acceso a la pensión, al retiro, al hospital”, explica Turbet-Delof.

Aunque vivienda y salud son temas fundamentales para muchos residentes, Turbet-Delof asegura que el derecho de los inmigrantes se ha vuelto una prioridad pues “existe una retórica anti migrante muy fuerte en el país”.

“Decimos absolutamente no a esa retorica anti migrante que está queriendo traer el partido Reform”, añade, refiriéndose partido de ultraderecha Reform UK.

Se estima que un primer grupo significativo de latinoamericanos llegó antes de 1989 , mientras que dos tercios de los latinos en Londres llegaron a partir del año 2000, según el estudio denominado “Hacia la visibilidad: La comunidad latinoamericana en Londres” publicado por Queen Mary, University of London.

Las áreas de Elephant and Castle, en el distrito de Southwark y Seven Sisters, en Haringey, acogieron a los primeros negocios hispanos y se convirtieron en espacios simbólicos para la comunidad.

En 2026 los latinos ya se encuentran esparcidos en distintos distritos de Londres, sobre todo en Lambeth, Southwark, Haringey, Lewisham y Wandsworth.

Pero, en general, subsisten con sueldos bajos, buscando mejores condiciones laborales y con falta del dominio total del idioma inglés. Así, la comunidad latina ha sido percibida como invisible por muchos años.

La pandemia del covid-19 resaltó esta invisibilidad, según Martin Tiedermann, concejero en el multicultural distrito de Lambeth, en el sur de Londres, y candidato a la reelección por el partido Laborista.

“No sabíamos donde estaba la comunidad, ¿cómo alcanzar a los latinos?, ¿cómo saber si estaban tomando la vacuna?, ¿cómo ofrecer servicios durante el confinamiento?, eso fue muy impactante y darse cuenta de que somo invisibles”, explica Tiedermann a CNN.

Hijo de madre argentina, Tiedermann tiene más de 15 años de experiencia y fue uno de los primeros concejales de origen latino. Él busca la reelección para apoyar a familias, sobre todo con el alto costo de vida, y lograr más espacios comunitarios, entre otras metas.

Casi todo latinoamericano que vive en el Reino Unido ha tenido la misma experiencia al tratar de llenar cualquier formulario que incluye grupo étnico: la categoría “Latinoamericana” o “Latino/a” no existe, por lo que deben optar por marcar la casilla que indica “otros”.

El reconocimiento gubernamental y la inclusión como categoría étnica en los formularios para el censo de 2031 no es un pedido reciente, pero ha ganado fuerza con estas elecciones.

“Lo que estamos buscando con esa categoría agregada es que haya evidencia que luego pueda mostrar cuáles son las necesidades y dónde está esa comunidad”, explica a CNN Jacobo Belilty, Coordinador de la Coalición de Latinoamericanos en el Reino Unido (CLAUK).

“A partir de ahí, podemos entender cómo responder a las necesidades y cómo los fondos públicos pueden apoyar a políticas públicas que reflejen la realidad latinoamericana en el Reino Unido”, añade.

Tina Delgado, una artista con más de 20 años en Londres, manifiesta su optimismo para lograr esta inclusión, sobre todo si el esfuerzo es conjunto.

“Yo creo que tiene que ser juntos, comunidad y gobierno tienen que juntarse para ayudarse mutuamente. El gobierno no puede saber de nuestras necesidades si no lo decimos”, asegura Delgado desde un foro electoral en Elephant and Castle.

Mientras que el censo de 2021 estimó aproximadamente 136.000 residentes hispanos o latinoamericanos en Inglaterra y Gales, otras organizaciones como CLAUK estiman que este número supera los 450.000.

“Al no tener datos oficiales de la comunidad latinoamericana, que es una de las que tiene mayor crecimiento y más rápido crecimiento en el Reino Unido, pues estamos dejando por fuera al menos medio millón de personas, que es la información que manejamos hasta el momento, pero sabemos que eso es subestima el tamaño real de la comunidad”, resalta Belilty.

Sin cifras oficiales, este número sin precedentes de candidatos latinoamericanos intenta representar la voz de una comunidad que busca salir a la luz.

Jack Guy y Li-Lian Ahlskog Hou de CNN colaboraron con este reportaje.

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