En Argentina circula una cepa clave y agresiva del hantavirus: esto la hace muy particular

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Entre los varios hantavirus que circulan en Argentina, país desde donde zarpó el crucero que registra cinco infecciones confirmadas y tres casos bajo sospecha de la enfermedad, es el virus Andes el que protagoniza el brote de la nave, según confirmó la OMS, y tiene la excepcional particularidad de ser transmisible entre humanos.

“Es el único de toda la familia de virus hantavirus que tiene documentado desde hace muchos años desde Argentina con transmisión interhumana”, dijo a CNN Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología.

La mayoría de infecciones se producen principalmente por inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados, pero desde los años noventa hay estudios en el país sudamericano sobre la posibilidad de contagio de persona a persona. A fines de 2018, un brote con decenas de infectados a raíz de un evento social y que dejó 11 muertos proporcionó la evidencia más concreta sobre esa hipótesis.

“La característica biológica (del virus Andes) es que se adapta a la célula humana, por eso se puede transmitir”, indicó a CNN Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, quien aclaró que el contagio “no es tan fácil” como en las enfermedades respiratorias.

Teijeiro explicó que entre las distintas cepas de hantavirus (como las variantes Lechiguanas, Orán y Buenos Aires) “hay algunas que son más agresivas que otras”, con variaciones en su genotipo. En el caso del virus Andes, destacó: “No solo la posibilidad de contagio, es una cepa sumamente agresiva. Estamos hablando de un 30 % de mortalidad. Todo lo que es hantavirus tiene un alto porcentaje, pero el virus Andes se diferencia por ser un poco más agresivo”.

El infectólogo subrayó que no hay una medicación ni vacuna contra el hantavirus, por lo “es fundamental atender lo antes posible” a los casos sospechosos de un cuadro de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus.

Al respecto, Debbag apuntó que las otras cepas de hantavirus tienen entre 20 y 40 por ciento de mortalidad y explicó que esas cifras no son del todo comparables, ya que “depende de dónde aparecen, las condiciones sanitarias y la (rapidez de) atención”.

Esos factores han sido clave en el brote del crucero MV Hondius, explicó el especialista. “La mortalidad baja si se cuenta con una buena terapia intensiva. Si estoy en un crucero y no tengo buena atención, en un brote generalmente los primeros (infectados) se mueren, porque no están alertas de lo que pueden tener, y no tienen las condiciones de tratamiento”, dijo. A ello se suman las comorbilidades que pueda tener cada paciente, la edad u otros cuadros que afecten los mecanismos de defensa del organismo.

El virus Andes tiene presencia en el sur de Argentina y Chile. Las condiciones climatológicas o geográficas no tienen relación directa con el virus, sino con su vector, los roedores, principalmente un tipo de ratón colilargo. “Donde esté el hábitat para que se desarrolle el ratón, el virus se presenta de forma crónica. No lo mata, sino que sigue eliminando el virus” a través de la orina y las heces, explicó Teijeiro.

Debbag explicó hay condiciones ambientales que pueden facilitar las infecciones y pueden estar ligadas a actividades turísticas o recreativas. “Es más claro cuando uno va a una cabaña en el sur (de Argentina), que han estado cerradas por mucho tiempo. Si es un lugar de hábitat de hantavirus, ese cierre puede estar muy contaminado de heces y orina (de ratones), con una gran carga viral”, comentó

En ese sentido, subrayó la necesidad de saber dónde estuvieron antes los primeros pasajeros que cayeron enfermos. La provincia de Tierra del Fuego, donde está el puerto de Ushuaia, no registró ningún caso desde que la enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en 1996. El virus circula en provincias patagónicas como Neuquén, Río Negro y Chubut.

“Si (el primer pasajero infectado) hizo un vuelo directo de Buenos Aires a Ushuaia, hay que ver si el foco está en el crucero. Si no circuló por ningún lado y subió al barco, como en (la provincia de) Tierra del Fuego no está el vector, el paciente no tuvo probabilidad de contagiarse. Pero el barco puede tener roedores, ese dato es crucial”, resaltó Debbag.

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