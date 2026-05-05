¿Llegará a las Islas Canarias el crucero afectado por un brote de hantavirus? Epidemiólogos aún evalúan la situación

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El destino de los cerca de los casi 150 pasajeros a bordo del MV Hondius, actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde, sigue siendo incierto. El plan anunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este martes por la mañana era que la embarcación se dirigiera a las Islas Canarias, en España, donde las autoridades acogerían el barco, según afirmó en rueda de prensa la doctora Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de este organismo.

No obstante, esto no ha sido confirmado desde España. Desde el Ministerio de Sanidad se han limitado a informar que un equipo de epidemiólogos de la OMS llevará a cabo una evaluación para ver si hay más pasajeros con síntomas y así determinar posibles “procesos de repatriación y la ruta del barco”, aunque sin especificar si eso incluye seguir hacia el archipiélago español.

Las autoridades sanitarias de España aseguran que están haciendo un “seguimiento estrecho” junto a otras entidades sanitarias como la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la Comisión Europea y otros países implicados, con el objetivo de coordinar las posibles medidas a adoptar, “considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones”.

En cualquier caso, agregan que prestarán su ayuda “en lo que sea necesario” y que las acciones que se lleven a término se harán “pensando en la preservación de la salud de los pasajeros y tripulantes del barco, así como de las poblaciones donde desembarquen”.

Una información que acompañan de un mensaje de tranquilidad, señalando que “el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal”.

En el supuesto que finalmente el barco se dirigiera a un puerto español, desde este ministerio apuntan que el sistema sanitario está preparado para atenderles “con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias”, siendo que el riesgo para la población general es “extremadamente bajo”.

A bordo de este navío de lujo, que partió a inicios de abril de Ushuaia, en Argentina, hay 149 personas de 23 nacionalidades diferentes, de las cuales 14 son de nacionalidad española —13 pasajeros y un tripulante—. Hasta el momento se han identificado un total de seis casos de hantavirus, de los cuales dos han sido confirmados por laboratorio.

Tres de las personas afectadas han fallecido, una se encuentra en estado crítico en Sudáfrica y las otras dos permanecen a bordo del buque, según el Ministerio de Sanidad español.

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