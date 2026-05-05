Más de 100 personas quedaron varadas en un crucero tras un brote mortal de hantavirus. Claves del caso

Por Lex Harvey e Issy Ronald, CNN

Casi 150 personas, entre ellas 17 estadounidenses, se encuentran varadas en un crucero frente a la costa de África occidental, después de que un presunto brote de hantavirus a bordo del barco causara la muerte de al menos tres personas y dejara a varias más enfermas.

El MV Hondius, operado por la compañía turística Oceanwide Expeditions, zarpó de Ushuaia, Argentina, el mes pasado para realizar un viaje a través de zonas remotas del océano Atlántico.

Durante el trayecto, varios pasajeros enfermaron con una afección respiratoria de rápida progresión, confirmó la compañía.

Hasta el momento se han identificado siete casos del raro hantavirus transmitido por roedores, incluidos dos casos confirmados y cinco casos sospechosos, informó el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El buque, con 149 personas a bordo, se encuentra actualmente anclado frente a Praia, la capital de Cabo Verde, un país archipelágico situado frente a la costa occidental de África, donde se le denegó la entrada al puerto.

Un holandés de 70 años falleció el mes pasado a bordo del barco y su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena, un remoto territorio británico en el Atlántico Sur, el 24 de abril.

Posteriormente, la esposa del hombre enfermó durante el viaje de regreso a los Países Bajos y falleció en el hospital. Un ciudadano alemán también murió el sábado a bordo del barco, según informó la compañía de la expedición.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado a Johannesburgo la semana pasada y se encuentra en estado crítico en el hospital.

De acuerdo con Oceanwide Expeditions, dos miembros de la tripulación que aún permanecen a bordo del barco presentan síntomas, uno leve y otro grave, y serán evacuados por motivos médicos.

Todavía no hay ningún plan para el desembarco de la tripulación y los pasajeros restantes, y Oceanwide Expeditions ha declarado que están considerando la posibilidad de navegar hasta las Islas Canarias, en España.

El hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave y, a menudo, mortal, conocida como síndrome pulmonar por hantavirus.

Esta enfermedad causó la muerte de Betsy Arakawa, esposa del difunto actor Gene Hackman, el año pasado.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Los CDC), los seres humanos suelen infectarse a través del contacto con roedores como ratas y ratones, especialmente con su orina, excrementos y saliva.

Solo se conoce un tipo de hantavirus, el virus de los Andes, que puede transmitirse de persona a persona, pero es poco común. Se encuentra principalmente en Chile y Argentina, de donde procedía el barco.

Sin embargo, las autoridades sanitarias recalcaron que el brote no representa una amenaza para la salud pública. “No hay motivo para el pánico ni para restringir los viajes”, declaró Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa.

Esto es lo que sabemos sobre el presunto brote a bordo del barco.

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, hace unas siete semanas, según datos de MarineTraffic, que lo identificó como un crucero de pasajeros de bandera neerlandesa. Realizó escalas en la Antártida y en el territorio británico de ultramar de Santa Elena antes de fondear el domingo en Praia, la capital de Cabo Verde, según MarineTraffic.

Durante el trayecto, los pasajeros visitaron algunas de las islas más remotas del mundo, donde habrían podido observar mucha fauna salvaje, incluyendo ballenas, delfines, pingüinos y aves marinas, según el itinerario del viaje.

Al llegar a Praia, el buque no estaba autorizado a atracar en el puerto, ya que el Ministerio de Salud de Cabo Verde alegó la necesidad de proteger la salud pública del país. Las autoridades enviaron personal para visitar el barco y evaluar la situación.

El primer caso sospechoso fue el de un holandés de 70 años, que enfermó repentinamente a bordo del barco con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica a CNN. Falleció a bordo el 11 de abril.

La esposa del hombre, de 69 años y también neerlandesa, fue trasladada a Sudáfrica, pero se desplomó en un aeropuerto cuando intentaba volar de regreso a los Países Bajos y falleció en un hospital cercano. Dio positivo por una variante del hantavirus, confirmó Oceanwide Expeditions el lunes.

Tras la partida del barco de Santa Elena, un ciudadano británico a bordo enfermó el 27 de abril. Actualmente se encuentra en estado crítico en un centro médico privado de Johannesburgo, informó la compañía. Se trata del segundo caso confirmado de hantavirus.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido.

El 2 de mayo, un ciudadano alemán falleció a bordo del MV Hondius. Si bien aún no se ha determinado la causa de su muerte, se está tratando como un caso sospechoso.

Oceanwide Expeditions afirma que dos miembros de la tripulación —un británico y un neerlandés— presentan síntomas respiratorios agudos que requieren atención urgente.

En ninguno de los casos se ha confirmado la presencia del virus del hantavirus.

Las autoridades holandesas se están preparando activamente para evacuar a los dos miembros de la tripulación que presentan síntomas y a una persona relacionada con el pasajero que falleció el 2 de mayo, informó el operador turístico.

La evacuación se realizará con dos aeronaves especializadas equipadas con material médico y tripuladas por personal sanitario capacitado. Aún no se sabe cuándo tendrá lugar.

“Se está considerando la posibilidad de navegar hasta Las Palmas o Tenerife, donde se podrían realizar más controles médicos y una mayor atención, organizados y supervisados ​​por la OMS y los servicios de salud holandeses”, indicó la compañía.

Actualmente, a bordo del barco se aplican estrictos protocolos de salud y seguridad, que incluyen medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico.

La compañía afirmó que el ambiente “sigue siendo tranquilo” y que los pasajeros se encuentran “en general serenos”.

Uno de los pasajeros, el vlogger de viajes Jake Rosmarin, habló del miedo y la incertidumbre que se respiraban en el barco el lunes.

“Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros aquí. No somos solo una historia. No somos solo titulares”, comentó en un video publicado en Instagram, con la voz quebrada por la emoción.

“Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa. Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil”, expresó.

Según la OMS, todas las víctimas del crucero enfermaron entre el 6 y el 28 de abril, presentando síntomas como “fiebre, síntomas gastrointestinales, progresión rápida a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock”.

No está claro cómo se produjeron las infecciones. El Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego, donde se ubica Ushuaia, afirmó que nunca se había reportado un caso de hantavirus en la provincia.

Sin embargo, según la OMS, el hantavirus es endémico en otras partes de Argentina y Chile.

A finales de 2018 y principios de 2019, la localidad patagónica de Epuyén, a 1.400 kilómetros (unos 870 millas) de Ushuaia, sufrió decenas de infecciones por hantavirus, que provocaron al menos 11 muertes.

Scott Miscovich, médico de familia y presidente y director ejecutivo de Premier Medical Group, afirmó que es muy inusual que se produzca un brote de hantavirus en un barco que no haya viajado a ningún lugar donde el virus sea endémico.

“Cuando leí esto por primera vez, pensé que se trataba de una errata”, declaró a CNN tras conocerse la noticia del presunto brote.

Según Miscovich, existen dos maneras plausibles en que podría haberse producido el presunto brote.

En primer lugar, el barco podría haberse contaminado con heces u orina de ratas o ratones. O en segundo lugar, uno de los pasajeros podría haber contraído la variante andina del hantavirus, para la cual existen algunas pruebas limitadas de transmisión de persona a persona, opinó Miscovich.

Si las pruebas apuntan a la transmisión entre humanos, señaló Miscovich, “cambiará el futuro de la medicina de viajes, las enfermedades infecciosas y la medicina tropical”.

La enfermedad es poco común pero muy mortal: según los CDC, alrededor del 38 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer.

Si los pacientes son ancianos o tienen el sistema inmunitario debilitado, la tasa de mortalidad podría ser mayor, afirmó Miscovich.

No existe cura para la infección por hantavirus, más allá del tratamiento de los síntomas. Los pacientes con dificultades respiratorias graves podrían necesitar ser intubados, según informaron los CDC.

Hasta finales de 2023, solo se habían notificado 890 casos confirmados de hantavirus en Estados Unidos desde que se inició la vigilancia epidemiológica en 1993.

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Con información de Teele Rebane, Begoña Blanco Muñoz, Rosanne Roobeek, Duarte Mendonca y Rocio Muñoz-Ledo de CNN.