La maniobra de Trump para mover barcos a través del estrecho de Ormuz pone a prueba el frágil alto el fuego con Irán

Por Kevin Liptak, Adam Cancryn y Zachary Cohen, CNN

La iniciativa del presidente Donald Trump de guiar barcos a través del estrecho de Ormuz fue una apuesta de alto riesgo para destrabar el estancamiento que ha llegado a definir su guerra contra Irán.

Pero la maniobra puso bajo tensión el frágil alto el fuego de Estados Unidos con Irán, mientras las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaban fuego en la disputada vía marítima. Ahora, nadie está del todo seguro de si la tenue paz puede mantenerse el tiempo suficiente para que unas negociaciones titubeantes lleguen a alguna parte.

“Es muy malo y desordenado en este momento”, dijo a CNN una fuente regional.

Con pocas señales de que Teherán vaya a ceder en sus gestiones por bloquear el tráfico a través de la vía marítima, Trump se había frustrado por el punto muerto en el estrecho. Los altos precios de la gasolina y una visita inminente a China crearon presión para encontrar una manera de poner en movimiento a los buques.

Así que el domingo, desde su campo de golf en Florida, Trump anunció un plan para que Estados Unidos ayude a guiar a ciertos barcos a través del estrecho, denominado “Proyecto Libertad”. Los riesgos pronto se hicieron evidentes. Retumbaron explosiones en Dubai mientras misiles iraníes eran interceptados por primera vez desde que un cese del fuego entró en vigor hace casi un mes. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. destruyeron seis pequeñas embarcaciones iraníes, dijo el Comando Central de Estados Unidos. (Un reporte de un medio estatal iraní cuestionó que las embarcaciones hayan sido hundidas).

El alto el fuego de duración indefinida parecía estar estirándose hasta su límite, sin evidencia clara de que un acuerdo negociado pueda estar cerca. Al hablar con CNN el domingo, el enviado de política exterior de Trump, Steve Witkoff, solo dijo sobre las conversaciones con Irán: “estamos en conversación”.

Algunos aliados de Trump lo han alentado a reanudar la campaña de bombardeos dentro de Irán, argumentando que Estados Unidos ya ha debilitado al régimen e insistiendo en que es el momento oportuno para degradar aún más sus capacidades militares.

“Espero que este conflicto pueda terminar diplomáticamente, pero ahora es el momento de recuperar la libertad de navegación y responder con firmeza a Irán si insisten en aterrorizar al mundo”, escribió este fin de semana en X el senador republicano Lindsey Graham.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, quien —según fuentes israelíes— está planeando un viaje a Washington para visitar a Trump en un futuro cercano, convocó reuniones de seguridad el lunes. Funcionarios señalaron posteriormente en medios israelíes que el país está preparado para reanudar una campaña de bombardeos.

A pesar de las hostilidades, no está claro si Trump tiene el deseo de reanudar los bombardeos a gran escala dentro de Irán. Restó importancia a un barco surcoreano dañado como de una “nación no relacionada” y afirmó que, por lo demás, no ha habido “ningún daño al atravesar el estrecho”. De manera similar, le habló a ABC News sobre los ataques iraníes con drones y misiles: “uno pasó. No causó un gran daño”.

Pero también advirtió en una entrevista telefónica con Fox News que Irán podría ser “borrado de la faz de la Tierra” si apunta contra barcos estadounidenses.

“No entraría en detalles sobre si el alto el fuego se acabó o no”, dijo a los periodistas el lunes el almirante Bradley Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos. “Creo que lo clave es que, para nosotros, estamos allí meramente como una fuerza defensiva y para dar una capa muy gruesa de defensa a la navegación comercial para permitirles salir del (Golfo Pérsico)”.

La muy esperada visita de Trump a Beijing la próxima semana también podría complicar su decisión de reanudar la guerra con Irán. Inicialmente retrasó el viaje desde abril, mientras el conflicto arreciaba. China ha pedido la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte de los productos energéticos de los que depende.

Llegar a Beijing con el conflicto en el mejor de los casos sin resolver —o en el peor, ardiendo de nuevo— podría poner a Trump en una posición debilitada en sus conversaciones con el líder de China Xi Jinping.

Al hablar con Fox News el lunes, el secretario del Tesoro Scott Bessent —quien ha estado encabezando discusiones preliminares con los chinos antes de la visita de Trump— dijo que el país podría hacer más para convencer a Irán de permitir que los barcos pasen por el estrecho.

“Veamos si China… veamos si dan un paso al frente con algo de diplomacia y consiguen que los iraníes abran el estrecho”, dijo.

Los orígenes del “Proyecto Libertad” se encuentran en reuniones que el presidente ha mantenido durante los últimos días para explorar opciones para reabrir el estrecho, por el que pasa el 20 % del petróleo mundial. Irán se ha resistido a las exigencias de EE.UU. de permitir el paso de los barcos.

Trump recibió el jueves pasado una sesión informativa de 45 minutos de Cooper y del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, para hablar de planes militares actualizados para Irán, incluido lo relativo a la reapertura del estrecho, según dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Durante una reunión anterior con ejecutivos del sector energético en la Casa Blanca la semana pasada, los participantes transmitieron a Trump y a sus asesores distintos niveles de urgencia sobre el estado del estrecho, dijo una persona familiarizada con el intercambio, y algunos advirtieron a Trump y a altos funcionarios sobre las consecuencias continuas del cierre de la vía marítima en el aumento de los precios del petróleo.

Otros optaron por ofrecer una visión más optimista, enfocada más en elogiar la medida de Trump de bloquear el estrecho e intensificar la presión económica sobre Irán.

El más reciente intento del presidente por cambiar la dinámica en el estrecho se produjo mientras los precios del petróleo y el gas no dejan de subir, y expertos en energía advirtieron que es probable que a EE.UU. le falten solo unas semanas para promediar US$ 5 por galón de gasolina a nivel nacional.

Funcionarios de Trump han presionado regularmente a representantes de la industria energética para que las empresas aumenten la producción nacional y ayuden a aliviar la tensión, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Pero hasta ahora la industria se ha negado a asumir compromisos importantes, recelosa del tiempo que llevaría aumentar sustancialmente la producción y de la falta de una garantía sobre exactamente cuánto tiempo permanecerán elevados los precios.

“Cuanto más se prolongue esto, más altos van a ser los precios. No hay nada que pueda reemplazar la producción de Ormuz”, dijo Gregory Brew, analista sénior sobre Irán y el sector energético en la firma de riesgo político Eurasia Group, quien añadió que, en función de la cantidad de petróleo ya perdida para el mercado, “la gasolina a US$ 5 está prácticamente asegurada”.

Los precios de la gasolina en EE. UU. se han disparado desde un promedio de U$S 2,98 por galón antes de que comenzara la guerra hasta US$ 4,46 por galón el lunes, según AAA.

A pesar de esos precios en alza, Trump hasta ahora ha declinado intentar reabrir el estrecho por la fuerza, optando en su lugar por un enfoque más matizado centrado en negociar la salida de ciertos barcos que han estado varados en el mar durante meses en el golfo Pérsico.

Sin embargo, aunque el bloqueo de EE.UU. sí parece estar perjudicando la economía de Irán, indicó Brew, hay poca evidencia hasta ahora de que haya hecho mucho para cambiar el cálculo del régimen iraní. Irán ha seguido cargando algo de petróleo en petroleros, lo que significa que no enfrenta una amenaza inminente de tener que cerrar su producción.

Y aunque los negociadores iraníes han mantenido un diálogo continuo con EE.UU. sobre los parámetros de un acuerdo, aún no han señalado ninguna disposición a hacer las concesiones significativas que Trump ha exigido.

“El Gobierno, por un lado, está plantándose en las negociaciones, esperando ver si el bloqueo obliga a los iraníes a hacer más concesiones”, afirmó Brew. “Pero al mismo tiempo, tengo que imaginar que el presidente está perdiendo la paciencia”.

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