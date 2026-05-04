Detienen en Colombia a alias “Alex”, señalado por EE.UU. como pieza clave del Cártel de Sinaloa

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Policía Nacional de Colombia detuvo al ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”, con fines de extradición a Estados Unidos, donde es señalado como presunto “enlace financiero y logístico” del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. La captura se realizó en una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI).

De acuerdo con las autoridades colombianas, alias “Alex” es requerido por la corte federal del Distrito Este de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico, específicamente fentanilo, y enfrenta cargos de “concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas”.

En un comunicado, las autoridades explicaron que su rol dentro de la organización lo posicionaba como un objetivo de alto valor, al ser “un eslabón fundamental en la cadena de comercialización de fentanilo hacia Norteamérica y otros mercados globales”.

“También se determinó que los recursos económicos derivados del tráfico de fentanilo eran reinvertidos directamente en el fortalecimiento logístico, financiero y operacional del Cártel de Sinaloa, facilitando su expansión delictiva a nivel transnacional”, añadió el comunicado.

Además, según la Policía de Colombia, su llegada al país habría tenido como objetivo “ocultarse de los intensos controles realizados en su tierra natal de Cosalá, del estado mexicano de Sinaloa, y segundo fortalecer las alianzas delincuenciales con estructuras criminales locales, para robustecer las rutas e tráfico de drogas sintéticas”.

El Teniente Coronel Ferney Martín Romero, subdirector de Investigación Criminal Encargado, señaló que la captura de alias Alex es resultado de la cooperación internacional entre agencias.

“La Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas, manteniendo una cooperación estrecha con agencias internacionales”, dijo Martín Romero.

El 20 de febrero de 2025, justo un mes después de que inició su segundo mandato presidencial, el presidente Donald Trump designó al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista internacional. En esa fecha, Trump también designó a los carteles Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Unidos y La Nueva Familia Michoacana, de México, así como al Tren de Aragua, de Venezuela, y a la Mara Salvatrucha, de El Salvador.

Fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y por Ismael “el Mayo” Zambada, quien espera sentencia en ese país, el Cartel de Sinaloa es considerado una de las organizaciones del narcotráfico más grandes del mundo.

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