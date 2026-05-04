Cameron Diaz y Benji Madden dan la bienvenida a su tercer hijo

Por Jack Guy, CNN

La estrella de Hollywood Cameron Diaz y su esposo, el músico Benji Madden, anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, un niño llamado Nautas.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo, hijo”, escribió el lunes en una publicación en Instagram Madden, de 47 años, quien es miembro de la banda de pop-punk Good Charlotte.

“Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, y estamos agradecidos”, dijo, añadiendo: “Lo estamos pasando de maravilla… Les enviamos nuestros mejores deseos: la familia Madden”.

Diaz, de 53 años —conocida principalmente por éxitos de taquilla como “Los ángeles de Charlie” (2000), “Vanilla Sky” (2001) y “The Holiday” (2006)— comentó la publicación con varios emojis de corazón.

En marzo de 2024, la pareja anunció el nacimiento de su hijo Cardinal en una publicación similar en Instagram.

Madden y Diaz, quienes por lo general evitan aparecer juntos bajo los reflectores, escribieron en aquella publicación que “por la seguridad y privacidad de los niños” no publicarían fotografías.

La preja, que contrajo matrimonio en 2015, anunció el nacimiento de su primera hija, una niña llamada Raddix, en enero de 2020.

En 2022, Madden publicó un cariñoso homenaje a su esposa con motivo de su aniversario de bodas.

“Hoy cumplimos 7 años de casados… Siempre soñé con tener una familia como esta”, escribió en una publicación en Instagram. “Feliz, pacífica, estable, leal e incondicional; igualmente colmada de pasión y profundidad”.

CNN ha contactado a los representantes tanto de Madden como de Diaz para solicitar comentarios.

Diaz regresó a la pantalla en enero de 2025, tras una pausa de 10 años, en la película de Netflix “Back in Action” junto a Jamie Foxx.

“Amé esos 10 años para mí y para mi familia”, comentó refiriéndose al tiempo que pasó alejada de los sets de rodaje. “Pero pensé: ‘Si dejo que esto se escape, si no vuelvo a involucrarme y si no le doy una oportunidad, seré una tonta’”.

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