Una guerra inconclusa en Irán podría darle a Xi la ventaja en las conversaciones con Trump, dicen fuentes

Por Sylvie Zhuang, CNN

China sigue comprometida con la próxima reunión entre su líder Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, independientemente de la situación en Medio Oriente, y observa con cautela el conflicto de meses de su adversario con Irán, considerándolo como un factor que podría haber fortalecido su posición negociadora, según fuentes chinas familiarizadas con el asunto.

El raro encuentro en persona, ya pospuesto una vez debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, está ahora programado para los días 14 y 15 de mayo, según la Casa Blanca. Varias fuentes indican que Beijing ve la cumbre de alto riesgo como una oportunidad única para asegurar una relación a largo plazo más estable con su mayor competidor económico y militar.

Pero a pesar de la ventaja percibida, las fuentes señalaron que Beijing sigue siendo extremadamente cauteloso, con opiniones divididas entre los funcionarios gubernamentales sobre cómo manejar las múltiples complicaciones desatadas por el conflicto, no menos importante la posibilidad de que el estrecho de Ormuz —por donde China importa aproximadamente un tercio de su petróleo y gas— permanezca cerrado cuando Trump llegue a la capital china.

La visita de Trump “no es igual que cualquier otra visita de jefes de Estado”, dijo una fuente china bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. “El mandato de Trump probablemente tendrá un impacto duradero en el orden mundial y ya ha alterado fundamentalmente cómo Estados Unidos ve sus propios intereses.”

“Si su visita tiene éxito o no tendrá un impacto a largo plazo en los futuros acuerdos entre China y Estados Unidos, independientemente de si los demócratas o los republicanos llegan al poder”, añadió la fuente.

La visita originalmente estaba destinada a centrarse en confirmar acuerdos cruciales entre ambas partes en una variedad de sectores clave, pero la crisis en Irán ha “perturbado seriamente” la planificación y expectativas generales de China, dijo Cui Hongjian, exdiplomático y académico de asuntos internacionales en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

“La política exterior de China tiene un punto de partida básico: las relaciones China-EE.UU. son la máxima prioridad. Una vez que las relaciones China-EE.UU. son estables, eso a su vez puede ayudar a estabilizar e incluso mejorar las relaciones de China con otros países”, dijo Cui a CNN.

La repentina incorporación de Irán, un socio cercano de Beijing, al centro de las relaciones entre Estados Unidos y China ha hecho que las cosas sean “difíciles para la parte china”, dijo Cui.

Beijing aún no ha confirmado oficialmente la fecha de la cumbre, pero con la reunión prevista a menos de dos semanas, la perspectiva de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sigue siendo lejana, y la reanudación de los combates es una posibilidad real. Ninguno de los dos escenarios está exento de riesgos para China, según una segunda fuente china que habló bajo condición de anonimato.

“Por supuesto, Trump querría visitar China después de haber terminado con Irán, para poder proyectar poder… pero si atacara a Irán después de visitar China, parecería como si China hubiera abandonado a Irán”, dijo la fuente.

“Trump es muy astuto; no apunta directamente a China, pero primero dejó fuera de juego a Venezuela y luego fue tras Irán, esencialmente recortando las alas de China en estas regiones”, añadió la fuente.

Pero la guerra con Irán no ha salido según lo planeado para Estados Unidos. En lugar de demostrar el poder estadounidense, el conflicto ha arrastrado a Estados Unidos a una confrontación profundamente impopular y aparentemente intratable, con consecuencias económicas globales cada vez mayores.

“Trump ahora querría pasar página con Irán lo más rápido posible”, dijo Wu Xinbo, miembro del Comité Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. “Si Estados Unidos hubiera obtenido la ventaja, Trump tendría un margen de maniobra mucho mayor. Pero ahora está claro: Estados Unidos simplemente no pudo con Irán. Así que, en cierto sentido, cuando se trata de negociaciones con China, su posición relativa de negociación se ha debilitado”.

Se cree que funcionarios chinos desempeñaron un papel en llevar a Irán a la mesa de negociaciones. Pero, aunque un alto el fuego posterior detuvo en gran medida los combates en Irán, Washington y Teherán siguen sin poder acordar una paz más segura.

Según fuentes, la situación podría presentar ahora a China una oportunidad única para capitalizar el estancamiento antes de lo que probablemente serán unas elecciones intermedias brutales para Trump, con el presidente visto como ansioso por presentar victorias tangibles a los votantes estadounidenses, como grandes compras chinas de productos agrícolas estadounidenses y aviones Boeing.

China está lista para aprovechar su vasto mercado interno y su dominio en la cadena de suministro de tierras raras para obtener lo que quiere: que Estados Unidos exprese “oposición” (en lugar de no apoyo) a la independencia de Taiwán; reducir las restricciones a las exportaciones de tecnología de alta gama; y eliminar a las empresas chinas de su lista de sanciones.

“Trump retrasó su visita a China probablemente en parte porque sentía que no había obtenido suficiente influencia”, dijo una tercera fuente, sugiriendo que Trump quería usar una victoria rápida en Irán como palanca política en su reunión con Beijing.

“Pero mírenlo ahora, el estancamiento en Irán se ha prolongado tanto sin avances”, añadió la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

“Estábamos muy preocupados cuando estalló la guerra, no solo por nuestros intereses petroleros y comerciales en Medio Oriente, sino porque nos preocupaba que, si Irán no resistía, podría surgir un régimen prooccidental y eso no sería bueno para los intereses de China”, dijo el asesor del ministerio de Relaciones Exteriores Wu, quien también es director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad Fudan en Shanghái.

“Pero la situación actual en realidad ha resultado favorable para China”, añadió Wu.

La guerra ha sido ampliamente vista como un factor que ha realzado la posición global de Beijing, posicionando a China como una piedra angular de la estabilidad. A lo largo del conflicto, Xi ha llamado repetidamente a la paz y se ha comprometido a ayudar a los países en desarrollo a sobrellevar la escasez de energía provocada por el conflicto. Mientras tanto, los líderes occidentales han parecido intensificar las relaciones con Beijing.

“Estados Unidos está luchando sin ganar, China está ganando sin luchar”, dijo Joerg Wuttke, expresidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China y socio de DGA Albright Stonebridge Group. “(Los chinos) ciertamente se ven afectados negativamente por el costo de la energía, pero al mismo tiempo, China está obteniendo mucho de esta situación”.

El sistema político de China, que favorece la planificación a largo plazo y la autosuficiencia, también le ha proporcionado una ventaja para contrarrestar el impacto económico global.

“Se ven reivindicados con su política de energías renovables. China es posiblemente el país mejor preparado. Políticamente, son los ganadores, porque parecen los adultos en la sala”, dijo Wuttke a CNN.

Trump fue recibido con una elaborada alfombra roja durante su última visita presidencial a Beijing en 2017. La llamada visita de estado-plus incluyó una serie sin precedentes de honores lujosos, incluyendo una recepción privada en la Ciudad Prohibida.

Sin embargo, cualquier buena voluntad generada por ese viaje se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por casi una década de rivalidad creciente entre ambas partes, que abarcó comercio, tecnología, un enfrentamiento sobre Taiwán, acusaciones relacionadas con la pandemia de covid-19 y un extraño incidente con un globo espía.

Dada la brecha entre ambas partes, fuentes chinas indicaron que China no se desviará demasiado de su libro de jugadas durante la próxima reunión.

Hay muchas áreas en las que China y Estados Unidos aún están negociando y “cuanto más consenso alcancemos, más maduro será el momento para la cumbre de los líderes”, dijo la primera fuente.

China se ha abstenido de criticar directamente a Trump durante la guerra en un aparente esfuerzo por aliviar las tensiones antes de la cumbre. Trump, por su parte, también ha parecido manejar cuidadosamente los posibles puntos conflictivos.

Cuando la inteligencia estadounidense evaluó que China se estaba preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán, Trump indicó que Beijing enfrentaría consecuencias si llevaba a cabo el envío, pero evitó mencionar a Xi.

Aunque algunos en China pueden sentirse más seguros respecto a su posición negociadora de cara a la cumbre, William Klein, un diplomático estadounidense retirado que organizó la visita de Trump a Beijing en 2017, duda que haya habido un cambio material.

“Cada lado tiene suficiente influencia sobre el otro en la relación comercial y de inversión, y esta influencia no ha cambiado, no se ha fortalecido ni debilitado debido a la guerra en Irán hasta la fecha”, dijo Klein.

“Obviamente, la guerra en Irán proyecta una sombra sobre la visita, moldeará esta visita, pero no diría que esto le da a uno u otro lado una mano más fuerte”, dijo Klein, quien ahora es socio en FGS Global.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.