Las claves del cierre de Spirit Airlines y qué hacer si tenías un vuelo con la aerolínea

Por Emma Tucker y Alaa Elassar, CNN

Chris Dell ya había pagado para ir el próximo mes a un crucero con sus dos hijas cuando se despertó, conmocionada, el sábado al enterarse de que Spirit Airlines —con la que tenían previsto volar para el viaje— había cerrado sin previo aviso.

Corrió al aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, para buscar vuelos alternativos, pero sin un reembolso por sus boletos de Spirit hasta el momento, tendría que pagar más dinero de su bolsillo, dijo.

Cuando Dell llamó al servicio al cliente de Spirit, la línea “se corta de inmediato… no puedes hablar con nadie”, contó.

“Estoy molesta”, dijo Dell. “Y además me pone nerviosa porque ya pagué dinero para ir a un crucero… no puedo dejar que eso se desperdicie. Y tampoco quiero manejar hasta Miami. Son como diez horas. Solo estamos yo y mis dos hijos. Por eso estamos volando”.

Dell es una de miles de personas frustradas que han tenido que cambiar sus planes de viaje —o quedaron varadas— después de que la aerolínea cesara operaciones a nivel mundial, marcando la primera vez en 25 años que una gran aerolínea estadounidense quiebra por problemas financieros. El colapso se produce después de que la compañía cayera en su segunda bancarrota tras años de dificultades y no lograra asegurar un acuerdo de rescate de último minuto con la administración Trump.

Los efectos dominó del fin de la aerolínea pionera de bajo costo, que transformó los viajes económicos, tras 34 años de operación, han sido rápidos: se cancelaron todos sus vuelos de color amarillo brillante, se suspendió el servicio al cliente y se les dijo a los viajeros que tenían previsto volar que no fueran al aeropuerto.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el cierre de Spirit:

La aerolínea de bajo costo se acogió dos veces al Capítulo 11 de bancarrota en los últimos dos años, la más reciente en agosto.

Pero los problemas financieros de la aerolínea se remontan a la pandemia de covid-19. Desde entonces no ha sido rentable y, en los últimos años, dijo repetidamente que había “dudas sustanciales” sobre su capacidad para seguir volando.

Aunque la compañía dijo en febrero que había alcanzado un acuerdo con los acreedores para salir de su más reciente bancarrota y continuar operando, la guerra en Irán comenzó apenas tres días después, lo que hizo que el costo del combustible para aviones se disparara, al igual que las tarifas aéreas.

Después de la mano de obra, el combustible para aviones es el segundo mayor costo para las aerolíneas. Las aerolíneas más grandes han podido mitigar el impacto aumentando algunas tarifas y precios y recortando vuelos, pero el negocio de aerolíneas más pequeñas como Spirit se resiente cuando aumentan sus tarifas ultrabajas destinadas a atraer clientes.

Aunque una luz de esperanza para el futuro de Spirit llegó de un abogado de aerolíneas que dijo la semana pasada ante un tribunal de bancarrota que estaba en “conversaciones muy avanzadas” con la administración Trump sobre un paquete de rescate, un grupo clave de acreedores rechazó ese plan, según una fuente familiarizada con las negociaciones. El plan habría dado al Gobierno el control de la gran mayoría de las acciones de Spirit, una perspectiva que provocó rechazo por parte de la industria aérea y de republicanos en el Congreso.

El presidente Donald Trump dio señales de aprobación la semana pasada, pero el viernes reconoció que quizá no sea posible llegar a un acuerdo.

Un promedio de 300 vuelos y 60.000 pasajeros potenciales al día, solo en el próximo mes, se verán afectados por el colapso de Spirit.

Los pasajeros que estén en medio de un viaje ahora deben volver a reservar con otra aerolínea, probablemente enfrentando tarifas más altas mientras se apresuran a encontrar nuevos boletos a última hora. Spirit dijo que no puede ayudar a reprogramar vuelos con otras aerolíneas.

Pero algunas aerolíneas están interviniendo para ayudar con la interrupción. United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y Southwest Airlines están limitando las tarifas para pasajeros de Spirit, con precios que se espera “ronden los US$ 200 por un boleto de ida”, dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

Los viajeros deben proporcionar un número de confirmación de Spirit y comprobante de pago para acceder a esas tarifas, dijo, y las “ofertas no estarán disponibles para siempre”.

Además, American Airlines y Delta están ofreciendo tarifas reducidas en rutas de Spirit con alto volumen, mientras que Allegiant Air congeló los precios en rutas superpuestas, dijo Duffy. Frontier Airlines está ofreciendo un 50 % de descuento en las tarifas base en toda su red hasta el 10 de mayo.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anima a los viajeros a consultar con otras aerolíneas “para ver si aceptarán tu boleto, con reserva confirmada o en lista de espera, o si ofrecerán un descuento en un nuevo boleto eliminando requisitos de compra anticipada u otras restricciones”.

Katy Nastro, experta en viajes de Going.com, se refirió a esas facilidades como “tarifas de rescate” y dijo que pueden ser limitadas. “Vuelve a reservar con esas aerolíneas lo antes posible”.

Spirit ha dicho en una nota a sus clientes que no puede ayudar a reprogramar vuelos con otra aerolínea, pero emitirá automáticamente reembolsos a los pasajeros que compraron boletos a través de Spirit con una tarjeta de crédito o débito.

Los pasajeros que reservaron vuelos mediante un agente de viajes “deben contactar directamente al agente de viajes para solicitar un reembolso”, dijo Spirit.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno federal, en coordinación con las aerolíneas, para brindar alivio a los viajeros y a la fuerza laboral de Spirit, Duffy describió una combinación de tarifas con tope, opciones de reprogramación con descuento y medidas de apoyo a los empleados.

Duffy también recordó a los clientes que Spirit emitirá reembolsos automáticos y aconsejó a los pasajeros considerar contracargos en la tarjeta de crédito, reclamaciones al seguro de viaje o presentaciones en el proceso de bancarrota como opciones adicionales de recuperación.

Pero los clientes que reservaron vuelos usando cualquier otro método, incluido un vale, crédito o puntos Free Spirit, podrían no recuperar su dinero. Las empresas que quiebran normalmente dejan de respetar recompensas, cupones y vales después de cesar operaciones. Spirit dijo que los posibles reembolsos de esos métodos de pago se determinarán en el proceso de bancarrota de la compañía ante el tribunal.

La decisión ha dejado sin trabajo a 17.000 personas, incluidos 14.000 empleados de Spirit y miles de contratistas y otras personas cuyos empleos dependen de Spirit.

Y la plantilla solo se enteró de la pérdida de sus empleos una hora antes del anuncio oficial.

“Estamos dando la noticia más dura de nuestras vidas: Spirit cesará operaciones de forma permanente a las 3:00 a.m., hora de Miami, el 2 de mayo”, decía el mensaje de la dirigencia de la Association of Flight Attendants de Spirit a los 5.000 miembros del sindicato en la aerolínea, alrededor de la 1:00 a.m. hora de Miami.

Según el sindicato, ahora se está enviando a los auxiliares de vuelo a sus casas o de regreso a sus bases, con vuelos y hoteles cubiertos.

Duffy dijo que las principales aerolíneas están extendiendo privilegios de viaje para empleados de Spirit y creando canales de contratación, incluidos portales de empleo dedicados en American y United.

“La mayoría de las principales aerolíneas de Estados Unidos están extendiendo beneficios de pases de viaje y asientos de salto disponibles a pilotos, auxiliares de vuelo y otros empleados de Spirit que necesitan regresar a casa”, dijo un comunicado del Departamento de Transporte. “También han ofrecido a miembros del equipo de Spirit entrevistas de empleo preferenciales para asegurar que se salten la fila”.

American y United también incluyeron enlaces a portales de empleo para los trabajadores de Spirit que quedaron desempleados de forma repentina.

Solo este verano, Spirit representaba el 2 % de los vuelos domésticos programados en Estados Unidos, y es probable que las consecuencias empujen las tarifas al alza en toda la industria.

El modelo de bajo costo de Spirit obligaba a otras aerolíneas grandes a ofrecer también tarifas competitivas para atraer clientes, pero ahora que ya no está, “ya no existe la misma necesidad de ofrecer una tarifa baja”, dijo Richard Quest, editor general de CNN Business. “Eran una carga para la industria, haciendo que fuera poco rentable para algunas otras aerolíneas como JetBlue, que ahora, porque Spirit ya no está, posiblemente puedan ubicarse en una posición marginalmente mejor”.

Ahora, otras aerolíneas de descuento podrían estar en peligro, ya que sus vulnerabilidades quedan más expuestas debido al aumento de los precios del combustible desde el inicio de la guerra en Irán, dijo Quest.

Sin duda habrá consolidación, ya que la crisis del precio del combustible obliga a las aerolíneas a “replantear su estructura de costos”, añadió Quest.

Zach Griff, autor del boletín de aerolíneas “From the Tray Table”, también advirtió de que el cierre de Spirit podría provocar un aumento de precios.

“Si eliminas la competencia de bajo costo de la ecuación, entonces sí, creo que United y esas aerolíneas realmente podrían salirse con la suya manteniendo estas tarifas más altas durante mucho tiempo”, dijo Griff.

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Con información de Chris Isidore, Marnie Hunter, Rafael Romo, Gloria Pazmino y Maria Sole Campinoti, de CNN.