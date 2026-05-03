David Benavidez se reafirma como la nueva cara del boxeo mexicano: ya es campeón en tres divisiones distintas

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Está claro que hace tiempo David Benavidez dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que retumba en cada división que pisa. El llamado “Monstruo Mexicano” firmó una de las actuaciones más impactantes de su carrera el fin de semana, al subir de categoría y destronar a Gilberto Ramírez en el peso crucero, con lo que le arrebató los títulos de la AMB y la OMB, dejando en el cuadrilátero una exhibición que confirma que su techo todavía está lejos.

El mexicano también ha reinado en el peso supermediano del CMB y en el peso semicompleto de este mismo consejo, por lo que ya fue campeón en tres categorías diferentes.

En el escenario del T-Mobile Arena, Benavidez ganó, dominó y noqueó. Subió cerca de 25 libras para asumir el reto y lo convirtió en una demostración de poder y velocidad pocas veces vista en peleadores de ese tamaño. Tardó apenas cuatro asaltos en mandar a la lona a Ramírez y terminó el trabajo en el sexto.

Más allá de los cinturones, lo que realmente construye la narrativa de Benavidez es la forma. Su estilo agresivo, con combinaciones incesantes y una presión asfixiante, ha hecho que cada una de sus peleas sea un espectáculo. La victoria ante Ramírez tiene un peso especial, ya que no era cualquier rival, sino un campeón consolidado que solo había caído ante Dmitry Bivol.

A sus 29 años, Benavidez ya se puede tomar en cuenta como un pugilista que está dejando legado y cuya ambición no tiene fronteras entre divisiones, ya que su objetivo siempre ha sido el de enfrentar a los mejores.

En su radar siguen nombres como Artur Beterbiev o el propio Bivol, y, por supuesto, la sombra de Saúl Álvarez sigue presente. Durante años ha sido uno de los combates más pedidos por los aficionados, aunque “Canelo” ha mencionado anteriormente no estar interesado. Benavidez no ha dejado de insistir, consciente de que ese enfrentamiento podría catapultarlo definitivamente al estrellato absoluto. Sin embargo, mientras ese momento no llega, el “Monstruo” sigue construyendo su propio camino con actuaciones que hablan por sí solas.

Incluso figuras históricas de este deporte han reconocido el talento del nacido en Arizona. Hoy, Benavidez ya está consolidado como un boxeador que genera expectativa, alguien que vende, que emociona y que, además, conecta con la afición.

El boxeo mexicano ha tenido múltiples rostros a lo largo de su historia, pero todo indica que una nueva etapa ha comenzado. En el centro de ella está David Benavidez, un pugilista que no pide permiso, que no negocia su estilo y que, de a poco, se está adueñando del protagonismo en este competido deporte.

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