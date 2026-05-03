Adidas diseñó camisetas del Mundial para los perros mascotas

Por Oscar Holland, CNN

¿Alguna vez deseaste que tu perro fuera más patriótico, mejor compañía durante los partidos de fútbol y estuviera lo suficientemente emocionado por el Mundial de la FIFA de este verano? ¿No? Bueno, Adidas está aquí para ayudar de todos modos.

Las camisetas réplica se han convertido en un elemento básico de los veranos mundialistas. Y el viernes, el gigante alemán de la ropa deportiva lanzó una línea de ropa para mascotas para ayudar a los perros y a sus dueños a “celebrar juntos su amor por el juego”.

Las versiones caninas de cuatro camisetas presentes en el torneo de este año —las de México, Colombia, Argentina y Japón— vienen completas con los característicos hombros de tres franjas de la marca y los escudos oficiales de las federaciones.

El verdadero triunfo, por supuesto, es la gloriosamente absurda sesión de campaña.

Como era de esperar, Adidas eligió a un Shiba Inu para representar a Japón. Pero otras elecciones de modelos pueden levantar cejas. Se ve a un pomerania poniendo su diminuto peso detrás de México (a pesar de originarse en Europa Central), un dachshund parece estar animando a Argentina (a pesar de la rivalidad histórica de Alemania con los sudamericanos) y un labrador chocolate apoya a Colombia (¿por qué no?).

Y no hay suerte para los mastines españoles, los terriers escoceses y los vallhund suecos, cuyas respectivas naciones tienen camisetas diseñadas por Adidas que, por ahora al menos, solo pueden ser usadas por bípedos.

Las camisetas estarán disponibles en toda Norteamérica, Latinoamérica y en algunos mercados asiáticos. Adidas también ha lanzado una camiseta para perros con temática no oficial de Estados Unidos, aunque el equipamiento oficial del USMNT para el Mundial lo produce el archirrival Nike, que tiene un acuerdo a largo plazo con US Soccer. Nike aún no ha anunciado ningún producto para mascotas relacionado con el Mundial.

Las prendas, 100 % de poliéster, son descritas por Adidas como de “tacto suave y durabilidad prolongada” para “soportar fácilmente todo a lo que tus amigos peludos puedan someterlas”. Al momento de escribir esto, no se había anunciado si la gama de tallas puede cubrir desde un chihuahua hasta un gran danés.

Con un precio de US$ 35, las camisetas son significativamente más baratas que los US$ 100 que cuestan las réplicas para humanos; o los US$ 150 que Adidas cobra por las ediciones “auténticas”, que usan los mismos materiales de alto rendimiento que llevan los propios jugadores.

Un estudio reciente de la Universidad de Wisconsin encontró que a los perros les gusta ver a otros perros en la televisión. Si este interés se extiende a ver a 22 hombres perseguir una pelota (¡a buscar!) durante casi dos horas no ha sido objeto de investigación académica.

Adidas ha metido recientemente sus patas corporativas en el mercado de ropa para mascotas, que se espera que alcance un valor de US$ 10.600 millones para 2035, según la firma de investigación Future Market Insights. La empresa alemana presentó hace poco versiones caninas de sus virales chaquetas deportivas “Tang”, como se las apodó de manera no oficial, completas con los característicos cierres anudados de inspiración china de la prenda original.

Las marcas de lujo también compiten por una porción del mercado canino. Para perros más elegantes, Ralph Lauren ofrece actualmente chaquetas acolchadas (US$ 185), suéteres de cachemira de punto trenzado (US$ 225) y impermeables de lona (US$ 225). Desde 2019, una revista parodia de moda canina con sede en California, Dogue, ha ofrecido a sus lectores reportajes brillantes de perritos arreglados; aunque Condé Nast, editora de Vogue, presentó recientemente una demanda contra la publicación, argumentando que la revista “obviamente pretendía” confundir a los lectores y que era “probable que dañara irreparablemente a Condé Nast”.

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