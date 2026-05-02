Spirit suspende todos sus vuelos a partir de este sábado

Por Chris Isidore, CNN

Spirit Airlines anunciará en las próximas horas que suspenderá sus vuelos a partir de las 3 de la madrugada del sábado (hora de Miami), según dos fuentes familiarizadas con sus planes, convirtiéndose así en la primera aerolínea estadounidense importante en suspender sus operaciones en casi 25 años.

El cierre se produce cuando el alza vertiginosa de los precios del combustible para aviones frustró sus planes para salir de su segunda bancarrota.

Los intentos de llegar a un acuerdo con la administración Trump sobre un paquete de rescate de última hora que también fuera aceptable para un grupo clave de acreedores fracasaron el viernes.

Esta decisión obligará a millones de pasajeros con billetes de Spirit a buscar alternativas de viaje en los próximos meses y dejará sin trabajo a 17.000 empleados de Spirit.

La eliminación de los vuelos de la aerolínea también probablemente provocará un aumento de las tarifas en todo el sector aéreo estadounidense.

A poco antes de la medianoche del viernes (hora del este), la aerolínea aún no había emitido ningún comunicado confirmando los planes de cierre.

Un abogado de Spirit declaró la semana pasada ante un tribunal de quiebras que la aerolínea se encontraba en “conversaciones muy avanzadas” con la administración sobre un paquete de rescate.

Sin embargo, un grupo clave de acreedores no aceptó ese plan, según una fuente cercana a las negociaciones.

Dichos acreedores rechazaron el paquete que, al parecer, habría otorgado al Gobierno el control de la gran mayoría de las acciones de la aerolínea.

A primera hora del viernes, el presidente Donald Trump pareció retractarse de su apoyo inicial a un paquete de rescate para la aerolínea, o incluso de una posible compra por parte del Gobierno.

“Bueno, lo estamos analizando, pero si no podemos llegar a un buen acuerdo, ninguna institución ha podido hacerlo”, declaró Trump el viernes. “Me gustaría salvar los empleos, pero haremos un anuncio hoy mismo. Les dimos una propuesta final”.

Todas las aerolíneas se han visto afectadas por el aumento del precio del combustible para aviones, que prácticamente se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Irán.

El combustible es el segundo mayor gasto para las aerolíneas, solo superado por la mano de obra.

Para compensar esta situación, las aerolíneas han subido las tarifas y los cargos adicionales, como los del equipaje facturado.

Sin embargo, la feroz competencia por los viajeros les ha impedido trasladar todos los costos a los clientes. Además, a las aerolíneas de bajo costo, como Spirit, les resulta más difícil subir las tarifas debido a su dependencia de los clientes que buscan ofertas.

Según la firma de análisis de aviación Cirium, Spirit tiene programados unos 9.000 vuelos desde el 2 de mayo hasta finales de mes. Estos vuelos suman un total de 1,8 millones de asientos. Esto representa un promedio de unos 300 vuelos y 60 000 pasajeros potenciales diarios afectados solo durante el próximo mes.

Los pasajeros con boletos para próximos vuelos de Spirit deberían poder recuperar su dinero presentando una reclamación ante la entidad emisora ​​de la tarjeta de crédito o débito utilizada para la compra.

Sin embargo, quienes pagaron en efectivo se han convertido en acreedores de Spirit. Esto significa que tendrán que esperar a recibir el reembolso junto con todos los demás a quienes la compañía les debe dinero.

A la 1:00 a.m. del sábado (hora de Miami), la aerolínea aún no se había pronunciado sobre su decisión de cerrar. Su sitio web todavía permitía a los pasajeros buscar vuelos para reservar. Sin embargo, sus empleados ya estaban recibiendo la noticia de la pérdida de sus empleos.

La directiva de la Asociación de Auxiliares de Vuelo de Spirit envió un mensaje a los 5.000 miembros del sindicato en la aerolínea alrededor de la 1:00 a.m., en el que declaraba: “Les comunicamos la noticia más difícil de nuestras vidas: Spirit cesará sus operaciones de forma permanente a las 3:00 a.m. (hora de Miami) del 2 de mayo”.

Para aquellos pasajeros que se encuentran en medio de un viaje, ahora deben buscar asiento en otra aerolínea. Los billetes de última hora comprados sin reserva previa son los más caros del sector.

Si bien Trump dio a entender la semana pasada que daba su aprobación, la idea de un rescate para una sola aerolínea provocó una fuerte reacción tanto de la industria aérea como de los miembros republicanos del Congreso.

Spirit se posicionó como la octava aerolínea más grande de Estados Unidos en 2025 por el número de asientos ofrecidos.

La aerolínea fue pionera en ofrecer tarifas base ultrabajas en EE.UU., cobrando extra por servicios como el equipaje de mano. Este modelo redujo las tarifas, incluso para los pasajeros de otras aerolíneas, e impulsó a las compañías más grandes a ofrecer billetes de “economía básica” a precios económicos.

Las tarifas aéreas en todo el sector han aumentado este año debido al alza de los precios del combustible para aviones.

La cancelación del 2 % de los vuelos nacionales en EE.UU. que Spirit tenía previsto operar este verano provocará un incremento aún mayor de las tarifas.

Sin embargo, Spirit no ha sido rentable desde que los viajes se desplomaron poco después del inicio de la pandemia del covid-19, advirtiendo repetidamente en los últimos años que existían “dudas sustanciales” sobre su capacidad para seguir volando.

Spirit se ha declarado en bancarrota dos veces, la última en agosto de 2025.

Spirit anunció en febrero que había llegado a un acuerdo con sus acreedores para salir de su última bancarrota con menos deuda y la capacidad de seguir operando.

Pero tres días después, estalló la guerra en Irán, interrumpiendo cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo y disparando los precios del combustible para aviones.

Las quiebras son frecuentes en la industria aérea, un sector que requiere una gran inversión de capital.

Las compañías afrontan costes enormes en aeronaves y mano de obra, además de las fuertes fluctuaciones del precio del combustible y la demanda de viajes. Incluso en los mejores momentos, las aerolíneas pueden operar con márgenes de beneficio muy ajustados.

Ocho de las principales aerolíneas estadounidenses se han declarado en quiebra en los últimos 25 años.

En muchos casos, las aerolíneas en quiebra son adquiridas por rivales solventes, lo que ha propiciado una consolidación generalizada.

Cuatro grandes compañías aéreas —United, American, Delta y Southwest— controlan actualmente alrededor del 80 % de los vuelos disponibles para los pasajeros.

Pero el cierre total de una aerolínea es mucho menos común. El cierre de Spirit es el primero de una aerolínea estadounidense importante desde que Midway Airlines cesó sus operaciones inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Esta noticia está en desarrollo. Se actualizará.

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Con información de Donald Judd y Ramishah Maruf, de CNN.