Retrasos en las visas ponen en riesgo la presencia de cientos de médicos en zonas desatendidas en EE.UU.

Por Arielle Zionts de KFF Health News, CNN

Cientos de médicos extranjeros que están a punto de completar su formación en Estados Unidos podrían verse obligados a abandonar el país si el gobierno federal no procesa rápidamente sus solicitudes de exención de visa, que han estado acumulándose desde el otoño y el invierno (boreal), según abogados de inmigración.

El programa de exención, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), permite que médicos que no son ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras hacen la transición desde la visa que utilizaron durante su formación hacia un estatus temporal de trabajador. A cambio, los médicos aceptan trabajar en zonas desatendidas durante al menos tres años.

“Los pacientes serán los más afectados porque, en unos tres meses, habrá cientos de lugares que no tendrán un médico que deberían tener”, dijo un psiquiatra afectado por los retrasos.

El médico, a quien KFF Health News acordó no identificar por temor a represalias del Gobierno, es uno de los cientos que solicitaron este año una exención de la visa J-1 a través del Programa de Visitantes de Intercambio del HHS.

Si recibe la aprobación, el psiquiatra —que estudió medicina en su país de origen en Europa antes de trasladarse a Estados Unidos para su residencia y subespecialidad— trabajaría con pacientes vulnerables y desfavorecidos en Nueva York.

En años recientes, el programa del HHS revisaba las solicitudes de exención en un plazo de una a tres semanas, según dos abogados de inmigración.

Sin embargo, actualmente enfrenta un retraso de cientos de solicitudes, que además deben ser revisadas por el Departamento de Estado y aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), de acuerdo con cuatro abogados entrevistados por KFF Health News.

Señalan que los médicos extranjeros probablemente tendrán que regresar a sus países de origen si sus solicitudes no avanzan al USCIS antes del 30 de julio.

Para poder reingresar a Estados Unidos, sus empleadores tendrían que pagar una nueva tarifa de US$ 100.000 asociada con la visa de trabajo H-1B, un costo que muchos hospitales y clínicas en zonas rurales o desatendidas dicen no poder asumir. “Ese es el precipicio hacia el que se dirige este tren”, dijo Charles Wintersteen, un abogado con sede en Chicago especializado en inmigración relacionada con la fuerza laboral de salud.

La portavoz del HHS, Emily Hilliard, no respondió preguntas sobre el número de solicitudes pendientes ni explicó las causas de los retrasos. Sin embargo, aseguró que el Programa de Visitantes de Intercambio ya ha revisado todas las solicitudes clínicas de exención J-1 del año fiscal 2025, así como algunas del año fiscal 2026.

El departamento está “implementando mejoras clave en los procesos para evitar retrasos futuros” y “trabajando diligentemente” para evaluar las solicitudes restantes antes de la fecha límite del 30 de julio, dijo.

El psiquiatra afectado señaló que los empleadores que contratan médicos con exención J-1 deben demostrar que no pudieron cubrir esas plazas con trabajadores estadounidenses. Si los médicos que planeaban contratar no llegan a tiempo, o no llegan en absoluto, los pacientes tendrán que esperar aún más para que esas vacantes se cubran.

Wintersteen añadió que los programas de formación médica de posgrado se financian en gran medida a través de Medicare y que “los contribuyentes que pagan por esa formación no obtendrán el beneficio de la misma”.

Médicos y abogados de inmigración también indicaron que el HHS no ha explicado los retrasos ni ha ofrecido claridad sobre qué esperar de las solicitudes.

“¿Por qué el HHS querría tomar un programa que funciona —un programa que cada año coloca a cientos de médicos internacionales formados en EE.UU. en zonas altamente desatendidas— y ralentizarlo hasta hacerlo desaparecer?”, cuestionó en un correo electrónico Jennifer Minear, abogada en Virginia especializada en inmigración de personal de salud. “¿Cómo beneficia eso a la salud pública? Es desconcertante.”

El sistema de salud de Estados Unidos depende de profesionales nacidos en el extranjero para cubrir sus filas de médicos, enfermeros, técnicos y otros proveedores de salud, especialmente en centros crónicamente desabastecidos en comunidades rurales y urbanas de bajos ingresos.

Casi una cuarta parte de los médicos en EE.UU. cursaron la escuela de medicina fuera del país o de Canadá, según datos de licencias de 2025.

Una vez que los no ciudadanos completan su educación de posgrado en EE.UU., que generalmente termina el 30 de junio, deben regresar a su país de origen y esperar dos años antes de solicitar una visa de trabajo H-1B. O bien, pueden solicitar una exención J-1, que les permite permanecer en EE.UU. con estatus H-1B a cambio de trabajar durante tres años en un área con escasez de proveedores.

Los abogados señalan que los retrasos se están registrando únicamente en el Programa de Visitantes de Intercambio, y no en otros programas federales o estatales de exención J-1.

El programa de atención clínica del HHS recibió 750 solicitudes de exención el año pasado, según Minear y Wintersteen, y está reservado para médicos que trabajan en pediatría, psiquiatría, medicina familiar e interna, u obstetricia y ginecología.

El programa normalmente necesita enviar sus recomendaciones al Departamento de Estado a mediados de marzo, según una carta de John Whyte, director ejecutivo de la Asociación Médica Estadounidense.

Minear indicó que el HHS dejó de procesar solicitudes a finales de septiembre o principios de octubre, antes de reanudarlas hace algunos meses.

“Pero el ritmo es drásticamente más lento” de lo habitual, dijo.

Según Minear, el Departamento de Estado suele tardar dos o tres meses en revisar las recomendaciones del HHS y debe enviarlas al USCIS antes del 30 de julio para que la mayoría de los médicos puedan permanecer en el país.

Si no cumplen ese plazo, explicó Wintersteen, los médicos tendrán que salir de EE.UU. a menos que obtengan otro tipo de visa, consigan una exención J-1 a través de otro programa o extiendan su visa actual presentando exámenes de certificación o realizando formación adicional.

El psiquiatra, que tiene previsto comenzar a trabajar el 1 de julio, dijo que solicitó la exención para permanecer en EE.UU. con su pareja y porque le permitiría ayudar a los pacientes de salud mental más vulnerables. Señaló que sus futuros pacientes probablemente incluirían sobrevivientes de trata de personas, personas sin hogar y personas privadas de libertad. “Esa es la población con la que quiero trabajar”, dijo.

El presidente Donald Trump emitió en septiembre una proclamación en la que criticaba el uso de visas de trabajo H-1B por parte de la industria tecnológica. La orden creó una tarifa de US$ 100.000 que se aplica a trabajadores de todos los sectores —no solo tecnología— que se encuentran fuera de EE.UU. El pago no aplica a quienes ya están en el país.

Hasta el 15 de febrero, los empleadores habían pagado la tarifa por 85 trabajadores, según un documento judicial del USCIS. No está claro si alguno de esos pagos corresponde a médicos u otros proveedores de salud.

El psiquiatra dijo que los responsables del hospital que planea contratarlo indicaron que no pueden costear su regreso a EE.UU. si debe salir del país.

“Muchos hospitales que contratan médicos con exención J-1 están en zonas desatendidas y atienden a pacientes de Medicare y Medicaid”, explicó. “Por definición, en su mayoría no son hospitales ricos”.

Barry Walker, un abogado en Tupelo, Mississippi, especializado en inmigración relacionada con la fuerza laboral de salud, señaló que los empleadores ya han invertido dinero en reclutadores y abogados como él para gestionar el proceso de exención.

Sumar la tarifa de la H-1B “simplemente rompe el acuerdo, especialmente para los hospitales pequeños y rurales”, dijo.

Los abogados indicaron que la mayoría de los empleadores solo patrocinarán visas H-1B para médicos en especialidades lucrativas, como cardiología u ortopedia, donde pueden recuperar el costo de la tarifa.

Añadieron que es mucho menos probable que los centros de salud paguen esa tarifa para contratar enfermeros extranjeros, técnicos de laboratorio y otros profesionales sanitarios, quienes con más frecuencia que los médicos completan su formación fuera de EE.UU.

Los empleadores pueden solicitar exenciones de la tarifa, pero los abogados señalaron que no han sabido de hospitales o clínicas a los que se les haya concedido alguna.

Médicos, líderes hospitalarios, legisladores y expertos en inmigración están intentando llamar la atención sobre los retrasos en las exenciones J-1 en el HHS, mientras buscan revertir o limitar la nueva tarifa de la visa H-1B.

El Gobierno de Donald Trump no ha respondido a las cartas de hospitales, sociedades médicas y organizaciones de salud rural que solicitaron una excepción a la tarifa de US$ 100.000 para médicos o para todos los trabajadores de la salud.

En marzo, un grupo bipartidista de legisladores presentó un proyecto de ley que crearía una exención para el sector salud, pero aún no ha sido discutido en audiencias.

Al menos tres demandas —presentadas por la Cámara de Comercio de EE.UU., un grupo de 20 estados y una coalición de demandantes que incluye una empresa que recluta enfermeros extranjeros y un sindicato que representa a graduados de medicina— buscan eliminar completamente la tarifa.

En cuanto a los retrasos en las exenciones J-1, el director ejecutivo de la Asociación Médica Estadounidense pidió al Programa de Visitantes de Intercambio que utilice un “procesamiento de emergencia en lote” para los médicos con contratos para comenzar a trabajar este verano.

Efrén Manjarrez, presidente de la Sociedad de Medicina Hospitalaria, que representa a médicos que trabajan en unidades de hospitalización, también solicitó medidas urgentes.

“Cada día que persiste este retraso es un día en que los pacientes hospitalizados en estas comunidades enfrentan un mayor riesgo”, escribió en una carta al programa.

Mientras tanto, hospitales en Canadá han comenzado a reclutar a médicos extranjeros que terminan su formación en EE.UU., según el psiquiatra. Indicó que uno de sus amigos aceptó una oferta y retiró su solicitud de exención del HHS para trasladarse al norte.

El psiquiatra señaló que, si debe salir de EE.UU., quedará separado de su pareja y sin trabajo durante meses mientras intenta obtener la licencia en su país de origen.

Incluso si su empleador pudiera costear la tarifa de la H-1B, no está seguro de querer regresar.

“Todo este proceso ha sido increíblemente doloroso y devastador”, dijo. “Preferiría ir a un país que valore mi motivación para trabajar con pacientes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud, y uno de los principales programas de KFF: la fuente independiente de investigación sobre políticas de salud.