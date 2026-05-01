Primero en CNN: jueza reprende en privado a fiscales por hacer alarde en audiencia previa del atacante de la cena de prensa

Por Katelyn Polantz, CNN

Una jueza federal reprendió en privado a los fiscales por intentar hacer alarde el jueves en una audiencia de detención del atacante de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según una transcripción obtenida por CNN.

“No sé qué está pasando aquí. Sé que quieren presentar su caso, supongo, ante algún público distinto al de este tribunal”, dijo la jueza magistrada Moxila Upadhyaya a tres fiscales en la sala del tribunal el jueves, fuera del alcance del oído del público y la prensa. “No quiero que esto se convierta en un circo”.

Los comentarios de Upadhyaya destacan una dinámica que ha surgido en los seis días desde que Cole Tomas Allen fue puesto bajo custodia —después de que un agente federal le disparara — un período en el que funcionarios del Gobierno de Trump describieron de forma agresiva su teoría del presunto intento de asesinato del presidente en entrevistas de medios y documentos judiciales no solicitados.

En varias ocasiones, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, y otros funcionarios han ido mucho más allá en sus entrevistas televisivas, ofreciendo descripciones del tiroteo mucho más categóricas y detalladas que las presentadas ante el tribunal por el FBI y los fiscales de línea del Departamento de Justicia.

Abogados del presunto atacante en la cena con la prensa aceptan mantenerlo en la cárcel antes del juicio

El director del Servicio Secreto, Sean M. Curran, declaró el jueves que Allen disparó a un agente a quemarropa. Por su parte, Pirro afirmó ese mismo jueves en Fox News que el sospechoso disparó contra el agente del Servicio Secreto.

Los documentos judiciales que describen los hechos han sido menos concluyentes.

En la audiencia del jueves, los fiscales estaban preparados para mostrar en el tribunal nuevos videos y fotos que tenían del tiroteo, de las armas de Allen y de la escena del crimen en el hotel. Upadhyaya les impidió hacerlo en el tribunal, porque no era necesario después de que los abogados de Allen dijeron que él aceptó permanecer detenido mientras esperaba el juicio, dictaminó ella.

Visiblemente molesta, la jueza convocó a los fiscales y al equipo de la defensa a acercarse al estrado para hablar con ellos en privado; allí, la jueza continuó cuestionando el enfoque adoptado por el Departamento de Justicia.

El intercambio también destaca lo temprana e incompleta que sigue siendo la investigación.

“Estamos a cinco días de esta investigación”, respondió la fiscal Jocelyn Ballantine a la jueza, según la transcripción. “Tan pronto como hayamos finalizado los informes y el descubrimiento” —es decir, la evidencia que el equipo de la defensa puede revisar— “y que estemos en condiciones de poder proporcionar con precisión al abogado, lo haremos. Nos tomamos en serio nuestras obligaciones en materia de descubrimiento de pruebas”.

A continuación, Ballantine señaló que la Fiscalía Federal no estaba preparada para debatir en audiencia pública los documentos que, hasta el momento, tienen como resultado de la investigación.

Tras la audiencia, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos incorporó al expediente judicial y publicó en redes sociales los videos y fotos que habían preparado.

En una carta dirigida al juez, la Fiscalía declaró que el Departamento de Justicia “da por formalmente completado el expediente”.

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