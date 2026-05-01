Las 5 cosas que debes saber este 1 de mayo

Por CNN en Español

Trump vuelve a pedir que ABC despida a Kimmel, pero Disney se mantiene firme. Cómo la guerra con Irán podría sacudir o quebrar la economía de EE.UU. Reabren partes del DHS tras semanas de disputa por los fondos de ICE. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no va a “proteger a nadie” pero que “tiene que haber pruebas”, al referirse a la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. “Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder” contra Rubén Rocha Moya, dijo la mandataria.

El presidente Donald Trump afirmó que ABC “haría bien” en despedir pronto a Jimmy Kimmel. La empresa matriz de ABC, Disney, no ha dado muestras de ceder a pesar de la presión de Trump y del desafío casi sin precedentes que la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés) ha planteado a las licencias de las estaciones de ABC.

La Agencia Internacional de Energía advirtió que, a raíz de la “crisis de suministro de petróleo más grave de la historia… la destrucción de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados”. En Estados Unidos, esta “destrucción” ya ha comenzado a manifestarse.

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley para financiar partes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), luego de que el Congreso votara a primera hora del jueves para reabrir ciertas áreas clave del departamento, incluida la Administración de Seguridad en el Transporte. La reapertura llega después de semanas de disputas internas del Partido Republicano que prolongaron un cierre récord de esta agencia.

El canal de Panamá volvió a ser objeto de comunicados y críticas entre Estados Unidos y China, a los que se sumaron algunos aliados de Washington, en un momento en que la vía interoceánica crece en relevancia mundial por la crisis en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

¿Cómo se llaman las lunas llenas de mayo?

A. Luna de las flores y luna azul.

B. Luna de mayo y luna de nesa.

C. Luna rosa y luna de la cosecha.

D. Luna del gusano y luna del lobo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Desentierran una momia egipcia con pasaje de la “Ilíada” de Homero en el abdomen

Arqueólogos que trabajan en la antigua ciudad de Oxirrinco, en Egipto, han desenterrado una momia con un pasaje de la “Ilíada” de Homero pegado a su abdomen, en un descubrimiento sin precedentes.

Esta isla paradisíaca quedó marcada por una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial

Cuando las tropas estadounidenses llegaron a la remota isla de Peleliu, en el Pacífico, en septiembre de 1944, su misión era sencilla: atacar la isla y destruir la base aérea japonesa instalada allí. Tras varios días de bombardeo, los soldados desembarcaron y encontraron la isla desierta, con todos los enemigos aparentemente derrotados.

¿Por qué Hollywood sigue reviviendo películas como “The Devil Wears Prada”?

¿Nostalgia o simple sequía creativa? Las ganadoras del Oscar Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a interpretar los hoy míticos personajes de Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente. La nominada al Oscar Emily Blunt también figura, retomando el personaje de la asistente de la primera y bully de la segunda: Emily Charlton.

US$ 240

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el ingreso mínimo integral en el país aumentará a unos US$ 240 mensuales, en medio de reclamos de muchos ciudadanos sobre la falta de una mejora significativa en la economía del país tras la captura de Nicolás Maduro.

“Gente como Comey ha creado un peligro tremendo”

—Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, al afirmar que consideraba que su vida estaba amenazada por la publicación de James Comey en redes sociales.

Así fue la reanudación de los vuelos comerciales de Estados Unidos a Venezuela

David Culver, de CNN, aborda el primer vuelo comercial de Estados Unidos a Venezuela en casi siete años, mientras ambos países restablecen sus relaciones tras la captura de Nicolás Maduro.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Los aficionados a observar el cielo tendrán un regalo este mes con dos lunas llenas engalanando el firmamento: la luna de las flores y la luna azul.

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