David Benavidez vs. Gilberto “Zurdo” Ramírez: pelea de alto voltaje por los campeonatos de peso crucero de la AMB y la OMB

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Este sábado, el pugilista estadounidense de raíces mexicanas y ecuatorianas, David Benavidez, se subirá al ring para protagonizar la pelea de box más atractiva del fin de semana contra el mexicano Gilberto Ramírez. El “Zurdo” expondrá sus campeonatos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea será en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en el estado de Nevada de Estados Unidos. De hecho, ambos boxeadores ya realizaron el clásico pesaje previo al pleito y superaron la báscula. El “Monstruo” Benavidez tuvo un peso oficial de 89,2 kilogramos, mientras que su rival marcó 90,7 kilogramos.

El nacido en Phoenix, Arizona, llega a esta pelea con una foja invicta de 31 victorias, de las cuales 25 han sido por la vía del nocaut, tiene cero empates y cero derrotas. Además, Benavidez ha sido campeón mundial en dos divisiones diferentes.

Por su parte, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa, ostenta una foja de 48 triunfos, de los cuales 30 han sido por la vía del nocaut, registra una derrota y cero empates. Esa única derrota fue en noviembre de 2022 ante Dmitrii Bivol y desde la fecha acumula cuatro victorias seguidas.

Ramírez parte como el favorito para salir vencedor en este combate porque posee más experiencia en el peso crucero; esta será su quinta pelea. Mientras que Benavidez recién debutará en esta división, sin embargo, a favor del “Monstruo” puede jugar su juventud, pues es cinco años menor que el “Zurdo”.

En la pelea coestelar, Jaime Munguía enfrentará a José Armando Reséndiz, en un pleito completamente mexicano. Ambos pugilistas ya superaron la báscula y dieron un peso casi idéntico de 75,7 kilogramos.

Munguía dejó atrás su rivalidad con Bruno Surace con quien sostuvo dos peleas, una en 2024 y la otra en 2025, y en donde obtuvo una victoria y una derrota. Por su parte, Reséndiz viene de dos triunfos el año pasado, primero sobre Fernando Paliza en febrero y posteriormente sobre Caleb Plant en mayo.

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