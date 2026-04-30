Un buque de guerra de la Armada de EE.UU. estuvo sin energía ni propulsión durante horas, informó un funcionario de defensa

Por Brad Lendon, CNN

Un buque de guerra de la Armada estadounidense perdió energía y propulsión durante varias horas en el Indo-Pacífico el martes tras sufrir lo que un comunicado de esa rama de las fuerzas militares calificó de “fallo técnico” en su sistema eléctrico, informó un funcionario de defensa.

Según un analista naval, esta situación dejaría al buque, el destructor de misiles guiados USS Higgins, y a su tripulación de aproximadamente 300 personas completamente indefensas en el agua. La Armada informó que no hubo heridos entre los tripulantes.

El Higgins “experimentó una pérdida de energía en todo el buque”, declaró el comandante Matthew Comer, portavoz de la Séptima Flota de EE.UU., en un comunicado el viernes.

“Los informes iniciales indican un fallo eléctrico que pudo haber producido chispas o humo, los cuales cesaron una vez que se cortó la corriente”, agregó Comer.

De acuerdo con Comer, se ha restablecido la energía y la propulsión a bordo del destructor de la clase Arleigh Burke.

Pero un funcionario de defensa declaró a CNN que el corte de energía y propulsión duró “varias horas”.

Según expertos consultados por CNN, ese es un lapso de tiempo considerable para que el barco pierda la capacidad de controlar sus movimientos en el mar, con los radares eléctricos y las defensas de combate inoperativos.

“El barco está indefenso, sin acceso a la tecnología e inmóvil”, señaló Carl Schuster, excapitán de la Armada estadounidense.

Según explicó, los generadores diésel de emergencia solo servirían para alimentar las comunicaciones y el aire acondicionado.

El comunicado de la Armada no especificó en qué punto del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico —que se extiende desde las aguas de la costa oeste de Estados Unidos hasta la frontera occidental de la India, y desde el Polo Norte hasta la Antártida— tuvo lugar el incidente.

La Armada ha informado de que está investigando la causa del problema.

Los destructores de la clase Arleigh Burke, como el Higgins, son los pilares de la flota de superficie de la Armada de Estados Unidos, con más de 70 unidades en servicio.

El Higgins, comisionado en 1999, cuenta con una tripulación de aproximadamente 300 personas y tiene su base en Yokosuka, Japón.

Con 154 metros de eslora y un desplazamiento de más de 8.200 toneladas, transporta el sistema de combate Aegis y cuenta con tubos de lanzamiento vertical para una variedad de misiles, incluidos los misiles de ataque terrestre Tomahawk.

Según informó previamente CNN, el mes pasado se produjo un incendio en otro buque de la Armada estadounidense, el portaaviones USS Gerald R. Ford, en la zona de lavandería del barco.

El incendio del 12 de marzo no estuvo relacionado con el combate, declararon en su momento las fuerzas estadounidenses. Dos marineros recibieron atención médica por heridas leves y se encontraban en condición estable.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.