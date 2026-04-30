Tras acusación de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Sheinbaum exige pruebas y advierte contra injerencias extranjeras

Por Sol Amaya y Verónica Calderón, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no van a “proteger a nadie” pero que “tiene que haber pruebas”, al referirse a la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder contra” Rubén Rocha Moya, dijo la mandataria. El gobernador de Sinaloa fue acusado este miércoles de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. en un comunicado. Tanto Rocha como los otros mencionados en el documento negaron las acusaciones.

“Si no existen pruebas contundentes, es evidente que el objetivo es político”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la que resaltó reiteradamente el lema “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”. “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

Según el DOJ, el gobernador y los otros mencionados en la acusación presuntamente conspiraron con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos, a los que calificó como un ataque contra su persona y contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera el partido oficialista Morena.

La presidenta de México explicó que la Fiscalía General de la República procederá a analizar la documentación recibida desde EE.UU. Para “establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud” de extradición de Rocha y otros funcionarios señalados en la acusación.

“Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional”, dijo Sheinbaum. “México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”, insistió.

“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

Las acusaciones llegan en un momento de tensión entre México y EE.UU., acrecentada tras la muerte de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. Sobre este punto, Sheinbaum destacó que ese caso “todavía no se aclaró”.

La acusación de EE.UU. dice que Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán —condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, apoyaron a Rocha Moya desde que fue candidato a gobernador y que Rocha presuntamente acudió a reuniones con líderes de ese grupo delictivo y prometió apoyarlos.

“Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya han protegido a Los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”, detalla el documento.

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