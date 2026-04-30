Luna de las flores y luna azul, las lunas llenas en mayo: cuándo son y cómo ver

Por Avni Trivedi, CNN

Los aficionados a observar el cielo tendrán un regalo este mes con dos lunas llenas engalanando el firmamento.

La primera, que tiene el apodo de luna de las flores, alcanzará su punto máximo a la 1:23 p.m. (hora de Miami) del viernes. Sin embargo, se verá llena la noche del jueves, el viernes y el sábado, según EarthSky.

Se elevará baja en el este al atardecer del viernes, alcanzará el punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche y se mantendrá baja en el oeste antes del amanecer del sábado.

“Hay un momento el 1 de mayo en el que la Luna estará en su punto más lleno en ese instante, pero 24 horas antes y 24 horas después, al ojo humano le va a parecer llena”, dijo Noah Petro, científico del proyecto de la misión Artemis III, que busca llevar humanos a la Luna por primera vez desde 1972.

La primera luna llena de mayo dará inicio a una serie de tres microlunas, cuando la luna nueva o llena alcanza el apogeo, o su mayor distancia de la Tierra, según EarthSky. La Luna estará a 401.017 kilómetros de distancia, en comparación con su distancia promedio de 384.399 kilómetros, según la NASA.

La segunda microluna, conocida como luna azul, alcanzará su punto máximo y se verá más llena a las 4:45 a.m. (hora de Miami) del 31 de mayo, antes de que salga el sol.

Será la segunda luna llena del mes, una luna azul de calendario, cuando un mes comienza y termina con luna llena. Ocurre siete veces cada 19 años, según EarthSky.

Petro recomienda evitar las farolas brillantes, los edificios altos y los árboles para obtener la mejor vista de una luna llena.

“Va a salir justo alrededor del atardecer”, dijo Petro, “así que solo tengan un poco de paciencia y se deleitarán con la vista espectacular”.

La primera luna llena de mayo también cae en el “May Day”, que representa el punto medio entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio, que respectivamente señalan el inicio de la primavera y el verano en el hemisferio norte.

El apodo luna de las flores proviene de la tribu comanche. Es un nombre apropiado, ya que la luna llena llega cuando las flores silvestres comienzan a florecer en gran parte de Norteamérica, y especialmente en las Grandes Llanuras, de donde son los comanches. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen varios nombres para esta luna llena.

Los pueblos potawatomi y shawnee se refieren a ella como la luna de fresa, mientras que los choctaw y creek la llaman la luna de moras, ya que coincide con el pico de maduración y cosecha de las fresas y de los árboles de moras, respectivamente.

El pueblo tlingit la llama la “luna antes del embarazo”, y la luna sucesiva de junio se llama apropiadamente la luna del nacimiento.

El nombre de la segunda luna llena de mayo puede sugerir que el satélite cambiará de color, pero no es el caso. El término luna azul se origina en una expresión del siglo XVI, “la luna es azul”, que se refería a algo imposible. En 1883, sin embargo, tras la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, la gente reportó ver atardeceres de colores extraños y una “luna azul”, según Britannica.

Es un fenómeno poco común, pero esas personas quizá sí vieron realmente una luna azul, debido a que puede verse de ese color cuando la atmósfera de la Tierra contiene partículas de polvo o humo que son ligeramente más anchas que 900 nanómetros, según EarthSky.

La luna de las flores será la primera luna llena desde la misión Artemis II, en la que cuatro astronautas realizaron un viaje de 10 días alrededor de la cara oculta de la luna en abril. Si aún sientes la “alegría lunar”, un término que los miembros de la tripulación usaban a menudo para expresar su sentir durante la misión, esta semana es un gran momento para mantener viva esa sensación.

Los astronautas cautivaron al mundo con su viaje récord y capturaron imágenes impresionantes de la Luna.

Incluso desde más de 321.000 kilómetros de distancia, los aficionados a observar el cielo pueden apreciar la luna tal como lo hizo la tripulación de Artemis II.

“Se pueden ver cosas en el borde occidental de la Luna, rasgos que la tripulación describió, como Aristarchus”, afirmó Petro, en referencia al cráter de impacto lunar en la cara visible de la luna. “Estás un poco más lejos, pero eso no debería impedirte intentar capturar parte de la emoción que ellos tuvieron”.

Después de las dos lunas llenas de mayo, habrá siete más para observar este año, incluidas superlunas en noviembre y diciembre.

Aquí está la lista completa de las lunas llenas restantes en 2026, según The Old Farmer’s Almanac:

29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna del ciervo

28 de agosto: luna del esturión

26 de septiembre: luna del maíz

26 de octubre: luna del cazador

24 de noviembre: luna del castor

23 de diciembre: luna fría

The-CNN-Wire

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