“Es un desastre”: Cornyn y Paxton libran costosa batalla por el Senado de Texas sin el respaldo de Trump

Por Patrick Svitek, CNN

Hace casi dos meses, el presidente Donald Trump prometió que haría un respaldo “pronto” en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado de EE.UU. en Texas.

Ese respaldo aún no llega, y su ausencia mantiene la contienda muy competitiva.

Tres personas involucradas en la carrera dijeron que ya no esperan que Trump intervenga en la batalla entre el senador John Cornyn y el secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton. Sin embargo, advirtieron que podría cambiar de opinión antes de la segunda vuelta del 26 de mayo, lo que mantiene a ambos bandos en tensión durante las últimas semanas de campaña.

Aunque los demócratas no ganan una elección estatal en Texas desde 1994, cuentan con un candidato al Senado, el representante estatal James Talarico, que está entusiasmando a los liberales antes de las elecciones intermedias de noviembre y recaudando enormes sumas de dinero. Los republicanos querían evitar desde hace tiempo una dañina segunda vuelta que pudiera facilitarle el camino a Talarico, en parte haciendo que Trump impulsara a un candidato y presionara al otro para abandonar la contienda.

Fuentes dijeron a CNN en ese momento que era probable que Trump terminara respaldando a Cornyn después de que él y Paxton avanzaran tras las primarias del 3 de marzo. Sin embargo, Trump se frustró después de que operadores republicanos filtraran sus planes previstos, según las fuentes. Trump también recibió llamadas de algunos de sus seguidores más fervientes, quienes le pidieron que no respaldara a Cornyn y le advirtieron que sería un error con su base “Make America Great Again”.

Trump se reunió brevemente con Paxton después de las primarias durante una gala celebrada en su residencia de Mar-a-Lago, como parte de un esfuerzo del secretario de Justicia estatal por evitar un respaldo a Cornyn. Paxton también ofreció públicamente considerar poner fin a su candidatura si el Senado eliminaba el filibusterismo para aprobar una reforma de los requisitos electorales respaldada por Trump, la propuesta Save America Act.

Trump no ha dicho mucho sobre la carrera desde entonces, incluido si todavía planea elegir entre Cornyn y Paxton.

El presidente y algunos otros republicanos también han perdido parte de la preocupación que tenían sobre Talarico como un fuerte contendiente demócrata, en medio de una avalancha de investigaciones de oposición difundidas tras las primarias. Trump escribió en un posteo en Truth Social el 22 de marzo que “cualquier ser humano que compita” contra Talarico podría ganar.

Una encuesta publicada este miércoles por la Universidad de Texas sugiere que los republicanos tienen motivos para preocuparse por Talarico. El demócrata superaba por un solo dígito tanto a Cornyn como a Paxton en hipotéticos enfrentamientos para las elecciones generales, aunque cerca de una quinta parte de los votantes en cada caso dijo que aún no tenía opinión.

Los republicanos en Washington habían esperado durante mucho tiempo que un respaldo de Trump a Cornyn pusiera fin de manera efectiva a la disputa interna y permitiera al Partido Republicano concentrarse completamente en Talarico.

“Es un desastre”, dijo un estratega republicano nacional. Hablando bajo condición de anonimato para evaluar la carrera, el estratega culpó a una “falla de múltiples entidades para cumplir con su parte”.

Algunos aliados de Cornyn han admitido que es poco probable que Trump rescate al senador en funciones. El senador Steve Daines, de Montana, ex presidente del brazo de campaña de los republicanos en el Senado, dijo durante un evento de Semafor en Washington a comienzos de este mes que “se sorprendería si el presidente interviene en esa carrera”.

“Mantenerse neutral, francamente, sería algo bueno en este momento”, dijo Daines.

Los aliados de ambos candidatos siguen defendiendo la necesidad de un respaldo de Trump.

“El impacto de que él se haya mantenido fuera de la carrera, creo, ha sido desafortunado porque ahora hemos gastado decenas y decenas de millones de dólares en un escaño competitivo para el Senado de EE.UU. en Texas que, de otro modo, podrían haberse usado en escaños competitivos de la Cámara de Representantes… contra los demócratas en otoño”, dijo el representante federal de Texas Nathaniel Moran, quien respaldó a Cornyn después de las primarias.

“Sé, al hablar con donantes en todo Texas, que están agotados de recursos solo por esta carrera y, como resultado, creo que se verá el impacto en el ciclo electoral de noviembre porque muchos de los escaños competitivos de la Cámara de Representantes que necesitaban dinero proveniente de Texas no lo recibirán”, agregó Moran.

Cornyn llegó a la segunda vuelta después de terminar un punto por encima de Paxton en las primarias del 3 de marzo, superando las expectativas incluso de algunos aliados de Paxton.

Aun así, Cornyn sigue en la complicada posición de un veterano senador en funciones que pelea por su supervivencia política. Fueron necesarios decenas de millones de dólares en gasto publicitario para llegar hasta allí, una señal preocupante para un político que compite en elecciones estatales desde 1990.

Ha habido pocas encuestas independientes sobre la segunda vuelta, y la mayoría provienen de grupos alineados con demócratas o con candidatos republicanos. Pero un operador político favorable a Cornyn, hablando bajo condición de anonimato para describir su visión de la contienda, dijo que la carrera está muy reñida y la calificó como una “pelota dividida” o un “cara o cruz”.

Eso sería muy distinto de la victoria aplastante que Paxton predijo en su discurso la noche de las primarias, cuando sugirió que ganaría por dos dígitos, como ya hizo en dos segundas vueltas estatales anteriores.

En su propio discurso después de las primarias, Cornyn elevó las expectativas de una ofensiva total contra Paxton en la segunda vuelta al decir: “El día del juicio se acerca”.

Cornyn y sus aliados han seguido atacando duramente a Paxton con anuncios que citan el hecho de que su esposa, la senadora estatal de Texas Angela Paxton, solicitó el divorcio el año pasado y lo acusó de adulterio. Paxton ha negado la acusación y, durante las primarias, difundió anuncios en los que aparecían otros miembros de su familia.

Pero hasta ahora la segunda vuelta ha sido una pelea más silenciosa. Después de que las primarias registraran US$ 100 millones en gasto publicitario, la cifra en la segunda vuelta era de apenas US$ 5,7 millones hasta este miércoles, casi todo proveniente de Cornyn y grupos aliados, según AdImpact. Se espera que la batalla publicitaria se intensifique en los próximos días.

Paxton sigue recibiendo reconocimiento, incluso de algunas personas alineadas con Cornyn, por haber evitado lo que parecía ser un inminente respaldo a Cornyn después de las primarias. Un día después de que Trump insinuara un respaldo inminente —The Atlantic y luego Axios informaron que se preparaba para apoyar a Cornyn— Paxton anunció que consideraría poner fin a su candidatura si los republicanos en el Senado eliminaban el filibusterismo para aprobar la Save America Act.

Seis días después, Cornyn anunció que apoyaría “cualquier cambio en las reglas del Senado que pueda resultar necesario” para aprobar la legislación.

La fecha límite para que los candidatos abandonaran formalmente la segunda vuelta llegó y pasó sin que Trump emitiera un respaldo. Después, Trump dijo en una entrevista con Fox News que aún quería respaldar a alguien, “pero lo principal que tengo que hacer es averiguar quién logrará aprobar la Save America Act”.

El representante federal de Texas Brandon Gill dijo que la presión de Paxton sobre la Save America Act fue el “catalizador” para abandonar su neutralidad y respaldarlo después de las primarias.

“No necesitamos a un senador que represente a Texas, de todos los lugares, que tenga que ser arrastrado hacia la derecha en medio de unas primarias republicanas disputadas para hacer lo correcto”, dijo Gill.

La campaña de Paxton y su súper PAC siguen teniendo una financiación significativamente menor en comparación con el bando de Cornyn. Cuando parecía que Paxton estaba a punto de recibir un importante apoyo externo a comienzos de este mes —de un súper PAC alineado con la industria de las criptomonedas— altos funcionarios republicanos intervinieron públicamente.

Tanto Chris LaCivita, uno de los principales asesores de Trump que trabaja para un súper PAC favorable a Cornyn, como el Comité Nacional Republicano Senatorial criticaron los planes iniciales del Fellowship PAC de gastar casi US$ 2 millones en anuncios favorables a Paxton. El grupo no respondió a solicitudes de comentarios, pero modificó una presentación ante la Comisión Federal Electoral para eliminar la compra de anuncios a favor de Paxton.

Paxton también ha buscado obtener el respaldo del representante federal Wesley Hunt, quien terminó tercero en las primarias de marzo con el 14 % de los votos. Pero Hunt dijo a Fox News el viernes que no tiene planes actuales de involucrarse, y señaló que estaba “siguiendo el liderazgo del presidente”.

Los comentarios de Hunt frustraron a algunas personas del entorno de Paxton. Horas después de que se emitiera la entrevista, un antiguo asistente de Paxton republicó a otro simpatizante de Paxton que dijo que Hunt “carece del valor para hacer lo que sabe que es correcto”.

En público, Paxton se ha mostrado confiado.

“Soy muy optimista. En Texas, las segundas vueltas tienden a favorecer a la persona más conservadora”, dijo Paxton el mes pasado en la Conferencia de Acción Política Conservadora cerca de Dallas, un encuentro cercano a Trump al que Cornyn no asistió.

Sobre la recaudación de fondos, Paxton dijo ante el grupo de activistas: “Vamos a recaudar más dinero esta vez. Él no me va a superar en gasto 20 a 1”.

Ambos candidatos han anunciado nuevas rondas de respaldos mientras la posibilidad de un apoyo de Trump parece haberse desvanecido. Aun así, los líderes de más alto rango del estado —el gobernador Greg Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y el senador Ted Cruz— continúan manteniéndose neutrales.

Patrick, un cercano aliado de Trump que preside su Comisión Presidencial de Libertad Religiosa, utilizó un reciente discurso en Austin para lamentar la “desagradable carrera” y pedir a cada candidato que respalde al otro si no gana. Ambos candidatos han prometido, con poco entusiasmo, apoyar al eventual nominado republicano.

Mientras tanto, Talarico se ha enfocado en reponer los fondos de su campaña después de unas competitivas primarias contra la representante federal Jasmine Crockett y en acercarse a los votantes afroestadounidenses que la apoyaron. Crockett no ha respaldado a Talarico hasta ahora, mientras que el ex representante federal Colin Allred —quien tuvo enfrentamientos con Talarico durante las primarias— sí lo respaldó.

Talarico recaudó una cifra récord de US$ 27 millones en el primer trimestre. El informe financiero de su campaña mostró que gastó casi la misma cantidad durante ese período y terminó marzo con US$ 9,9 millones disponibles, frente a los US$ 8,2 millones de Cornyn y los US$ 2,6 millones de Paxton.

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Con información de Kristen Holmes y Alayna Treene, de CNN.